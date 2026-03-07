10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi

Kakšne frizure bomo nosile letošnjo pomlad?
Pomlad 2026 je polna bolj sproščenih in hkrati elegantnih stilov, ki se dobro ujemajo s srednjo dolžino las. Eden izmed najbolj izpostavljenih trendov je moderni 'pageboy' paž, ki je bil opažen kot trend na modnih dogodkih in prinaša svežo interpretacijo klasičnega paža s teksturiranimi plastmi in mehkim zavihkom pri koncih. V osnovi gre sicer za krajšo pričesko, a če ne želite žrtvovati dolžine svojih las, se lahko odločite tudi za malce daljšo različico z dolžino, ki sega do ramen. Poleg tega priljubljenost ohranja teksturirani paž z mikro valovi, ki lasem doda živahnost in naraven videz, hkrati pa ostaja moden in primeren za vsak dan.
Druga pomembna smer trendov so naravne teksture in valovi, kjer so srednje dolgi lasje oblikovani v mehke, valovite pričeske, ki izžarevajo lahkotnost in brezskrbnost pomladnih dni. To vključuje tudi večplastne pričeske, kjer so lasje rahlo razmršeni in pomagajo ustvariti volumen brez pretiranega truda.
Kakšne frizure so primerne za srednje dolge lase?
Srednje dolge lase je mogoče stilirati na več načinov. Ena izmed najbolj vsestranskih možnosti je shag ali wolf cut, ki ponuja teksturirane plasti in volumen ter je kot nalašč za tiste, ki si želijo bolj izrazit in dinamičen videz. Ta trend, navdihnjen s 70. in 80. leti, je primeren za različne tipe las in obrazne poteze ter se pogosto kombinira z mehkejšimi valovi za bolj nosljiv dnevni slog. Poleg tega je srednja dolžina idealna za slog "cloud haircut", ki ustvarja lahkotno plastno strukturo z mehkimi, zračnimi konci, kar daje lasem občutek gibanja in življenja.
Poleg teh trendov so prav tako priljubljene različice dolgih paž pričesk (lob), ki jih lahko nadgradimo z nežnimi teksturiranimi valovi ali pa s subtilnim frufrujem za dodaten okvir obraza. Ne smemo pozabiti niti na sproščene kitke in nizke čopke, ki lahko osvežijo videz srednje dolge pričeske in so odlična rešitev za toplejše pomladne dni ter neformalna srečanja. Kombinacija trendov in klasičnih elementov omogoča, da vsaka ženska najde stil, ki najbolj ustreza njenemu osebnemu okusu in življenjskemu slogu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV