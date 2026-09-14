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Paž - frizura
Lepota

Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda

K.Č
14. 09. 2026 04.00
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Če imate tanke lase, ste verjetno že kdaj pomislili, da vam manjka gostote in volumna. A frizerji pravijo ravno nasprotno: prava pričeska lahko ustvari videz precej bolj polnih las. Med največjimi favoriti že več sezon ostaja paž, ki združuje eleganco, praktičnost in učinek gostejše pričeske.

Dolgi lasje lahko tanke lase pogosto še dodatno obtežijo, zato delujejo brez življenja in brez volumna. Paž pa s krajšo dolžino ustvari lahkotnejšo obliko, ki lase privzdigne pri koreninah in ustvari vtis gostejše pričeske. Poleg tega je izjemno vsestranski, saj ga je mogoče prilagoditi različnim oblikam obraza, teksturam las in osebnim slogom.

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Paž z nežnimi valovi

Med najbolj priljubljenimi različicami je paž z mehkimi valovi. Ta kombinacija ravnega reza in nežne teksture ustvari več dimenzije ter lasem podari gibanje. Posebnost takšne pričeske je, da lasje delujejo polnejši, ne da bi bilo potrebno veliko oblikovanja.

Gre za videz, ki je dovolj eleganten za posebne priložnosti, hkrati pa povsem primeren tudi za vsak dan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naravno teksturiran paž

Če niste ljubiteljica vsakodnevnega feniranja, je lahko odlična izbira nekoliko bolj sproščen, teksturiran paž. Frizer pri tem ustvari nežne plasti, ki sledijo naravni obliki las in pričeski dodajo gibanje.

Za poudarjeno teksturo pogosto zadostujeta že sprej z morsko soljo ali lahka krema za oblikovanje, ki las ne obteži.

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Preprost trik: stranska prečka

Včasih za več volumna sploh ni potrebna nova pričeska. Že menjava prečke lahko naredi veliko razliko. Stranska prečka namreč lase naravno privzdigne pri koreninah in ustvari videz večje gostote.

Posebej lepo se poda k pažu z rahlo zaobljenimi konicami, saj pričeski doda svež in mladosten videz.

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Box paž: hit zadnjih sezon

Če spremljate lepotne trende, ste zagotovo že opazili priljubljeni 'box' paž. Zanj so značilne natančno postrižene ravne konice, ki ustvarijo videz gostejših las.

Za razliko od močno stopničastih pričesk se pri tej različici teža ohrani na konicah, kar prispeva k občutku polnosti. Najlepše deluje v dolžini do brade ali nekoliko pod njo.

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Bubble paž za maksimalen volumen

Eden največjih trendov zadnjega obdobja je tudi 'bubble' paž. Značilna zanj je zaobljena silhueta, ki pričeski daje izrazit volumen.

Lasje so pri koreninah privzdignjeni, konice pa rahlo zavihane navznoter, zaradi česar pričeska deluje ženstveno, mehko in razkošno. Prav zato je bubble bob še posebej priljubljen med ženskami s tankimi lasmi.

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Kako poskrbeti, da volumen zdrži ves dan?

Pri tankih laseh je največji izziv prav obstojnost volumna. Strokovnjaki svetujejo uporabo lahkih šamponov in balzamov za volumen, ki las ne obtežijo. Po pranju je priporočljivo nanašanje pene za volumen neposredno na korenine.

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Pomembno vlogo igra tudi tehnika sušenja. Feniranje z okroglo krtačo pomaga dvigniti korenine, zaključek s hladnim zrakom pa pričesko dodatno utrdi. Še eden od preverjenih trikov so navijalci, ki jih frizerji uporabljajo že desetletja. Prav ohlajanje las na navijalcih namreč pomaga ustvariti volumen, ki lahko zdrži več dni.

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Vir: Elle.hr

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Ženske frizure

Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026

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