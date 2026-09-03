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Holly - ig
Ženske frizure

Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo

N. Č.
03. 09. 2026 04.00
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Nekatere ženske leta vztrajajo pri isti pričeski, nato pa pride trenutek, ko se odločijo za popolno preobrazbo. Prav to se je zgodilo Holly, ki je zaradi bližajoče se poroke zbrala pogum za korak, o katerem prej ni niti razmišljala. Rezultat je navdušil številne spletne uporabnike.

Holly je v frizerski salon v ameriški zvezni državi Florida prišla z lasmi, ki so segali skoraj do stegen. Kot poročajo tuji mediji, se več let ni odločila za obisk frizerja, njeni lasje pa so bili sčasoma suhi, poškodovani in neenakomerno obarvani.

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Leta ni želela postriči las

Razlog za to je bil precej oseben. Holly je namreč dolga leta verjela besedam svojega očeta, ki ji je govoril, da so 'dolgi lasje tisto, kar žensko naredi lepo'. Ta misel jo je spremljala vse življenje, zato se ni mogla odločiti za večjo spremembo.

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Pred poroko je sklenila, da je čas za nov začetek

Ko se je pripravljala na poroko z moškim svojega življenja, je začutila, da si želi svežega začetka. Odločila se je, da se prepusti izkušenim rokam frizerke Sarah Pestella in njene ekipe.

Preobrazba ni bila preprosta. Frizerji so ji odrezali približno 60 centimetrov las, temu pa je sledilo še večurno barvanje in oblikovanje pričeske. Celoten postopek naj bi trajal približno sedem ur.

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Rezultat je navdušil splet

Ko je bila preobrazba končana, je bila Holly praktično neprepoznavna. Dolge lase je zamenjala sodobna, lahkotna pričeska, ki je poudarila njene obrazne poteze in ji podarila bolj svež videz. Fotografije pred in po preobrazbi so hitro zaokrožile po spletu, številni uporabniki pa so bili navdušeni nad spremembo.

Tudi sama je bila z rezultatom izjemno zadovoljna. Kot navajajo tuji mediji, si je za svoj poročni dan želela videz, ob katerem se bo počutila samozavestno in posebno, kar ji je ekipi frizerjev tudi uspelo ustvariti.

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Včasih je dovolj ena sprememba

Zgodba Holly je lep opomnik, da se za velikimi preobrazbami pogosto skrivajo tudi čustveni razlogi. V njenem primeru ni šlo zgolj za novo pričesko, temveč za simboličen korak v novo življenjsko poglavje. In če sodimo po odzivih na spletu, je bila odločitev več kot prava.

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Vir: news.gute-infos.com, bridewired.com

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