To je pričeska, o kateri govori ves internet

Igralka Gillian Anderson je najbolj znana po vlogi agentke Dane Scully v kultni znanstvenofantastični seriji The X-Files (Dosjeji X), kjer je igrala FBI agentko ob partnerju Foxu Mulderju. Serija ji je prinesla svetovno slavo, več nagrad in status popkulturne ikone.
Na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu pa je pritegnila ogromno pozornosti z nepričakovano spremembo svojega videza. Namesto svoje prepoznavne gladke pričeske je tokrat izbrala voluminozne, rahlo razmršene kodre v stilu 80-ih let, ki so takoj postali ena najbolj komentiranih lepotnih trendov festivala.
Na rdeči preprogi je nastopila na promociji svojega novega filma Teenage Sex and Death at Camp Miasma, kjer je njen videz dopolnila še elegantna obleka modne hiše Miu Miu.
"Kodri 80-ih" kot glavni trend večera
Njene kodre so opisali kot disko kodre iz osemdesetih. V hipu, ko so po spletu zaokrožile njene fotografije s festivala, so družbena omrežja preplavili komentarji navdušenja nad njimi. Strokovnjaki za lase poudarjajo, da gre za del širšega trenda in vračanja volumna ter naravne teksture las. To naj bi hkrati pomenilo slovo priljubljenih, povsem gladkih pričesk.
Inspiracija iz 80-ih let in videz, ki daje vtis, da se nismo trudili
Po mnenju frizerjev je videz ustvarjen z mešanico sušenja, kodranja in teksturnih izdelkov, ne nujno s trajno ondulacijo.
Zakaj je videz postal viralen?
Andersonova je sicer znana po bolj umirjenih, gladkih pričeskah, zato je sprememba še toliko bolj izstopala. Njeni kodri so dodali mladosten, "razigran" videz ter predstavljali popoln kontrast minimalističnim Cannes stajlingom.
Ujeli nostalgijo 80-ih, ki se vrača v modo
Modni mediji so njen videz označili kot enega najbolj opaznih trenutkov rdeče preproge letošnjega festivala.
Odzivi: "Velika vrnitev kodrov"
Na spletu so se hitro pojavili komentarji, da je igralka "vrnila velike lase v modo". Trend poudarja naravno teksturo las in bolj sproščen pristop k glamurju, ki ga vse pogosteje vidimo na rdečih preprogah.
