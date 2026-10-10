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Frizure - ig
Ženske frizure

Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta

N. Č.
10. 10. 2026 04.00
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Po 50. letu se številne ženske srečajo s tanjšimi in manj voljnimi lasmi, zato ni presenetljivo, da iščejo pričesko, ki bi njihov videz osvežila in pomladila. Frizerji imajo jasnega favorita: pričesko, ki lasem doda volumen, zmehča obrazne poteze in ustvari videz bolj gostih las.

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Po 50. letu se lasje pogosto spremenijo. Lahko postanejo tanjši, izgubijo volumen ali sijaj, zato številne ženske začnejo razmišljati o osvežitvi pričeske. Dobra novica je, da za bolj mladosten videz ni vedno potrebna drastična sprememba. Frizerji vse pogosteje poudarjajo, da lahko prava pričeska zmehča obrazne poteze, ustvari občutek gostejših las in celo vizualno odvzame nekaj let.

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Zakaj se lasje po 50. letu spremenijo?

S staranjem se spreminja struktura las. Lasje pogosto postanejo tanjši, bolj suhi in manj voljni. K temu prispevajo hormonske spremembe, genetika, izpostavljenost soncu, stres in vsakodnevne navade pri negi.

Prav zato pričeska, ki je odlično delovala pri 30 ali 40 letih, ni nujno najboljša izbira tudi pozneje. Ključ do svežega videza je v tem, da pričeska lasem doda gibanje, volumen in lahkotnost.

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Frizura, ki bo hit jeseni 2026

Če bi morali izbrati samo eno pričesko, ki jo frizerji trenutno najpogosteje priporočajo ženskam po 50. letu, bi bila to zagotovo mehko plasten paž do ramen oziroma tako imenovani 'soft layered bob'.

Gre za različico klasičnega paža, pri kateri so lasje postriženi v mehkih plasteh, ki ustvarijo videz gostote in naravnega volumna. Prav zato je ta pričeska odlična izbira za ženske, ki opažajo, da so njihovi lasje manj polni kot nekoč.

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Njena največja prednost je, da deluje hkrati elegantno, sodobno in mladostno.

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Zakaj ta pričeska pomladi obraz?

Veliko žensk se po 50. letu odloči za zelo kratke ali zelo stroge pričeske, ki lahko poudarijo utrujenost obraza.

Mehko plasten paž deluje drugače:

zmehča obrazne poteze,

ustvari občutek gostejših las,

poudari ličnice,

omili videz povešene čeljustne linije,

obrazu doda svežino.

Prav plasti okoli obraza ustvarijo učinek, zaradi katerega je obraz videti bolj odprt in spočit.

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Komu najbolj pristaja?

Ena največjih prednosti te pričeske je njena vsestranskost.

Odlično pristaja:

ženskam s tankimi lasmi,

ženskam z gostimi lasmi,

ovalnemu obrazu,

okroglemu obrazu,

srčasti obliki obraza,

ženskam, ki si želijo manj zahtevnega oblikovanja.

Frizer lahko dolžino in plasti prilagodi posameznim potezam obraza, zato je pričeska primerna skoraj za vsakogar.

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Najlepša kombinacija? Mehke frufru zavese

Če si želite še nekoliko več spremembe, strokovnjaki priporočajo kombinacijo s tako imenovano frizuro 'curtain bangs' oziroma mehkim frufrujem v obliki zaves. Te uokvirijo obraz, zakrijejo drobne gubice na čelu, pričeski dodajo gibanje in ustvarijo bolj mladosten videz.

Pomembno je, da frufru ni pregost ali prekratek, saj lahko deluje zastarelo.

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Kako tako frizuro oblikovati doma?

Prav zaradi enostavnega vzdrževanja je ta pričeska postala tako priljubljena.

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Za vsakodnevni videz potrebujete:

lahek izdelek za volumen,

okroglo krtačo,

sušilnik za lase.

Lase pri sušenju rahlo privzdignite pri koreninah in konice oblikujte navzven ali navznoter. Tako boste ustvarili videz gostejših in bolj živahnih las. 

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Za večerni videz lahko dodate nežne valove, ki pričeski podarijo dodatno eleganco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katerim pričeskam se je bolje izogniti?

To ne pomeni, da so prepovedane, vendar frizerji opozarjajo, da nekatere pričeske pogosto dodajo leta.

Med njimi so:

zelo raven in težek paž brez plasti,

ekstremno kratke pričeske brez volumna,

zelo dolgi in tanki lasje brez oblike,

pregosti ravni frufruji.

Takšne pričeske lahko poudarijo upad volumna in utrujen videz obraza.

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Zvezdnice po 50. letu, ki prisegajo na ta videz

Ni naključje, da podobne pričeske pogosto videvamo pri številnih znanih ženskah. Mehke plasti, paž do ramen in nežno oblikovani prameni okoli obraza so priljubljena izbira številnih zvezdnic.

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Če iščete spremembo, ki bo osvežila vaš videz, ne da bi bila preveč drastična, je mehko plasten bob ena najboljših izbir. Gre za pričesko, ki laska številnim oblikam obraza, ustvari videz gostejših las in obrazu doda svežino. Ni presenetljivo, da jo frizerji še naprej priporočajo ženskam po 50. letu in napovedujejo, da bo med najbolj priljubljenimi tudi jeseni 2026.

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