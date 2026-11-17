Frizure za ženske po 50. letu niso namenjene skrivanju let, ampak poudarjanju najboljših potez obraza. Kot pojasnjujejo strokovnjaki pri revijah Allure, Byrdie in Southern Living, so najbolj laskave pričeske tiste, ki lasem dodajo gibanje, volumen in mehkobo okoli obraza. Prav zato so v ospredju večplastni rezi, paž, daljši frufruji in teksturirani kratki lasje.

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Dolgi paž velja za eno najbolj laskavih pričesk

Dolgi paž oziroma "lob" že vrsto let ostaja ena najbolj priljubljenih pričesk med ženskami vseh starosti. Po mnenju frizerjev za revijo Byrdie je njegova največja prednost vsestranskost.

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Lasje segajo nekje med brado in rameni, zaradi česar lepo uokvirijo obraz in ustvarijo mladosten videz. Poleg tega se ta pričeska poda skoraj vsakemu tipu las, od ravnih do rahlo valovitih. Dolgi paž je odlična izbira tudi za ženske, ki si želijo elegantnega videza brez zahtevnega vsakodnevnega oblikovanja.

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Mehko stopničasto striženje ustvari več volumna

S staranjem lasje pogosto postanejo tanjši in izgubijo nekaj gostote. Prav zato številni frizerji priporočajo večplastno oziroma stopničasto striženje. Kot piše Allure, lahko premišljeno postrižene plasti ustvarijo videz bolj polnih las in obrazu dodajo svežino. Takšna pričeska hkrati poskrbi za več gibanja in prepreči, da bi lasje delovali težki ali brez oblike. Posebej lepo se poda ženskam z dolgimi ali srednje dolgimi lasmi.

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Francoski paž je eleganten in izjemno šik

Francoski paž je ena tistih pričesk, ki nikoli zares ne izginejo iz mode. Gre za nekoliko krajši paž, ki običajno sega do linije čeljusti.

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Strokovnjaki pri Southern Living poudarjajo, da francoski bob obrazu doda svežino in ga optično privzdigne. Zaradi svojih mehkih linij deluje mladostno in moderno, hkrati pa ne zahteva veliko vzdrževanja. Pričeska je še posebej priljubljena med ženskami, ki si želijo elegantnega videza brez pretirane urejenosti.

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Stranski frufru mehča obrazne poteze

Frufru ostaja eden najbolj priljubljenih načinov za osvežitev videza. Frizerji pogosto priporočajo predvsem daljši stranski frufru, saj mehča obrazne poteze in pomaga preusmeriti pozornost od drobnih gubic. Po navedbah portala Byrdie lahko stranski frufru ustvari bolj uravnotežen videz obraza in poskrbi za mladostnejši učinek brez večjih sprememb pričeske.

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Gre za preprost trik, ki ga številne ženske uporabijo, ko si želijo spremembe, ne da bi žrtvovale dolžino las.

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Pixie z daljšim vrhnjim delom je vse prej kot dolgočasen

Kratki lasje so lahko izjemno elegantni in ženstveni. Med najbolj priljubljenimi izbirami ostaja sodobni pixie rez z nekoliko daljšimi prameni na vrhu glave.

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Kot ugotavljajo strokovnjaki pri Allure, takšna pričeska ustvari več volumna in poudari oči ter ličnice. Hkrati je zelo praktična za vsakodnevno urejanje. Prav zato se zanjo odločajo številne ženske, ki želijo videz osvežiti, ne da bi porabile veliko časa za oblikovanje las.

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Mehki valovi delujejo mladostno

Ena najstarejših lepotnih skrivnosti je povsem preprosta: lasje z nekaj gibanja so pogosto videti bolj mladostni kot popolnoma ravni lasje.

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Mehki valovi ustvarijo volumen, pričeska pa zaradi njih deluje bolj sproščeno. Frizerji poudarjajo, da je pomembno, da valovi niso preveč natančno oblikovani, saj lahko preveč strukturirane pričeske delujejo strogo. Naraven videz ostaja ena največjih lepotnih smernic zadnjih let.

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Kratek teksturiran paž ustvarja videz gostejših las

Ženske z redkejšimi lasmi pogosto posegajo po kratkem teksturiranem pažu. Ta ustvari iluzijo večje gostote in daje lasem več življenja.

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Po mnenju strokovnjakov pri Byrdie in Southern Living je prav to eden najbolj priljubljenih rezov med ženskami po 50. letu, saj združuje praktičnost, eleganco in učinek pomlajevanja. Posebej lepo se poda ženskam s tankimi lasmi, ki si želijo več volumna.

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Najpomembnejša je pričeska, ki poudari vašo osebnost

Čeprav frizerji pogosto priporočajo določene reze za zrelejše ženske, univerzalnega pravila ni. Najboljša pričeska je vedno tista, v kateri se počutite samozavestno in udobno. Strokovnjaki se vendarle strinjajo v eni stvari: mehke linije, gibanje, volumen in dobro prilagojena dolžina lahko ustvarijo bolj svež in mladosten videz kot katerikoli lepotni trend .

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