Kako pogosto bi si morale v resnici krtačiti lase?

Če si lase krtačite manj pogosto, kot so to počele vaše babice, verjetno ne delate nič narobe. Pravzaprav lahko pretirano krtačenje lasem povzroči več škode kot koristi.

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Krtačenje ni pomembno le zaradi videza

Na krtačo ali glavnik običajno pomislimo takrat, ko se pojavijo vozli, vendar ima krtačenje tudi druge koristne učinke. Kot poroča Healthline, pomaga razporediti naravna olja z lasišča po dolžini las, odstranjuje odmrle lase ter prispeva k bolj gladkemu in sijočemu videzu pričeske. Naravna olja, ki jih proizvaja lasišče, delujejo kot nekakšen zaščitni balzam. Pri daljših laseh se do konic ne morejo razporediti sama, zato lahko nežno krtačenje pomaga ohranjati lase mehkejše, bolj navlažene in manj nagnjene k izsušitvi.

icon-expand Naravna olja, ki jih proizvaja lasišče, delujejo kot nekakšen zaščitni balzam. FOTO: Shutterstock

Zakaj mit o 100 potegih ne drži

Dolga leta je veljalo prepričanje, da več krtačenja pomeni bolj zdrave in močnejše lase. Danes strokovnjaki pojasnjujejo, da za to ni nobenih znanstvenih raziskav. Po poročanju Science Insights lahko pretirano krtačenje povzroči dodatno trenje, ki poškoduje zunanjo zaščitno plast lasu. Vsak poteg s krtačo lase nekoliko obremeni. Če je krtačenja preveč ali je pregrobo, lahko lasje sčasoma izgubijo sijaj, postanejo bolj krhki in se začnejo hitreje cepiti. Zato pri negi las pogosto velja načelo: manj, a pravilno.

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Kako pogosto je torej dovolj?

Enotnega pravila ni, saj je vse odvisno od tipa las, njihove strukture in dolžine. Ravni lasje Ravni lasje običajno najbolje prenašajo redno krtačenje. Kot navaja Odele Beauty, za večino ljudi zadostuje nežno krtačenje enkrat do dvakrat dnevno. Tako odstranimo vozle in hkrati pomagamo naravnim oljem, da se enakomerno porazdelijo po dolžini las.

icon-expand Če je krtačenja preveč ali je pregrobo, lahko lasje sčasoma izgubijo sijaj, postanejo bolj krhki in se začnejo hitreje cepiti. FOTO: Shutterstock

Valoviti lasje Tudi valoviti lasje ne potrebujejo pretiranega krtačenja. V večini primerov zadostuje enkrat dnevno oziroma po potrebi, ko se pojavijo vozli ali se lasje začnejo zapletati. Kodrasti lasje Pri kodrastih laseh velja pravilo 'manj je več'. Pogosto krtačenje na suhih laseh lahko poruši obliko kodrov in poveča lomljenje. Strokovnjaki zato priporočajo, da jih razčesavate predvsem med umivanjem ali po nanosu balzama, ko so lasje bolj prožni in manj občutljivi.

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Napaka, ki jo dela veliko žensk

Ena najpogostejših napak je, da krtačo povlečemo od korenin do konic v enem samem gibu, še posebej kadar so lasje zavozlani. Veliko bolj nežna in učinkovita metoda je, da začnete pri konicah. Najprej razčešite spodnji del las, nato pa se postopoma pomikajte proti vrhu glave. Tako zmanjšate napetost v lasnih vlaknih in možnost lomljenja.

icon-expand Mokri lasje so bolj raztegljivi in občutljivejši za poškodbe. FOTO: AdobeStock

Mokri lasje potrebujejo posebno nežnost

Če si lase najraje razčešete takoj po umivanju, bodite še posebej previdni. Mokri lasje so namreč bolj raztegljivi in občutljivejši za poškodbe. Uporabite glavnik s širokimi zobci ali krtače, namenjene mokrim lasem. Pri razčesavanju se izogibajte sunkovitim gibom in vozle odstranjujte postopoma ter čim bolj nežno.

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Najpomembnejše pravilo?

Ko gre za krtačenje las, ni pomembno, kolikokrat na dan primete krtačo v roke, temveč kako to počnete. Nekaj nežnih potegov je za večino ljudi povsem dovolj. Vaši lasje bodo namreč veliko bolj kot pogostost cenili nežnost in pravilno tehniko.

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