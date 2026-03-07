Zadovoljna.si
Ženske frizure
Ženske frizure

10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi

N. Č.
07. 03. 2026 04.00
0

Pomlad, sezona prehoda iz hladnejših dni v toplejše vreme, je pravi čas za osvežitev pričeske. Leto 2026 prinaša številne trendne frizure za srednje dolge lase, ki združujejo lahkotnost, teksturo in individualnost. Srednja dolžina las ostaja izjemno priljubljena, saj ponuja dovolj dolžine za ustvarjanje različnih stilov, hkrati pa je dovolj praktična za vsakdanjo nego in urejanje.

Kakšne frizure bomo nosile letošnjo pomlad?

Pomlad 2026 je polna bolj sproščenih in hkrati elegantnih stilov, ki se dobro ujemajo s srednjo dolžino las. Eden izmed najbolj izpostavljenih trendov je moderni 'pageboy' paž, ki je bil opažen kot trend na modnih dogodkih in prinaša svežo interpretacijo klasičnega paža s teksturiranimi plastmi in mehkim zavihkom pri koncih. V osnovi gre sicer za krajšo pričesko, a če ne želite žrtvovati dolžine svojih las, se lahko odločite tudi za malce daljšo različico z dolžino, ki sega do ramen. Poleg tega priljubljenost ohranja teksturirani paž z mikro valovi, ki lasem doda živahnost in naraven videz, hkrati pa ostaja moden in primeren za vsak dan.

Bella Hadid - pageboy paž - hit pomladi 2026
Bella Hadid - pageboy paž - hit pomladi 2026FOTO: Profimedia

Druga pomembna smer trendov so naravne teksture in valovi, kjer so srednje dolgi lasje oblikovani v mehke, valovite pričeske, ki izžarevajo lahkotnost in brezskrbnost pomladnih dni. To vključuje tudi večplastne pričeske, kjer so lasje rahlo razmršeni in pomagajo ustvariti volumen brez pretiranega truda.

Pamela Anderson je presenetila s povsem novo frizuro
Kakšne frizure so primerne za srednje dolge lase?

Srednje dolge lase je mogoče stilirati na več načinov. Ena izmed najbolj vsestranskih možnosti je shag ali wolf cut, ki ponuja teksturirane plasti in volumen ter je kot nalašč za tiste, ki si želijo bolj izrazit in dinamičen videz. Ta trend, navdihnjen s 70. in 80. leti, je primeren za različne tipe las in obrazne poteze ter se pogosto kombinira z mehkejšimi valovi za bolj nosljiv dnevni slog. Poleg tega je srednja dolžina idealna za slog "cloud haircut", ki ustvarja lahkotno plastno strukturo z mehkimi, zračnimi konci, kar daje lasem občutek gibanja in življenja.

Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Ženske frizure
frizure ženske frizure frizure za srednje dolge lase srednje dolgi lasje
Ženske frizure

Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi

