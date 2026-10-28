Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?

Časi, ko so se ženske po 50. letu praviloma odločale za kratke pričeske, so mimo. Danes so pomembnejši individualni slog, naravna struktura las ter pričeska, ki se prilagaja obrazu in življenjskemu slogu. Prav tako ni nujno, da ženska v zrelejših letih izbere svetlejšo barvo. Najpomembneje je, da se v svoji podobi dobro počuti.

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Starostne meje pri izbiri pričesk se vse bolj brišejo, opaža priznani slovenski frizer Tomaž Turk. Namesto da bi se spraševali, kaj je primerno za določeno starost, je po njegovih besedah smiselneje poiskati sodoben slog, ki ostaja zvest osebnosti posameznice. Aktualni trendi postavljajo v ospredje mehkejše oblike, premišljeno plastenje, naravne odtenke in sijoče lase, ki niso videti pretirano oblikovani. Med priljubljenimi izbirami so večplastne pričeske, paž različnih dolžin in nežno oblikovani frufruji.

icon-expand Po 50. letu se ženski ni treba postriči na kratko; ključno je, da so lasje lepi, negovani in vzdrževani. Tako kot skrbimo za kožo, moramo skrbeti tudi za lase, poudarja Tomaž Turk. FOTO: osebni arhiv

Za vse, ki si želijo spremembe, vendar ne preveč drastične ali pa ne vedo, kje začeti, Tomaž Turk izpostavlja tri možnosti: daljše lase z oblikovanjem okoli obraza, srednjo dolžino s francoskim pridihom in kratko, razigrano pričesko v slogu pixie.

Daljši lasje z mehkimi prehodi okoli obraza

Dolgi lasje niso rezervirani samo za mlajše ženske. Pomembno pa je, da niso videti utrujeni, brez oblike ali zanemarjeni, temveč da so negovani in urejeni. Sogovornik priporoča dolžino do ramen ali nekoliko čeznje, dopolnjeno s plastmi, ki mehko uokvirijo obraz. Oblikovanje, znano kot face framing, poudari ličnice in čeljust ter lahko ustvari videz bolj dvignjenih obraznih potez. Dolgi lasje so lahko videti sodobno tudi s prečo na sredini, ki je v zadnjih letih spet priljubljena. Tomaž Turk je kot zgled izpostavil Jennifer Aniston, ki že več desetletij prisega na večplastno pričesko z oblikovanjem okoli obraza. Med zvezdnicami z elegantnimi, naravnimi pričeskami je omenil tudi Cate Blanchett, pri kateri se dolžina in oblika mehko prilagajata videzu, ne da bi lasje delovali pretirano strogo.

icon-expand Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

icon-expand Cate Blanchett FOTO: AP

Paž za sodoben, a mehak videz

Če bi radi nekoliko krajšo pričesko, je po pojasnilih frizerskega stilista dobra izbira paž. Posebej zanimiva sta francoski paž (french bob) in nekoliko daljši, mehko oblikovan paž (long bob oziroma lob). Namesto popolnoma ravnih, strogih geometrijskih linij Tomaž Turk priporoča mehkejšo obliko, ki se prilagodi naravni teksturi las. Pri gostejših laseh lahko frizer zmehča konice z ustrezno tehniko striženja, denimo z britvico. Pričesko lahko poživite z nežnimi valovi, ki jih ustvarite s kodralnikom, ali z ustreznimi izdelki za poudarjanje kodrov. Tako lahko izkoristite naravno valovitost las, ki se lahko z leti spremeni.

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Med zvezdnicami, ki po mnenju sogovornika lepo nosijo takšen slog, sta Penélope Cruz in Naomi Watts. Tomaž Turk svetuje tudi bogate čokoladno rjave odtenke, ki so lahko lepi tudi brez izrazitih kontrastnih pramenov. Enotnejša, globoka barva je lahko zelo elegantna, če je izbrana glede na ten kože ter če so lasje negovani in sijoči.

icon-expand Penelope Cruz FOTO: Profimedia

icon-expand Naomi Watts FOTO: AP

Tudi kratka pričeska je lahko zelo ženstvena

Tudi kratki lasje so lahko ženstveni, elegantni in sodobni, če niso oblikovani preveč togo. Pri izbiri pričeske mora frizer upoštevati gostoto las, obliko obraza in naravno smer njihove rasti. Za nekatere ženske je dobra izbira kratka pričeska v slogu pixie. Tudi pri kratkih laseh ni treba vztrajati pri strogi, geometrijski obliki; Tomaž Turk priporoča mehkejše linije, nekoliko razigrano teksturo in sodoben, rahlo fantovski značaj.

