To so pričeske, ki ženskam po 50. letu najbolj pomladijo obraz

Dobra pričeska lahko naredi več kot nova garderoba ali drag serum. Pravilno izbran rez poudari poteze obraza, lasem doda volumen in poskrbi za bolj svež, mladosten videz. Frizerji se strinjajo, da po 50. letu ne gre za skrivanje let, temveč za izbiro pričeske, ki pristaja strukturi las, obliki obraza in življenjskemu slogu. Čeprav univerzalna idealna pričeska ne obstaja, nekateri rezi ženskam po 50. letu dokazano pristajajo bolje kot drugi. To so pričeske, ki so aktualne tudi v letu 2026.

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Dolgi paž ostaja zlati standard

Če bi frizerje vprašali, katera pričeska pristaja največ ženskam po 50. letu, bi se med prvimi odgovori znašel dolgi paž oziroma long bob.

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Gre za pričesko, ki sega nekje med brado in rameni ter obrazu doda mehkobo. Poleg tega deluje elegantno, sodobno in ne zahteva pretirano zahtevnega oblikovanja. Dolgi paž je posebej dobra izbira za ženske, ki si želijo spremembe, ne da bi se morale odpovedati dolžini las.

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Slojevito striženje je rešitev za tanke lase

S staranjem lasje pogosto izgubijo volumen in gostoto. Zaradi tega lahko enakomerno postriženi lasje delujejo pusto in brez življenja. Frizerji zato ženskam po 50. letu pogosto priporočajo mehko stopničasto striženje. Sloji ustvarijo gibanje in volumen, pričeska pa deluje lahkotneje in bolj mladostno.

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To je še posebej dobra izbira za ženske s tankimi lasmi.

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Frufru lahko odvzame več let

Mnoge ženske se frufruja bojijo, vendar strokovnjaki poudarjajo, da lahko prav pravilno oblikovan frufru obrazu podari bolj spočit videz. Med najbolj priljubljenimi so: zavesasti frufru (curtain bangs), daljši frufru ob strani, rahlo stopničast frufru.

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Takšni rezi zmehčajo obrazne poteze in pomagajo uravnotežiti proporce obraza.

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Kratek paž je vedno elegantna izbira

Kratek paž ostaja ena najbolj brezčasnih pričesk. Njegova prednost je, da deluje urejeno, moderno in ga je relativno enostavno vzdrževati. Pričeska je primerna tako za ravne kot rahlo valovite lase. Še posebej lepo pristaja ženskam, ki si želijo bolj prefinjenega in poslovnega videza.

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Pixie pričeska je bolj priljubljena, kot si mislite

Veliko žensk po 50. letu se odloči za krajše lase. Med najbolj priljubljenimi kratkimi rezi ostaja pixie pričeska. Dober pixie rez poudari oči, ličnice in obrazne poteze. Poleg tega lahko deluje zelo moderno in elegantno. Ključ je v tem, da pričeska ni preveč toga, ampak vsebuje nekaj teksture in gibanja.

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Sivi lasje niso več nekaj, kar bi skrivale

Še pred nekaj leti je veljalo, da je sive lase treba prekrivati. Danes je zgodba povsem drugačna. Vedno več žensk se odloča za naravno sivo barvo ali negovane srebrne odtenke, ki delujejo sofisticirano in samozavestno. Prav zato med najbolj priljubljene pričeske leta 2026 sodijo tudi dolgi in kratki paži v srebrnih tonih.

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Pomembno pa je, da so sivi lasje negovani, saj le tako pride njihova lepota resnično do izraza.

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Katere pričeske pristajajo glede na obliko obraza?

Za okrogel obraz

Najlepše delujejo: dolgi paž, slojeviti rezi, pričeske z volumnom na vrhu glave.

Za ovalen obraz

Ovalna oblika obraza velja za najbolj hvaležno, saj ji pristaja skoraj vsak rez.

Za kvadraten obraz

Frizerji priporočajo mehkejše linije, valove in daljši frufru.

Za podolgovat obraz

Odlična izbira so paž do ramen, valoviti lasje in zavesasti frufru.

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Pričeske, ki lasem dodajo volumen

Pomanjkanje volumna je ena najpogostejših težav po 50. letu. Če želite, da so lasje videti gostejši, strokovnjaki priporočajo: paž s stopničastim striženjem, mehke valove, krajše slojevite pričeske, svetlejše pramene ob obrazu. Pravilno striženje pogosto ustvari večji učinek kot številni izdelki za volumen.

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Te napake vas lahko postarajo

Frizerji opozarjajo, da določene pričeske obrazu nehote dodajo leta. Med najpogostejšimi napakami so: pretirano ravno postriženi lasje brez oblike, zelo temna, enotna barva las, močno natupirani lasje, zastareli kratki rezi brez volumna, predolgi in neoblikovani lasje. To ne pomeni, da se jim morate popolnoma odpovedati, vendar jih je pogosto smiselno prilagoditi sodobnejšim trendom.

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Najlepša pričeska je tista, ki pristaja vam

Čeprav se trendi nenehno spreminjajo, strokovnjaki poudarjajo, da je najpomembneje izbrati pričesko, ki se ujema z vašo obliko obraza, tipom las in življenjskim slogom. Dolgi paž, mehki sloji, zavesasti frufru, eleganten kratek paž in sodoben pixie rez ostajajo med najbolj priljubljenimi izbirami žensk po 50. letu. Skupna lastnost vseh? Obrazu dodajo svežino, lasem gibanje in videzu nekaj let manj.

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