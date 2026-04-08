Ženske frizure

Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad

N. Č.
08. 04. 2026 04.00
Letošnjo pomlad v ospredje stopa japonski paž, za katerim trenutno norijo številne modne in lepotne navdušenke. Gre za elegantno, prefinjeno in izjemno nosljivo pričesko, ki je osvojila družbena omrežja in frizerske salone. Vse o japonskem pažu si lahko preberete v nadaljevanju.

Japonski paž je nova "it" frizura pomladi 2026. Navdušuje s svojo minimalistično estetiko, natančnimi linijami in brezčasnim videzom. V primerjavi s klasičnim pažem deluje bolj uglajeno, mehko in nekoliko bolj prefinjeno, zaradi česar je odlična izbira za vse, ki si želijo osvežitve pričeske brez pretiranega eksperimentiranja.

Nova frizura jo je prikazala v povsem drugi luči
Preberi še
Nova frizura jo je prikazala v povsem drugi luči

Kako je videti japonski paž?

Japonski paž je običajno postrižen tik pod linijo brade ali nekoliko višje, njegova posebnost pa je izrazito raven rez. Lasje so enakomerno postriženi, brez močnega stopnjevanja ali izrazitih plasti, kar ustvari zelo čist in urejen videz, poroča Tportal. Prav ta natančnost daje pričeski sofisticiran pridih, ki spominja na brezhiben japonski minimalizem.

Najboljše frizure za vse ženske po 50. letu
Preberi še
Najboljše frizure za vse ženske po 50. letu

Pogosto ga spremlja tudi raven ali rahlo zračen frufru, ki lepo uokviri obraz in pričeski doda še več mehkobe. Lasje so običajno zlikani ali nežno zavihani navznoter, zato japonski paž deluje zelo gladko, sijoče in negovano. Končni videz je ženstven, moderen in hkrati dovolj nevtralen, da se poda različnim stilom oblačenja.

Kako nositi japonski paž?

Japonski paž je najlepši, ko je urejen preprosto in elegantno. Najpogosteje se nosi raven, z gladko teksturo in sijočim zaključkom, lahko pa ga rahlo privihate navznoter za bolj mehak videz. Odlično se poda tudi k rahlo razmršenemu videzu, če želite bolj sproščen in moderen učinek. Za dodatno poudarjen videz lahko pričesko dopolnite z ravnim frufrujem ali pa lase speljete za ušesa.

Za koga je primeren japonski paž?

Japonski paž je najbolj primeren za ravne ali rahlo valovite lase, saj pri takšni teksturi najlepše pride do izraza njegova natančna oblika. Zelo lepo pristaja ovalnim, srčastim in podolgovatim oblikam obraza, saj obraz optično omehča in poudari poteze. Če imate goste lase, bo pričeska delovala še posebej polno in elegantno, vendar jo je mogoče prilagoditi tudi tanjšim lasem, saj ustvari videz večje gostote.

Vir: tportal.hr

Ženske frizure

Ena najlepših žensk na svetu presenetila z novo frizuro

