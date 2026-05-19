Ženske frizure

5 frizur, ki skrijejo podbradek in pomladijo

N. Č.
19. 05. 2026 04.00
Pravilno izbrana frizura lahko naredi več kot katerikoli filter – optično zoži obraz, skrije podbradek in doda svežino, ki deluje kot naravni lifting. Če želite hitro spremembo brez estetskih posegov, so te frizure najboljši začetek.

Spodaj razkrivamo več o 5. frizurah, ki jih priporoča Story.hr.

Lob – dolgi paž, ki vizualno zoži obraz

Lob je ena najbolj univerzalnih frizur, ko gre za prekrivanje podbradka in pomlajevanje obraza. Njegova dolžina ustvarja optično iluzijo ožjega spodnjega dela obraza. Rahlo stopničasti prameni dodajo gibanje, zaradi česar lasje ne ležijo težko ob obrazu, temveč ga nežno uokvirjajo. 

Lob je idealen za ženske po 40. letu, saj volumen na vrhu glave in mehka linija ob obrazu ustvarita mladosten, dvignjen videz. Gre za frizuro, ki je hkrati elegantna in izjemno enostavna za vzdrževanje, zato je popolna za vsakodnevno nošenje.

Asimetrični paž – frizura, ki preusmeri pozornost

Asimetrični paž je odlična izbira za vse, ki želijo prikriti podbradek, saj njegova neenakomerna dolžina takoj preusmeri pogled stran od spodnjega dela obraza. Daljši pramen na eni strani deluje kot vizualna diagonala, ki "zlomi" okroglino obraza in ga optično podaljša. 

Ta frizura je še posebej učinkovita, če je kombinirana s stransko prečo, saj dodatno poudari vertikalno linijo in ustvari občutek višine. Asimetrični bob je sodoben, drzen in izjemno laskav – idealen za vse, ki želijo nekaj drugačnega, a še vedno elegantnega.

Slojeviti dolgi lasje – gibanje, ki skrije spodnji del obraza

Če prisegate na dolge lase, so sloji ključni. Slojevito striženje prepreči, da bi lasje delovali težko in potegnili obraz navzdol, kar bi podbradek še poudarilo. Najkrajši sloji naj se začnejo nad jagodicami, saj to dvigne fokus na zgornji del obraza in ustvari učinek naravnega liftinga

Rahli valovi dodatno zmehčajo linije in ustvarijo gibanje, ki odvrne pozornost od vratu in brade. Dolgi, povsem ravni lasje brez oblike lahko delujejo utrujeno, zato je volumen pri koreninah in tekstura po dolžini ključ do mladostnega videza.

Zavesa frufru – mehka oblika, ki podaljša silhueto

Zavesa frufru oz. 'curtain bangs' je ena najbolj laskavih izbir za ženske, ki želijo prikriti podbradek in pomladiti obraz. Mehko pada na obe strani obraza, ga nežno uokvirja in ustvarja navpično linijo, ki optično podaljša celotno silhueto. 

Ker se frufru neopazno zlije s preostalimi lasmi, deluje naravno in lahkotno, hkrati pa poudari oči in zgornji del obraza. Izogibajte se težkim, ravnim frufrujem, saj lahko ustvarijo občutek teže in dodatno poudarijo spodnji del obraza. Zavesa frufru pa je ravno nasprotje – sveža, mladostna in izjemno univerzalna.

Voluminozna pričeska z dvignjenim temenom – naravni lifting brez truda

Volumen na vrhu glave je eden najstarejših, a še vedno najučinkovitejših trikov za optično podaljšanje obraza. Ko je teža las dvignjena navzgor, se celoten obraz zdi bolj vitek, linije pa bolj definirane. Ta slog je idealen za ženske po 40. letu, saj takoj ustvari učinek svežine in mladosti. 

Pričeska z rahlo natupiranim temenom ali volumenskimi valovi na vrhu glave deluje kot naravni lifting, ki odvrne pozornost od podbradka in vratu. Gre za preprost, a izjemno učinkovit način, kako z minimalnim trudom doseči maksimalen učinek.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
