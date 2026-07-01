Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene

Poletje 2026 prinaša svež veter v svet pričesk – naravnost, lahkotnost in sončno posvetljeni odtenki bodo tudi letos v ospredju. O tem, kaj bo najbolj priljubljeno, kako lase zaščititi pred vročino, soljo in klorom ter katere tehnike barvanja bodo ustvarile popoln "sunkissed" videz, smo se pogovarjali s priznanim slovenskim frizerjem Markom Hriberškom, ki že leta skrbi za brezhibne poletne videze svojih strank.

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Naravnost, gibanje in lahkotni sloji: tako bodo videti lasje poleti 2026

Letos se trendi vračajo k sproščenosti. Hriberšek opaža, da si ženske želijo pričeske, ki so videti urejene, a ne zahtevajo veliko vsakodnevnega oblikovanja. V ospredju so mehki sloji, polnejši paži in frizure, ki ustvarijo naravno gibanje las. Poletni videz bo temeljil na teksturi, zračnosti in občutku, da so lasje oblikovani brez truda – kot bi jih nežno premaknila morska sapica.

icon-expand Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

Pri barvanju bo prevladovala subtilnost. Sončno posvetljeni prameni, nežni prehodi in svetlejši odtenki okoli obraza bodo ustvarili videz, ki ga ženske obožujejo že leta: svež, naraven in popoln za poletne mesece. Hriberšek poudarja, da je cilj barvanja poleti vedno isti – doseči učinek, kot da je lase naravno poljubilo sonce.

Poletna nega: zaščita pred soncem, soljo in klorom je ključna

Poleti lasje potrebujejo več pozornosti. Visoke temperature, UV žarki, morska sol in klor lahko hitro povzročijo izsušenost, zato je preventiva nujna. Hriberšek svetuje uporabo izdelkov z UV zaščito, redno vlažilno nego in čim manj vročega oblikovanja. Lasje bodo poleti najlepši, če jih zaščitimo še preden stopimo na plažo – in če jim po kopanju povrnemo vlago z maskami in leavein izdelki.

Več o poletni negi las in top frizurah za letošnje poletje pa si lahko preberete v nadaljevanju. Tam vas čaka celoten pogovor s priznanim slovenskim frizerjem Markom Hriberškom, ki je z nami delil najboljše nasvete za poletne frizure, barvanje in nego las.

5 frizur, ki so največji hit letošnjega poletja

To poletje opažamo izrazit trend naravnosti, lahkotnosti in pričesk, ki ne zahtevajo veliko vsakodnevnega oblikovanja. Med najbolj priljubljenimi so: Italijanski paž (Italian Bob) – elegantna različica klasičnega boba, ki sega do brade ali ramen. Deluje polno, sijoče in urejeno, hkrati pa je zelo enostaven za vzdrževanje. Mehki sloji (Soft Layers) – nežno plastenje las ustvari več gibanja in volumna, brez občutka pretiranega redčenja. Lasje delujejo lahkotnejši in bolj zračni. Butterfly Cut – večplastna frizura, ki okvirja obraz in ustvarja videz polnejših las. Omogoča veliko različnih načinov oblikovanja in lepo poudari poteze obraza. Teksturirana pixie frizura – kratka, moderna in praktična izbira za vroče poletne dni. Zaradi teksture deluje mladostno in igrivo. Naravni beach waves – sproščeni valovi ostajajo poletna klasika. Ustvarijo videz, kot da smo se pravkar vrnili s plaže, zato jih stranke obožujejo že vrsto let.

icon-expand Ženske frizure - Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

Katere barvne tehnike so najbolj primerne za poletje?

Poleti stranke največkrat posegajo po tehnikah, ki ustvarijo naraven, sončno posvetljen videz. Balayage je še vedno ena najbolj priljubljenih tehnik, saj omogoča zelo mehke prehode in naraven rezultat brez izrazitega narastka. Babylights so izjemno tanki in nežni prameni, ki ustvarijo subtilen sijaj ter posnemajo naravno posvetlitev las. Sun-kissed prameni ustvarijo videz, kot da je lase nežno posvetlilo sonce. Običajno poudarimo predvsem lase okoli obraza in zgornji del pričeske. Zelo priljubljeni so tudi face framing highlights, kjer s svetlejšimi prameni ob obrazu osvežimo celoten videz brez večjih sprememb.

