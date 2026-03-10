Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode

Margot Robbie, zvezda filma Vihrani vrh oz. 'Wuthering Heights', je 9. marca 2026 na Chanelovi modni reviji za sezono jesen/zima 2026–2027 med pariškim tednom mode predstavila novo, krajšo frizuro. Njeni dolgi blond lasje so bili postriženi v raven paž, ki sega nad ramena, skupaj z ostrim frufrujem. Njena preobrazba je pritegnila veliko pozornosti javnosti in hitro postala osrednja točka dogodka.
Za kakšno pričesko se je odločila Margot Robbie?
Preobrazba vključuje oster paž, katerega dolžina prefinjeno lebdi tik nad njenimi rameni in elegantno izpostavlja vratno linijo, piše People. Njen frufru je neurejeno, a strateško ostrižen na višini obrvi, kar ustvarja poudarjen, a ležerno šik videz. Čeprav se je odrekla dolgim pramenom, je ohranila svojo značilno blond barvo, ki je poudarjena z naravno slojevitimi zlatimi poudarki, kar pričeski dodaja globino in vitalnost. Valovitost las, čeprav lahka, še dodatno prispeva k 'messy, yet polished' estetiki, ki je trenutno izjemno priljubljena v svetu visoke mode, še dodajajo.
Stajling, s katerim je dopolnila pričesko
Igralkin outfit je bil premišljeno zasnovan tako, da je pričeska prišla še bolj do izraza. Odločila se je za eleganten in minimalističen slog, ki vključuje prefinjen prozoren bel top z okroglim izrezom, ki poudarja njeno izklesano postavo, piše People. Pod njim je nosila ujemajoč 'bralette', ki je diskretno pokukal skozi tanko tkanino, kar je videzu dodalo dimenzijo in sofisticiranost.
Top je dopolnila z ohlapnimi kavbojkami z visokim pasom, ki so ležerno padale preko njenih čevljev, še dodajajo. Celoten videz so dopolnjevali dvobarvni čevlji s peto, s tem pa je ustvarila brezčasno kombinacijo, za katero ne potrebujemo veliko truda. Videz je dopolnila s povsem naravnim, minimalnim ličenjem.
Kaj se dogaja med Margot Robbie in Jacobom Elordijem?
Trenutno sicer vsi govorijo o nenavadnem odnosu Margot Robbie in Jacoba Elordija. Med snemanjem filma Vihrani vrh se je med njima razvila nenavadno močna vez, ki je vzbudila pozornost oboževalcev. Mnogim se zdi njun odnos precej nenavaden, še posebej zato, ker je lepa igralka poročena, s soprogom pa sta v letu 2024 povila sina. Je odnos Margot in Jacoba res več kot le prijateljski? Podrobnosti si lahko preberete TUKAJ!
