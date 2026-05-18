Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
gilian anderson
Ženske frizure

To je pričeska, o kateri govori ves internet

S.B.
18. 05. 2026 04.00
0

Britansko-ameriška igralka Gillian Anderson, ki je zaslovela v 90-ih letih in velja za eno najbolj prepoznavnih televizijskih igralk svoje generacije, je s kodri iz 80-ih ukradla vso pozornost na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu.

Igralka Gillian Anderson je najbolj znana po vlogi agentke Dane Scully v kultni znanstvenofantastični seriji The X-Files (Dosjeji X), kjer je igrala FBI agentko ob partnerju Foxu Mulderju. Serija ji je prinesla svetovno slavo, več nagrad in status popkulturne ikone.

Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu pa je pritegnila ogromno pozornosti z nepričakovano spremembo svojega videza. Namesto svoje prepoznavne gladke pričeske je tokrat izbrala voluminozne, rahlo razmršene kodre v stilu 80-ih let, ki so takoj postali ena najbolj komentiranih lepotnih trendov festivala.

Gillian je presenetila in navdušila hkrati.
Gillian je presenetila in navdušila hkrati.FOTO: Profimedia

Na rdeči preprogi je nastopila na promociji svojega novega filma Teenage Sex and Death at Camp Miasma, kjer je njen videz dopolnila še elegantna obleka modne hiše Miu Miu.

"Kodri 80-ih" kot glavni trend večera

Njene kodre so opisali kot disko kodre iz osemdesetih. V hipu, ko so po spletu zaokrožile njene fotografije s festivala, so družbena omrežja preplavili komentarji navdušenja nad njimi.  Strokovnjaki za lase poudarjajo, da gre za del širšega trenda in vračanja volumna ter naravne teksture las. To naj bi hkrati pomenilo slovo priljubljenih, povsem gladkih pričesk.

Inspiracija iz 80-ih let in videz, ki daje vtis, da se nismo trudili

Po mnenju frizerjev je videz ustvarjen z mešanico sušenja, kodranja in teksturnih izdelkov, ne nujno s trajno ondulacijo.

Gillian je v Cannesu blestela.
Gillian je v Cannesu blestela.FOTO: Profimedia

Zakaj je videz postal viralen?

Andersonova je sicer znana po bolj umirjenih, gladkih pričeskah, zato je sprememba še toliko bolj izstopala. Njeni kodri so dodali mladosten, "razigran" videz ter predstavljali popoln kontrast minimalističnim Cannes stajlingom.

Ujeli nostalgijo 80-ih, ki se vrača v modo

Modni mediji so njen videz označili kot enega najbolj opaznih trenutkov rdeče preproge letošnjega festivala.

Odzivi: "Velika vrnitev kodrov"

Na spletu so se hitro pojavili komentarji, da je igralka "vrnila velike lase v modo". Trend poudarja naravno teksturo las in bolj sproščen pristop k glamurju, ki ga vse pogosteje vidimo na rdečih preprogah.

To je razlog, da pevka na odru skriva svoj obraz
Preberi še
To je razlog, da pevka na odru skriva svoj obraz
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Preberi še
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Gillian Anderson pričeske Cannes modni trendi volumen las
Ženske frizure

5 frizur, ki skrijejo podbradek in pomladijo

Ženske frizure

Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure

24ur.com Kdo je igralka, ki ji pravijo 'nova' Pamela Anderson?
Zadovoljna.si To je razlog, da se Pamela Anderson ne liči več
Moskisvet.com Pamela Anderson med trojčkom ujela slavnega igralca in ''dokončala delo''
Zadovoljna.si Pamela Anderson je brez ličil neprepoznavna
24ur.com Pamela Anderson prekršila svoje pravilo in se za Met galo naličila
Zadovoljna.si Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Zadovoljna.si Tako danes izgleda največja seks ikona 90. let
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729