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Kot zgled je izpostavil Halle Berry, ki je skozi leta spreminjala kratko pričesko, ne da bi izgubila svoj prepoznavni slog. Med ikonami kratkih las je omenil tudi Sharon Stone, ki je večkrat presenetila s kratkimi pričeskami.

icon-expand Halle Berry FOTO: Profimedia

Ali blond barva res pomladi?

Tudi prepričanje, da mora ženska po 50. letu postati svetlolaska, da bi bila videti mlajša, ne drži. Svetlejši lasje lahko omilijo kontrast med naravno barvo in sivim narastkom, kar pa ne pomeni, da bodo pristajali vsaki ženski. Po pojasnilih Tomaža Turka je pri izbiri barve treba upoštevati ten kože in ohraniti dovolj globine, da obraz lepo izstopa. K hladnejšemu tenu kože se lahko lepo podajo bež odtenki, k toplejšemu pa zlati, bakreni in lešnikovi toni. Zelo svetla barva ob že svetli polti lahko ustvari premalo kontrasta, zaradi česar obraz izgubi izraznost. Po drugi strani je lahko bogata rjava ali čokoladna barva izjemno elegantna in lepa, če se ujema s poltjo in barvo oči. Pomembna je tudi tehnika barvanja, je poudaril sogovornik. Pri zelo temni, enotni barvi je siv narastek praviloma opaznejši, zato je vzdrževanje lahko zahtevnejše in zahteva pogostejše obiske pri frizerju. Večdimenzionalno barvanje, pri katerem frizer uporabi več sorodnih odtenkov, omogoča mehkejše prehode ter manj izrazito mejo med naravno barvo in pobarvanimi lasmi. To je dobra izbira za vse, ki želijo podaljšati čas med barvanji, ne da bi se odpovedale barvanju.

icon-expand Sharon Stone FOTO: Profimedia

Sivih las ni treba več v celoti skrivati

Vse več žensk opušča redno barvanje, saj si želijo manj vzdrževanja in bolj naraven videz. Tudi naravno sivi lasje so lahko čudoviti ter ustvarijo svež in mladosten videz. Ključna sta predvsem ustrezna nega in lepo oblikovana pričeska. Odločitev, ali sive lase prekrivati ali jih pustiti naravne, je seveda osebna. Medtem ko nekatere ženske sprejmejo svojo naravno sivino, si jo druge želijo prikriti. Pri prehodu iz barvanih v sive lase se je smiselno posvetovati s frizerjem, ki lahko pomaga poiskati najprimernejšo rešitev glede na želje posameznice in čas, ki ga je pripravljena nameniti vzdrževanju pričeske. Po priporočilu Tomaža Turka lahko ženske, ki imajo še razmeroma malo sivih las, začnejo s prelivom, ki optično omili sivino, vendar je ne prekrije v celoti. Ko je sivih las več ali ko se ženska odloči opustiti trajno barvanje, so dobra možnost tanki, večdimenzionalni prameni, ki postopoma povežejo različne odtenke in ustvarijo mehkejši prehod med pobarvanimi in naravno sivimi lasmi. Pred spremembo barve je pomembno preveriti tudi zgodovino barvanja in stanje las. Sogovornik opozarja, da je lahko sprememba barve zlasti pri laseh, barvanih s kano ali drugimi obstojnimi rastlinskimi pripravki, zahtevna in nepredvidljiva. Zato priporoča preizkus na posameznem pramenu, s katerim preverijo odziv las na izbrani postopek.

Tudi lasje se starajo, zato je potrebna pravilna nega

Z leti lahko ženske vidijo, da so njihovi lasje bolj suhi, tanjši, manj prožni ali da se jim konice hitreje lomijo, nekatere pa opazijo tudi redčenje las. Na spremembe vplivajo različni dejavniki, med njimi hormonske spremembe, genetika, zdravstveno stanje in pretekle kemične obdelave.

