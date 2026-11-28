Lasje se z leti spreminjajo. Pri mnogih ženskah postanejo nekoliko tanjši, izgubijo del volumna ali sijaja, zato ni presenetljivo, da se po 40. letu pogosto pojavi vprašanje, katera frizura je najboljša izbira. Dobra novica je, da za svež in moderen videz ni vedno potrebna velika sprememba. Pogosto zadostuje že nekoliko drugačen rez, ki lasem doda gibanje, volumen in bolj mladosten videz.

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To je 5 frizur, ki jih frizerji in stilisti že več sezon priporočajo ženskam po 40. letu, saj združujejo eleganco, praktičnost in brezčasnost.

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Italijanski paž: elegantna frizura, ki nikoli ne gre iz mode

Če bi morali izbrati eno samo frizuro, ki je v zadnjih letih navdušila modne poznavalke po vsem svetu, bi bil to italijanski paž. Gre za različico klasičnega paža, ki običajno sega do brade ali nekoliko nižje. Lasje so postriženi polneje, konice pa delujejo mehko in naravno.

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Zakaj ga obožujejo?

ustvari videz gostejših las, deluje elegantno brez veliko truda, primeren je za ravne in rahlo valovite lase, lepo uokviri obraz. To je tudi ena najbolj priljubljenih frizur med igralkami, televizijskimi voditeljicami in modnimi vplivnicami, saj deluje urejeno od jutra do večera.

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Clavicut: popolna dolžina za tiste, ki ne želijo kratkih las

Če si ne predstavljate kratke pričeske, a si vseeno želite osvežitve, je odlična izbira clavicut. Ime je dobil po angleški besedi collarbone oziroma ključnica, saj lasje segajo nekje do tega dela telesa. Prav ta dolžina velja za eno najbolj univerzalno laskavih.

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Njena prednost je, da: podaljša vrat, deluje ženstveno, omogoča različne načine oblikovanja, las ne obteži. Gre za frizuro, ki je videti enako dobro v službi, na večerji ali ob posebnih priložnostih.

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Mehko stopnjevanje ustvari videz gostejših las

Mnoge ženske po 40. letu opažajo, da lasje izgubijo nekaj polnosti. Zato frizerji pogosto priporočajo mehke sloje oziroma stopničasto striženje. Ključ je v tem, da sloji niso pretirano izraziti. Preostri prehodi lahko ustvarijo nasproten učinek, medtem ko nežno stopnjevanje pričeski doda gibanje in volumen.

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Takšna pričeska posebej lepo deluje pri: srednje dolgih laseh, dolgih laseh, naravno valovitih laseh.

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Francoski paž ostaja simbol brezčasne elegance

Francozinje že desetletja dokazujejo, da je preprostost pogosto najboljša modna izbira. Francoski paž je nekoliko mehkejši od klasičnega boba. Pogosto ga spremlja rahel frufru ali nežni prameni okoli obraza, ki pričeski dodajo sproščen videz.

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Njegove glavne prednosti so: eleganten videz, preprosto vzdrževanje, vizualno mehkejše poteze obraza, brezčasnost. To je frizura, ki se odlično poda tako k kavbojkam kot tudi elegantnim modnim kombinacijam.

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Dolgi frufru v slogu "curtain bangs"

Eden največjih lepotnih trendov zadnjih let ostaja tudi po letu 40 odlična izbira. Tako imenovani curtain bangs oziroma zavesasti frufru nežno uokviri obraz in pričeski doda svežino. Njegova največja prednost je, da je precej manj zahteven za vzdrževanje kot klasičen raven frufru.

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Poleg tega: mehča obrazne poteze, ustvari občutek volumna okoli obraza, lepo raste, se poda različnim dolžinam las. Prav zato ga številne ženske izberejo kot manj tvegan način osvežitve videza.

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Katere frizure bodo najbolj priljubljene v letu 2027?

Lepotni strokovnjaki opažajo, da se trendi vse bolj oddaljujejo od strogih in močno oblikovanih pričesk. V ospredju so naravno gibanje, mehke linije in pričeske, ki jih je mogoče preprosto vzdrževati tudi doma. To pomeni, da bodo tudi v prihodnjih sezonah v ospredju italijanski bob, clavicut, mehki sloji, francoski paž in zavesasti frufru.

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Najboljša frizura je tista, ki pristaja vam

Čeprav trendi lahko ponudijo navdih, ni univerzalne pričeske, ki bi pristajala vsem. Pri izbiri je pomembno upoštevati obliko obraza, strukturo las in življenjski slog.

Prav zato frizerji poudarjajo, da je najlepša frizura tista, zaradi katere se počutite samozavestno, urejeno in predvsem kot najboljša različica sebe.