Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi

Na pariškem tednu mode, natančneje 3. marca 2026, je Bella Hadid presenetila z novo, kratko frizuro, ki že velja za enega najbolj vročih trendov pomladi. Po tem, ko je prejšnji teden predstavila nov frufru in osveženo blond barvo, se je zdaj odločila za še drastičnejši poseg.

Njeni dolgi lasje so se skrajšali na dolžino do brade, kar spominja na tako imenovani 'pageboy' paž. Čeprav je navdahnjena s pariško šik eleganco, ima Bellina različica večjo ostrino in bolj sodoben pridih, ki se bistveno razlikuje od klasičnega, bolj zaobljenega francoskega paža. Zdi se, da bo prav ta pričeska postala pravi hit pomladi 2026.

icon-expand Bella Hadid FOTO: Profimedia

Kaj je značilno za 'pageboy' paž?

'Pageboy' paž ima svoje korenine v 60. letih. Prepoznamo ga po zaobljeni obliki, dolžini, ki sega od ušes do ramen, notranje zvitih in topih konicah ter polnem frufruju. To je opis, ki ga je za Glamour podal Elliot Bute, stilist iz londonskega salona Hershesons. Originalni 'pageboy' paži, ki jih je nosila tudi princesa Diana, so bili izrazito zaobljeni in definirani. Sodobne različice, kot je Bellina, pa prinašajo spremembe. "Sodobne interpretacije vključujejo različne dolžine in teksturirane zaključke, kar nekdaj togi slog spremeni v nekaj bolj vsestranskega," poudarja Bute za Glamour. To pomeni, da lahko frizuro prilagodite svojemu obrazu in teksturi las, ne da bi izgubili njeno bistvo. Lahko jo nosite bolj gladko ali pa z večjo teksturo, odvisno od želenega videza.

Gre za izjemno prilagodljivo frizuro

Ključna značilnost 'pageboy' paža je njegova prilagodljivost teksturi. Za razliko od ostrega, topega striženja na paž, ki zahteva precizne linije, 'pageboy' paž omogoča bolj naravno, razmršeno teksturo.

Ravno zaradi te lastnosti je idealen za pomlad in poletje: je dovolj kratek, da ohranja udobje v vročini, vendar ni tako zahteven za oblikovanje, da bi potrebovali likalnik vsak dan. Seveda ga lahko oblikujete gladko in urejeno, a je prav tako učinkovit in sodoben z uporabo teksturnega spreja in naravnih, mehkih valov. Poskusite z naslednjim: posušite lase na zraku in jih nato le nežno oblikujte s prsti ter fiksirajte s sprejem za volumen.

icon-expand Podobno frizuro že leta nosi tudi Anna Wintour. FOTO: AP

Prilagodi se tudi obliki obraza in tipu las

Dobra novica je, da je 'pageboy' paž izjemno prilagodljiv vašim individualnim značilnostim, vključno z obliko obraza in tipom las. Stilist Elliot Bute močno priporoča igranje s frufrujem. Možnosti so številne: za enostavno vzdrževanje se lahko odločite za rahel 'wispy' frufru, medtem ko bo debelejši 'zavesasti' frufru lepo uokviril vaš obraz in dodal dramatičnost, je povedal Bute za Glamour. Ne glede na izbiro je pomembno, da frizerju jasno poveste svoje želje, saj bo to zagotovilo, da bo končni videz popolnoma ustrezal vaši osebnosti. Prav tako razmislite o dodajanju rahlih pramenov, ki bodo pričeski dodali globino in gibanje.

icon-expand Nosila jo je tudi Taylor Swift. FOTO: AP

Kratki ali dolgi lasje?

"Igrajte se z različnimi dolžinami – od dolžine do brade do dolžine do ramen," svetuje Bute. To vam omogoča, da se postopoma privadite na krajšo dolžino. Za tiste, ki imate raje srednje dolge lase, je nasvet, ki ga je podal za Glamour, naslednji: "Ciljajte na dolžino, ki sega okoli ramen, in plasti, ki poudarjajo obrazne poteze in dodajo gibanje." To bo dodalo teksturo in oživelo lase, hkrati pa bo obdržalo bistvo 'pageboy' paža – moderno, a brez pretirane strogosti.

'Pageboy' paž, ki ga je Bella Hadid predstavila na pariškem tednu mode, je sveža in nosljiva izbira za pomlad 2026. Boste to retro različico paža nosile tudi ve?

