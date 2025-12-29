Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Frizure
Ženske frizure

Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

N. Č.
29. 12. 2025 04.00
1

Ko se bližamo koncu leta, modni strokovnjaki in frizerji že napovedujejo ključne trende, ki bodo zaznamovali leto 2026. Pričakujemo raznolike sloge, ki združujejo naravno lepoto, volumen, edinstvene teksture in sodobno interpretacijo klasičnih krojev.

Leto 2026 obljublja razburljivo obdobje na področju frizur. Kot poroča Žena.hr, bo svet frizur v letu 2026 slavil individualnost, pri čemer bo poudarek na naravni teksturi in eleganci. Nekaj trendov lahko odkrijete že v nadaljevanju.

Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Preberi še
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Paž v številnih različicah

Že uveljavljena klasika, paž, ostaja v ospredju tudi v letu 2026, a doživlja svežo preobrazbo. V ospredju bo tako imenovani ostri paž, ki se konča tik ob čeljusti in izžareva brezčasno eleganco. Že zdaj ga nosijo številne priljubljene zvezde. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ospredju bo tudi tako imenovani 'bouncy' paž s subtilnimi sloji, ki ustvarjajo gibanje in volumen, ter daljši paž, ki ga poznamo tudi pod imenom 'lob', primeren za različne teksture las od ravnih do rahlo kodrastih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kratki lasje in frufru

Za tiste bolj drzne se v modo vrača bixie, hibrid med pixie in paž pričesko. Ta sodoben kroj združuje kratko, praktično dolžino z izrazito teksturo in daje lasem občutek lahkotnosti in dinamičnosti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega ostaja v modi tudi frufru, še posebej kratek oz. mikro frufru v francoskem slogu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dolgi lasje in slojevita tekstura

Klasična dolga frizura še vedno ostaja v trendu, a s subtilnimi modernimi detajli. Posebno priljubljena je frizura v slogu morske deklice (mermaid cut), ki jo zaznamujejo gosti, dolgi, valoviti lasje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za tiste, ki si želijo več dinamike brez drastičnega krajšanja, je idealna butterfly frizura, ki poskrbi za iluzijo večjega volumna in naravnega gibanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Ženske frizure
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
frizure frizure 2026 ženske frizure trendi
Ženske frizure

Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22 29. 12. 2025 18.44
0 0
Kje imate lepoto?
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433