Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik

Nova sezona prinaša tudi nove trende v svetu pričesk, eden največjih hitov jeseni 2026 pa bo nedvomno italijanski paž. Gre za pričesko, ki jo vse pogosteje videvamo na družbenih omrežjih, med zvezdnicami in v frizerskih salonih, saj združuje eleganco, ženstvenost in praktičnost.

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Za razliko od francoskega paža, ki slovi po svoji preprosti, nekoliko bolj strukturirani obliki, je italijanski paž bolj voluminozen, mehkejši in bolj glamurozen. Prav zato ga mnogi opisujejo kot popolno jesensko pričesko.

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Kaj sploh je italijanski paž?

Italijanski paž običajno sega do brade ali nekoliko nižje, njegova glavna značilnost pa so rahlo privzdignjene korenine, mehki sloji in naraven volumen. Lasje niso postriženi povsem ravno, temveč ustvarjajo občutek gibanja in polnosti.

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Končni videz je brezčasen, a hkrati sodoben. Pričeska deluje urejeno, tudi ko ni popolnoma zlikana ali natančno oblikovana, kar je eden od razlogov, da je tako priljubljena.

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Zakaj bo hit jeseni 2026?

Jeseni si številne ženske zaželijo osvežitve videza. Po poletju, ko so bili priljubljeni lahkotni in brezskrbni valovi, prihajajo v ospredje pričeske z več strukture in elegance.

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Italijanski paž ponuja ravno to. Deluje sofisticirano, vendar ne strogo. Dodaja volumen, obraz lepo uokviri, hkrati pa ne zahteva pretirano veliko vzdrževanja. Takšna kombinacija je idealna za vsakdan, službo, posebne priložnosti in večerne izhode.

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Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da italijanski paž pristaja skoraj vsakemu tipu obraza. Ženske z okroglim obrazom bodo navdušene nad učinkom podaljševanja, ki ga ustvarijo daljši sprednji prameni. Pri kvadratnem obrazu mehki sloji omilijo izrazite poteze, medtem ko lahko pri ovalnem obrazu frizer pričesko prilagodi praktično brez omejitev.

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Poleg tega je odlična izbira tudi za ženske po 40. letu, saj volumen ob koreninah in mehko oblikovani prameni pogosto ustvarijo bolj svež in mladosten videz.

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Posebej primeren za tanke lase

Ena največjih prednosti italijanskega paža je, da lahko lasje zaradi načina striženja delujejo gostejši.

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Prav zato ga številni frizerji priporočajo ženskam s tanjšimi ali redkejšimi lasmi. Volumen ob temenu in premišljeno postriženi sloji ustvarijo vtis večje polnosti, ne da bi bila pričeska težka ali zahtevna za urejanje.

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Kako ga nositi to jesen?

Jeseni 2026 bodo najbolj priljubljene različice italijanskega paža z mehko prečo na strani, rahlimi valovi in naravnim volumnom. Namesto popolnoma gladkih las bo v ospredju videz, ki deluje sproščeno in elegantno hkrati.

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Prav ta ravnotežje med urejenostjo in lahkotnostjo je razlog, da številni modni poznavalci italijanski paž že zdaj uvrščajo med najmočnejše trende prihajajoče sezone.

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