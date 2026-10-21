Pozabite na klasični frufru, to je pričeska, ki jo bomo nosile to zimo

Igralka, ki že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezdnic, je znova dokazala, da lahko že majhna sprememba pričeske osveži celoten videz. Trend, ki ga v zadnjih mesecih vse pogosteje omenjajo lepotni mediji, je kot nalašč za vse, ki si želijo spremembe, ne da bi se odločile za drastično striženje.

icon-expand Nicole Kidman je navdušila z novo pričesko. FOTO: Profimedia

Kaj so Gucci bangs?

Gucci bangs so mehko postrižen frufru, ki deluje nekoliko razmršeno, vendar je še vedno videti elegantno in premišljeno. Zanj so značilni prameni, ki segajo približno do obrvi ali tik nad njimi ter se ob straneh postopoma zlijejo z daljšimi lasmi, ki uokvirjajo obraz. V nasprotju z ravnim, gostim frufrujem, ki deluje bolj strogo in izrazito, je ta različica zračnejša, mehkejša in manj popolna. Prav v tem je njen čar: pričeska je videti, kot da se zanjo nismo pretirano trudili, čeprav je za lep rezultat pomembno ustrezno striženje in oblikovanje. Ime Gucci bangs se navezuje na estetiko modne hiše Gucci, ki jo zaznamujejo premišljena eleganca, modna drznost in pridih razkošja. Vendar ne gre za uradno poimenovanje pričeske modne hiše, temveč za izraz, ki se je uveljavil v lepotnih medijih in na družbenih omrežjih. Po poročanju lepotnega portala NewBeauty so se spletna iskanja za tem trendom v letu 2026 povečala za več kot 500 odstotkov v primerjavi z letom prej. To kaže, da zanimanje za mehkejše, obraz uokvirjajoče frufruje hitro narašča.

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Zakaj bodo takšni frufruji hit letošnje zime?

V hladnejših mesecih si marsikatera želi osvežiti videz, ne da bi izgubila dolžino las. Frufru je pri tem odlična rešitev, saj lahko spremeni videz obraza in pričeske, ne da bi bilo treba skrajšati vse lase. Gucci bangs so še posebej zanimivi, ker se lepo podajo k različnim slogom. Z elegantnim suknjičem in urejeno pričesko delujejo prefinjeno, v kombinaciji z velikimi puloverji, plašči in mehkimi valovi pa ustvarijo bolj sproščen videz. Prednost takšnega frufruja je tudi njegova prilagodljivost. Lahko ga nosimo bolj gladko oblikovanega ali pa mu pustimo nekaj naravne teksture. Če ga postrižemo dovolj mehko in postopno, se lahko lepo zlije z daljšimi prameni ob obrazu tudi takrat, ko začne rasti.

icon-expand Nicole Kidman nosi Gucci frufru. FOTO: Profimedia

Komu se Gucci bangs najbolj podajo?

Ta pričeska je lahko primerna za različne oblike obraza, pomembno pa je, da frizer dolžino in gostoto prilagodi posameznici. Pri ovalnem obrazu se dobro obnesejo različice, ki nežno poudarijo oči in ličnice. Pri okroglem obrazu lahko daljši, ob straneh mehkejši prameni ustvarijo bolj podolgovat videz, pri bolj oglatih potezah pa zračna oblika frufruja pomaga zmehčati linije.

Upoštevati je treba tudi strukturo las

Pri gostih laseh je mogoče ustvariti izrazitejši frufru, pri tankih pa je pogosto lepša nekoliko redkejša in zračnejša različica, ki lasem ne odvzame preveč volumna na vrhu glave. Pred striženjem se je zato smiselno s frizerjem pogovoriti o tem, koliko časa smo pripravljeni nameniti vsakodnevnemu oblikovanju. Čeprav Gucci bangs delujejo naravno in nezahtevno, lahko za ohranjanje želene oblike zahtevajo nekaj več pozornosti, zlasti po umivanju las.

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Kako jih oblikovati doma?

Za urejen videz zadostujejo okrogla krtača, sušilnik za lase in nekaj minut časa. Frufru je najbolje oblikovati, ko je še nekoliko vlažen. S krtačo ga lahko usmerimo najprej na eno, nato na drugo stran, zatem pa ga nežno posušimo navzdol, da dobimo mehko in naravno obliko. Za bolj razkošen učinek lahko konice rahlo privihamo navznoter, preostale lase pa oblikujemo v mehke valove ali voluminozno pričesko. Pomembno je, da z izdelki za oblikovanje ne pretiravamo, saj lahko preveč laka ali težkih krem lase obteži in frufruju odvzame zračnost. Nicole Kidman je s svojim videzom znova pokazala, da ni vedno potrebna velika lepotna preobrazba, da bi pričeska delovala sveže in modno. Če razmišljate o spremembi za zimske mesece, so lahko mehki, obraz uokvirjajoči Gucci bangs navdih za eleganten, a še vedno naraven videz.

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