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Tomaž Turk opaža, da se njegove stranke pogosto pritožujejo predvsem nad suhimi dolžinami in konicami. Zato svetuje, da nego prilagodimo dejanskemu stanju las, namesto da bi se držali enake rutine kot pred desetletji. Okvirno priporoča umivanje las dvakrat tedensko z blagim, vlažilnim šamponom, pogostost pa naj vsaka posameznica prilagodi glede na stanje lasišča, mastenje las in svoj življenjski slog. Priporoča tudi uporabo balzama, ki po umivanju pomaga zgladiti površino lasu, olajša razčesavanje in zmanjša trenje. Za dodatno nego lahko uporabite tudi balzam brez izpiranja (leave-in). Maska je dobrodošla, kadar lasje potrebujejo intenzivnejšo nego, zlasti če so suhi, barvani ali poškodovani.

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Če lase redno sušite s sušilnikom ali oblikujete s kodralnikom oziroma likalnikom, uporabite ustrezen izdelek za zaščito pred toplotnimi poškodbami in se izogibajte pretirano visokim temperaturam. Tudi nežno razčesavanje in manj grobo drgnjenje z brisačo lahko pomagata ohranjati lepši videz las.

icon-expand Sivi lasje FOTO: Shutterstock

Kdaj je smiselna salonska nega?

Pri beljenih, pogosto barvanih ali poškodovanih laseh lahko frizer priporoči profesionalni negovalni tretma. Na voljo so postopki, namenjeni zaščiti las med kemično obdelavo in izboljšanju njihove odpornosti proti lomljenju, pa tudi intenzivne nege s keratinskimi beljakovinami in lipidi, ki lahko izboljšajo videz, mehkobo, gladkost in obvladljivost las. Izbira tretmaja je odvisna predvsem od stopnje poškodovanosti in potreb las. Profesionalna nega lahko izboljša njihov videz in nekatere lastnosti, ne more pa trajno odpraviti vseh poškodb. Če se lasje nenadoma izrazito redčijo, izpadajo v večji količini ali se pojavijo težave z lasiščem, je smiselno poleg posveta s frizerjem poiskati tudi zdravniški nasvet.

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Kakšna naj bo torej pričeska po 50. letu?

Veliko žensk si želi svežega videza, vendar se bojijo, da bi morale zato spremeniti dolžino, barvo ali celoten slog. Tomaž Turk poudarja, da je pri takšnih željah najpomembnejši pogovor. Priporoča, da ženska v salon s seboj prinese fotografije pričesk, ki so ji všeč, pa tudi primere tistih, ki ji niso. Tako bo frizer lažje razumel njena pričakovanja. Kot eno dobrih možnosti je omenil mehko oblikovanje okoli obraza. Nekaj krajših pramenov lahko spremeni videz dolge pričeske, ne da bi bilo treba skrajšati preostale lase. Podoben učinek lahko dosežemo z nežnim frufrujem ali tako imenovanim frufrujem curtain bangs, ki je razdeljen na sredini in mehko pada ob straneh obraza. Tudi pri barvi niso potrebne velike spremembe. Zelo drobni prameni, znani kot babylights, ustvarijo nežne svetlobne poudarke in lasem dodajo dimenzijo, ne da bi bil učinek preveč izrazit. Dobra možnost je tudi glosiranje (gloss treatment), s katerim lahko izboljšate sijaj in osvežite barvni ton. Obstojnost učinka je odvisna od uporabljenega izdelka in načina nege, pred izbiro postopka pa je pomembno preveriti, ali je primeren za naše lase in ali zahteva posebno vzdrževanje.

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Najpomembneje pa je, da se v novi pričeski počutite samozavestno. Tomaž Turk ženskam po 50. letu svetuje, naj poiščejo frizerja, ki zna izkoristiti naravne značilnosti njihovih las. Ni treba skrivati kodrov ali sivine, vztrajati pri barvi, ki zahteva nenehno obnavljanje, ali izbrati kratke pričeske samo zato, ker naj bi bila primernejša za določeno starost. "Dobra frizura je tista, s katero imaš najmanj dela," je prepričan sogovornik. To ne pomeni, da se morate odpovedati oblikovanju ali spremembam, temveč da mora biti pričeska prilagojena življenjskemu slogu in osebnosti ter da se moramo z njo dobro počutiti. Po 50. letu ni treba slepo slediti trendom ali izbirati med mladostnim videzom in naravno podobo; najlepša je pričeska z zdravimi in negovanimi lasmi, zaradi katere ste zadovoljni in samozavestni.