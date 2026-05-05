Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure

Poročne frizure v letu 2026 prinašajo svež veter – manj strogih linij, več naravnega gibanja in poudarek na individualnosti neveste. Mehko speti figi, sproščeni valovi in minimalistični dodatki so tisti elementi, ki bodo krojili prihajajočo sezono. Neveste si želijo videza, ki je eleganten, obstojen in fotogeničen, hkrati pa dovolj naraven, da se v njem počutijo kot najboljša različica sebe.

O trendih, napakah in pravilni izbiri poročne pričeske smo se pogovarjali s priznanim slovenskim frizerjem, ki že leta ustvarja poročne videze in dobro pozna izzive, s katerimi se neveste srečujejo. To je Marko Hriberšek, ki nam je v pogovoru razkril, kaj letos najbolj izstopa, kako se izogniti najpogostejšim napakam in zakaj je predpriprava las ključna za popoln rezultat. Več si lahko preberete v nadaljevanju.

Kateri trendi poročnih frizur letos najbolj izstopajo in kaj je po tvojem mnenju tisto, kar bo neveste najbolj navdušilo v prihajajoči sezoni?

Letos v poročnih pričeskah izstopa predvsem naravna eleganca z mehko strukturo. Vedno manj je popolnoma "zacementiranih" pričesk in vedno več gibanja, teksture ter lahkotnosti. Med najbolj priljubljenimi so mehko speti nizki figi oziroma 'chignoni' z rahlo razpuščenimi prameni, polspete pričeske z volumnom ter sproščeni valovi, ki ne delujejo preveč popolno. Velik poudarek je tudi na minimalističnih dodatkih, kot so satenaste pentlje, drobni biseri in subtilen lasni nakit. Neveste danes najbolj navduši to, da so na svoj poročni dan še vedno videti kot najboljša različica sebe. Želijo si pričeske, ki je elegantna, obstojna in fotogenična, hkrati pa udobna in naravna na videz.

Kako naj nevesta izbere frizuro, ki se ujema z njeno obleko, obliko obraza in celotnim slogom poroke?

Pri izbiri poročne pričeske je najpomembnejše ravnotežje med obleko, obliko obraza in slogom poroke. Če ima obleka odprt hrbet ali izrazite detajle na zadnji strani, priporočam spete lase, saj tako pride obleka lepše do izraza. Pri visokih ovratnikih ali bogati čipki so prav tako bolj primerne spete ali polspete pričeske. Preproste obleke dopuščajo nekoliko bolj izrazito pričesko, medtem ko bogato okrašene obleke običajno zahtevajo bolj umirjen videz.

Pomembna je tudi oblika obraza. Pri okroglem obrazu lepo deluje volumen na vrhu glave, pri podolgovatem obrazu pa več širine ob straneh, na primer mehki valovi ali polspete pričeske. Kvadratnim obrazom najbolj pristajajo mehkejše linije in manj strogo speti lasje.

Veliko vlogo ima tudi ambient poroke. Boho ali naravne poroke dopuščajo več teksture, kit in sproščenih valov, medtem ko so za elegantne, klasične poroke bolj značilni gladki nizki figi in sofisticirani zaključki. Najpomembneje pa je, da pričeska dopolnjuje celoten videz in ne tekmuje z obleko.

Katere so najpogostejše napake, ki jih neveste delajo pri izbiri ali pripravi poročne frizure, in kako se jim lahko izognejo?

Najpogostejša napaka je izbira pričeske zgolj na podlagi fotografije s spleta, brez upoštevanja lastne strukture las, gostote ali dolžine. Pogosto neveste pozabijo, da ista pričeska ne deluje enako na vseh laseh. Druga velika napaka je, da frizerja prvič preizkusijo šele na poročni dan. Poskusna pričeska je izredno pomembna, saj omogoča prilagoditve in ustvari občutek zaupanja med nevesto in stilistom. Pogosto se zgodi tudi pretirana uporaba laka, zaradi česar pričeska izgubi naraven videz.

Prav tako veliko nevest ne razmisli dovolj o vremenskih pogojih, predvsem o vlagi in vetru, ki lahko močno vplivajo na obstojnost pričeske. Najboljši način, da se tem napakam izognejo, je odprta komunikacija s frizerjem, realna pričakovanja in pravočasna priprava.

Kako pomembna je predpriprava las pred poroko od nege do barvanja in kdaj naj nevesta začne s pripravami, da bodo lasje na dan poroke v najboljši formi?

Predpriprava las je izredno pomembna in pogosto podcenjena. Zdravi in negovani lasje so osnova za lepo in obstojno pričesko. Priporočam, da nevesta začne z intenzivnejšo nego približno tri do šest mesecev pred poroko. Takrat je idealen čas za redno striženje konic, negovalne tretmaje in morebitne spremembe barve. Če nevesta razmišlja o večji spremembi videza, naj to nikakor ne bo tik pred poroko.

Približno mesec dni pred poroko priporočam osvežitev barve in poskusno pričesko. Zadnji teden pred poroko ni več primeren za večje spremembe. Lase je najbolje oprati dan ali dva pred poroko, razen če frizer svetuje drugače. Dobro pripravljeni lasje so veliko bolj vodljivi, sijoči in omogočajo boljšo obstojnost pričeske skozi ves dan.

Kaj svetuješ nevestam glede obstojnosti frizure: kako zagotoviti, da bo pričeska zdržala cel dan, vreme, ples in čustva?

Obstojna poročna pričeska se začne pri pravilni pripravi las in premišljeni gradnji pričeske. Pomembni so kakovostni izdelki za pripravo, kot so teksturirni spreji, pene in pravilno plastenje produktov, ne samo lak na koncu. Veliko razliko naredi tudi tehnika pripenjanja in razdelitev las po sekcijah. Najbolj obstojne pričeske niso nujno najbolj trde, temveč najbolje zgrajene. Nevestam svetujem tudi, da se čez dan čim manj dotikajo las in imajo pri sebi manjši komplet za hitro osvežitev pričeske, na primer nekaj sponk in manjši lak za lase. Če nosijo tančico, je pomembno, da se jo odstrani previdno in brez vlečenja las. Poročni dan vključuje veliko gibanja, objemov, plesa in čustev, zato mora biti pričeska prilagojena resničnim situacijam in ne samo fotografiji.

Ali obstaja frizura ali slog, ki ga nevestam odsvetuješ, ker v praksi preprosto ne deluje tako dobro, kot si predstavljajo?

Pogosto odsvetujem zelo zategnjene in močno polakirane pričeske, ker hitro delujejo nenaravno in neudobno. Prav tako so lahko problematične zelo kompleksne kite ali konstrukcije, ki so na fotografijah videti čudovito, v praksi pa se hitro razrahljajo. Velikokrat neveste želijo popolnoma spuščene lase brez kakršnekoli strukture ali pripenjanja, vendar takšne pričeske pogosto ne zdržijo celodnevnega dogajanja, predvsem ob vlagi, vetru ali plesu.

Vedno poudarjam, da mora biti pričeska prilagojena ne le videzu, ampak tudi vremenu, dolžini dneva in dinamiki poroke. Najlepša pričeska je tista, ki ostane lepa od začetka do konca dneva in v kateri se nevesta počuti samozavestno ter udobno.

