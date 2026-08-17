Kodri brez življenja: 3 koraki za obnovo, ki jih priporoča slovenski frizer

Kodri so po naravi bolj suhi, saj se naravna maščoba iz lasišča težje spusti po njihovi spiralni strukturi. Poletje to težavo še okrepi: sol razpre povrhnjico, klor izsuši notranjo strukturo, UV žarki oslabijo vezi v lasu, veter pa poveča trenje. Rezultat so kodri, ki po dopustu izgubijo definicijo, postanejo puhasti, lomljivi in težje obvladljivi.

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Frizer Marko Hriberšek poudarja, da je pri kodrastih laseh ključna hidracija, nežno ravnanje in pravilna izbira izdelkov, saj lahko agresivno sušenje ali napačno razčesavanje stanje še poslabšata. V nadaljevanju članka razkrivamo, kako kodraste lase po dopustu pravilno obnoviti, kako povrniti njihovo obliko in kaj storiti, če so kodri po poletju videti brez življenja.

icon-expand Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

Zakaj kodrasti lasje poleti izgubijo obliko?

Kodrasti lasje so po naravi bolj suhi, saj se naravna maščoba iz lasišča težje spusti po kodru. Poletje to težavo še okrepi. Sonce razgrajuje vezi v lasu, sol razpira povrhnjico, klor izsušuje notranjo strukturo, veter pa povečuje trenje. Kodri zato po dopustu izgubijo definicijo, postanejo puhasti, neubogljivi in lomljivi. Hriberšek potrjuje, da so kodri po dopustu med najbolj občutljivimi, saj poletje njihove potrebe še poudari. "Kodrasti lasje so zaradi svoje strukture pogosto že naravno bolj suhi, zato poletje njihove potrebe še poudari," poudarja Marko in svetuje: "Ključna je hidracija, nežno ravnanje in čim manj nepotrebnega mehanskega obremenjevanja."

Prvi korak po dopustu: nežno pranje in globinska hidracija

Po dopustu kodri potrebujejo nežno pranje in intenzivno vlaženje. Hriberšek poudarja, da je hidracija ključna, saj kodri pogosto izgubijo vlago in elastičnost. Nežni šamponi brez sulfatov, bogati balzami in maske z vlažilnimi sestavinami so osnova za obnovo. Lasje morajo biti navlaženi, da se povrne njihova prožnost in definicija. Agresivno drgnjenje ali prekomerno umivanje lahko stanje še poslabša. "Priporočam nežen šampon, kakovosten balzam oziroma masko ter izdelke, ki pomagajo zadrževati vlago in definirati kodre," pravi Marko, ki ga odlikuje že več kot 15 let izkušenj na področju frizerstva.

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Razčesavanje kodrov: samo na negovanih laseh

Kodri se najhitreje poškodujejo pri razčesavanju. Hriberšek opozarja, da je pomembno, da ne uporabljamo sile in da lase razčesujemo takrat, ko so ustrezno negovani. Razčesavanje na suhih laseh lahko povzroči lomljenje, zato je najbolje, da kodre razčesujemo na mokrih laseh, z balzamom ali masko, ki omogočata drsenje. Širok glavnik in nežno razčesavanje od spodaj navzgor sta najboljša pristopa.

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"Pri razčesavanju je pomembno, da ne uporabljamo sile in da lase razčesujemo takrat, ko so ustrezno negovani," opozarja Marko, ki sicer skrbi tudi za frizure številnih znanih Slovenk, kot je na primer pevka in voditeljica dogodkov Flora Ema Lotrič.

icon-expand Česanje kodrov - ne uporabljajte sile (svetuje slovenski frizer Marko Hriberšek). FOTO: Shutterstock

Sušenje kodrov po dopustu: manj toplote, več nežnosti

Pretirana vročina uniči kodre in poveča puhavost. Hriberšek opozarja, da pretirana vročina in pogosto ravnanje z likalnikom lahko stanje še poslabšata. Kodri po dopustu potrebujejo nežno sušenje, po možnosti z difuzorjem na nizki temperaturi ali delno na zraku. Brisača iz mikrovlaken ali bombažna majica preprečita trenje, ki povzroča puhavost. "Tudi sušenje je pomembno. Pretirana vročina in pogosto ravnanje z likalnikom lahko stanje še poslabšata. Pri kodrastih laseh je zato dobro najprej razumeti, kaj lasje dejansko potrebujejo – včasih jim manjka predvsem vlage, drugič potrebujejo več zaščite in podpore poškodovani strukturi," še opozarja Marko, ki je mnenja, da moramo biti pri sušenju prav tako pozorni kot pri sami negi las.

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Izdelki, ki kodrom po dopustu res pomagajo

Kodri po dopustu potrebujejo izdelke, ki vračajo vlago, krepijo strukturo in pomagajo zadrževati obliko. Vlažilni leavein izdelki, kreme za kodre, geli za definicijo in olja za konice so ključni za obnovo. Hriberšek dodaja, da kodri včasih potrebujejo več zaščite, ne samo vlage. Če so kodri mehki in brez oblike, lahko pomagajo tudi izdelki s proteini, ki okrepijo strukturo.

icon-expand Kodri po dopustu potrebujejo izdelke, ki vračajo vlago, krepijo strukturo in pomagajo zadrževati obliko. FOTO: Dreamstime

Kako obnoviti kodre, ki so po dopustu puhasti?

Puhavost je lahko znak izgube vlage. Kodri potrebujejo kombinacijo vlažilnih in negovalnih sestavin, ki zaprejo povrhnjico in zmanjšajo uhajanje vlage. Redna uporaba mask in izogibanje vročini sta ključna za povrnitev definicije.

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Kdaj je čas za striženje kodrov?

Če so konice razcepljene, brez oblike ali se lomijo, je striženje nujno. Kodri po dopustu pogosto izgubijo strukturo na konicah, zato je treba odstraniti poškodovan del. Hriberšek poudarja, da dobra diagnostika lahko ohrani več dolžine, saj frizer odstrani samo tisti del, ki je res poškodovan. Cilj je ohraniti čim več zdrave dolžine in povrniti kodrom obliko.

icon-expand Marko Hriberšek že leta deluje v frizerstvu in ima več kot desetletje izkušenj. FOTO: Instagram

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