Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

Leto 2026 obljublja razburljivo obdobje na področju frizur. Kot poroča Žena.hr, bo svet frizur v letu 2026 slavil individualnost, pri čemer bo poudarek na naravni teksturi in eleganci. Nekaj trendov lahko odkrijete že v nadaljevanju.
Paž v številnih različicah
Že uveljavljena klasika, paž, ostaja v ospredju tudi v letu 2026, a doživlja svežo preobrazbo. V ospredju bo tako imenovani ostri paž, ki se konča tik ob čeljusti in izžareva brezčasno eleganco. Že zdaj ga nosijo številne priljubljene zvezde.
V ospredju bo tudi tako imenovani 'bouncy' paž s subtilnimi sloji, ki ustvarjajo gibanje in volumen, ter daljši paž, ki ga poznamo tudi pod imenom 'lob', primeren za različne teksture las od ravnih do rahlo kodrastih.
Kratki lasje in frufru
Za tiste bolj drzne se v modo vrača bixie, hibrid med pixie in paž pričesko. Ta sodoben kroj združuje kratko, praktično dolžino z izrazito teksturo in daje lasem občutek lahkotnosti in dinamičnosti.
Poleg tega ostaja v modi tudi frufru, še posebej kratek oz. mikro frufru v francoskem slogu.
Dolgi lasje in slojevita tekstura
Klasična dolga frizura še vedno ostaja v trendu, a s subtilnimi modernimi detajli. Posebno priljubljena je frizura v slogu morske deklice (mermaid cut), ki jo zaznamujejo gosti, dolgi, valoviti lasje.
Za tiste, ki si želijo več dinamike brez drastičnega krajšanja, je idealna butterfly frizura, ki poskrbi za iluzijo večjega volumna in naravnega gibanja.
Vir: zena.net.hr