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Kako lahko lase poleti najbolje zaščitimo pred soncem, soljo in klorom?

Najpomembnejše je, da lase zaščitimo še preden pridejo v stik s soncem, morsko vodo ali klorom. Priporočam uporabo izdelkov z UV-zaščito, nošenje klobuka ali rute ter izpiranje las s sladko vodo takoj po kopanju. Dobro je tudi, da lase pred vstopom v morje ali bazen navlažimo s čisto vodo, saj bodo tako vpili manj soli oziroma klora. Enkrat tedensko svetujem uporabo intenzivne hranilne maske, ki lasem povrne izgubljeno vlago.

icon-expand Ženske frizure - Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

Katere izdelke priporočate za vsakodnevno poletno nego, da lasje ostanejo navlaženi in prožni?

Osnova naj bo kakovosten vlažilni šampon, ki las ne izsušuje. Po vsakem pranju priporočam uporabo regeneratorja, saj pomaga zapreti povrhnjico las in zadržati vlago. Odličen dodatek je tudi leave-in balzam, ki lase ščiti pred soncem, vetrom in vročino. Poleti skoraj ne sme manjkati UV-zaščitni sprej za lase, za konice pa priporočam lahka olja, kot so arganovo, jojobino ali makadamijino olje.

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Kakšna rutina je idealna za barvane lase v poletnih mesecih, da barva ostane sveža in sijoča?

Barvani lasje poleti potrebujejo nekoliko več pozornosti. Priporočam uporabo šampona in regeneratorja za barvane lase ter redno uporabo hranilnih mask. Pred izpostavljanjem soncu ali kopanjem je pomembna UV-zaščita. Po vsakem pranju svetujem tudi uporabo leave-in nege, ki dodatno zaščiti lasno vlakno. Če želimo ohraniti popolnoma svež videz barve, je smiselno po potrebi opraviti tudi toniranje oziroma osvežitev odtenka pri frizerju.

icon-expand Ženske frizure - Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

Kakšne so najpogostejše želje strank v poletnih mesecih, ko gre za frizure in barvanje?

Poleti si večina strank želi bolj naraven, svež in nekoliko svetlejši videz. Veliko povpraševanja je po pričeskah, ki zahtevajo manj oblikovanja in ostanejo lepe tudi ob višjih temperaturah. Pri barvanju prevladuje želja po nežnih prehodih brez izrazitega narastka, svetlejših pramenih okoli obraza ter videzu las, kot bi jih naravno posvetlilo sonce.

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S katerimi vprašanji se stranke poleti najpogosteje obrnejo na vas – in kaj jim najraje svetujete glede nege?

Najpogosteje me sprašujejo, kako zaščititi lase pred soncem, kako preprečiti izsušenost po morju ter kako čim dlje ohraniti lepo barvo. Vedno poudarjam, da je preventiva ključna. Veliko lažje je lase zaščititi, kot pa odpravljati posledice po poletju. Zato svetujem redno uporabo UV-zaščite, dovolj vlažilne nege in čim manj pretirane uporabe vročih pripomočkov za oblikovanje.

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Katere hitre poletne pričeske priporočate za vsak dan?

Za plažo priporočam sproščeno kito, visok čop ali neurejeno figo, saj so praktične in hkrati zaščitijo lase pred zapletanjem. Za mesto so odlična izbira polspuščene pričeske, gladki nizki čopi ali mehki naravni valovi. Za večerne priložnosti pa vedno navdušijo elegantna nizka figa, glamurozni valovi ali pletena krona, ki pričeski doda romantičen in sofisticiran videz. Poletni trendi letos nedvomno stavijo na naravnost, zdrav videz las in enostavno vzdrževanje. Stranke si želijo pričeske in barve, ki ostanejo lepe tudi brez dolgotrajnega vsakodnevnega oblikovanja – in prav to je bistvo letošnjega poletnega videza.

icon-expand Ženske frizure - Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

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