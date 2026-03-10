Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Margot Robbie
Ženske frizure

Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode

N. Č.
10. 03. 2026 10.01
0

Margot Robbie je v Parizu debitirala s kratko pričesko – pažem in frufrujem – na Chanelovi reviji jesensko-zimske kolekcije 2026–2027. S tem je osvežila svoj videz, a ohranila svoj prepoznavni minimalistični slog.

Margot Robbie, zvezda filma Vihrani vrh oz. 'Wuthering Heights', je 9. marca 2026 na Chanelovi modni reviji za sezono jesen/zima 2026–2027 med pariškim tednom mode predstavila novo, krajšo frizuro. Njeni dolgi blond lasje so bili postriženi v raven paž, ki sega nad ramena, skupaj z ostrim frufrujem. Njena preobrazba je pritegnila veliko pozornosti javnosti in hitro postala osrednja točka dogodka.

Margot Robbie na pariškem tednu mode.
Margot Robbie na pariškem tednu mode. FOTO: AP

Za kakšno pričesko se je odločila Margot Robbie?

Preobrazba vključuje oster paž, katerega dolžina prefinjeno lebdi tik nad njenimi rameni in elegantno izpostavlja vratno linijo, piše People. Njen frufru je neurejeno, a strateško ostrižen na višini obrvi, kar ustvarja poudarjen, a ležerno šik videz. Čeprav se je odrekla dolgim pramenom, je ohranila svojo značilno blond barvo, ki je poudarjena z naravno slojevitimi zlatimi poudarki, kar pričeski dodaja globino in vitalnost. Valovitost las, čeprav lahka, še dodatno prispeva k 'messy, yet polished' estetiki, ki je trenutno izjemno priljubljena v svetu visoke mode, še dodajajo.

Stajling, s katerim je dopolnila pričesko

Igralkin outfit je bil premišljeno zasnovan tako, da je pričeska prišla še bolj do izraza. Odločila se je za eleganten in minimalističen slog, ki vključuje prefinjen prozoren bel top z okroglim izrezom, ki poudarja njeno izklesano postavo, piše People. Pod njim je nosila ujemajoč 'bralette', ki je diskretno pokukal skozi tanko tkanino, kar je videzu dodalo dimenzijo in sofisticiranost. 

Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Preberi še
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih

Top je dopolnila z ohlapnimi kavbojkami z visokim pasom, ki so ležerno padale preko njenih čevljev, še dodajajo. Celoten videz so dopolnjevali dvobarvni čevlji s peto, s tem pa je ustvarila brezčasno kombinacijo, za katero ne potrebujemo veliko truda. Videz je dopolnila s povsem naravnim, minimalnim ličenjem.

Margot Robbie na pariškem tednu mode.
Margot Robbie na pariškem tednu mode.FOTO: AP

Kaj se dogaja med Margot Robbie in Jacobom Elordijem?

Trenutno sicer vsi govorijo o nenavadnem odnosu Margot Robbie in Jacoba Elordija. Med snemanjem filma Vihrani vrh se je med njima razvila nenavadno močna vez, ki je vzbudila pozornost oboževalcev. Mnogim se zdi njun odnos precej nenavaden, še posebej zato, ker je lepa igralka poročena, s soprogom pa sta v letu 2024 povila sina. Je odnos Margot in Jacoba res več kot le prijateljski? Podrobnosti si lahko preberete TUKAJ!

Margot Robbie in Jacob Elordi
Margot Robbie in Jacob ElordiFOTO: Profimedia
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Preberi še
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Margot Robbie frufru pariški teden mode paž frizura kratka frizura pričeska nova frizura paž frizura
Ženske frizure

10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553