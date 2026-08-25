Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk

Dolga desetletja so bili sivi lasje nekaj, kar so ženske skušale čim prej prekriti z barvo. Družba je mladost pogosto postavljala kot ideal lepote, zato je marsikatera ženska redno obiskovala frizerski salon zgolj zato, da bi prikrila prve srebrne pramene. A v zadnjih letih se je nekaj spremenilo.

icon-expand Sivi lasje so postali simbol nove samozavesti žensk po 50. letu. FOTO: Shutterstock

Vse več žensk po 50. letu se odloča, da bodo svoje naravno sive lase pokazale svetu. In ne le to. Nosijo jih samozavestno, elegantno in ponosno. Ta sprememba ni le modni trend, temveč odraz širše družbene spremembe v dojemanju staranja, lepote in ženskosti.

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Sivi lasje niso več sovražnik

Ameriška revija Vogue je že pred leti opozorila na vse večjo priljubljenost naravnih sivih las med ženskami različnih generacij. Posebno pozornost je pritegnila igralka Andie MacDowell, ki je s svojimi značilnimi srebrnimi kodri navdušila na filmskem festivalu v Cannesu. Za Vogue je dejala, da se s sivimi lasmi počuti močnejšo in bolj pristno.

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Podoben premik opažajo tudi v modni in lepotni industriji. Vedno več blagovnih znamk v oglaševalskih kampanjah uporablja ženske s sivimi lasmi, kar je bilo še pred nekaj leti precej redko. To ženskam pošilja pomembno sporočilo: staranje ni nekaj, kar bi morali skrivati.

Utrujenost od nenehnega barvanja

Eden glavnih razlogov za porast tega trenda je tudi zelo praktičen.

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Po besedah številnih žensk, ki so spregovorile za tuje medije, je redno prekrivanje sivih korenin postalo naporno, drago in zamudno. Revija HELLO! je predstavila zgodbo Britanke Raeann White, ki je po letih barvanja ugotovila, da ji stalni obiski salona povzročajo več stresa kot zadovoljstva. Po prehodu na naravne sive lase je prejela veliko pozitivnih odzivov in komplimentov. Podobno je za revijo Parade povedala Debbie Marsowicz, priljubljena ustvarjalka vsebin o sivih laseh. Priznala je, da je desetletja samoumevno prekrivala sive lase, dokler ni ugotovila, da tega v resnici ne počne zase, temveč zaradi pričakovanj okolice.

Samozavest je postala pomembnejša od mladostnega videza

icon-expand Mnoge ženske so prehod opravile s pomočjo frizerjev, ki so z različnimi tehnikami omilili razliko med pobarvanimi in sivimi lasmi. FOTO: Shutterstock

Zanimivo je, da številne ženske poročajo o podobnem občutku: ko enkrat sprejmejo svoje sive lase, se počutijo bolj svobodno. Model in igralka Mia Maugé je za HELLO! povedala, da je bila odločitev za sive lase prelomnica. Ko je prenehala slediti tradicionalnim lepotnim idealom, se je začela počutiti bolj samozavestno in zadovoljno v svoji koži. Še več, prav v svojih petdesetih letih je dosegla največ profesionalnih uspehov. Podobno razmišlja tudi igralka Hilarie Burton, ki je javno spregovorila o tem, da ženskam ni treba nenehno dokazovati mladostnega videza. Po poročanju Yahoo Entertainment je poudarila, da so številni lepotni standardi zastareli in da je čas za bolj realen pogled na staranje žensk.

K temu so pripomogle tudi zvezdnice

Velik vpliv imajo tudi znane osebnosti. Med najbolj opaznimi zagovornicami sivih las so danes Andie MacDowell, Sarah Jessica Parker, Salma Hayek in Paulina Porizkova.

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Po pisanju organizacije AARP je Salma Hayek celo javno poudarila, da ima raje zdrave sive lase kot poškodovane pobarvane lase. Manekenka Paulina Porizkova pa odkrito govori o tem, da bi morala družba bolj ceniti izkušnje in modrost, ki prihajajo z leti. Ko takšne ženske samozavestno stopijo na rdečo preprogo s sivimi lasmi, pomagajo rušiti stereotipe, da je privlačnost rezervirana le za mladost.

Ne gre več za leta, ampak za avtentičnost

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Morda je prav to največja sprememba. Sivi lasje danes niso več znak odpovedi skrbi zase, temveč pogosto predstavljajo ravno nasprotno. So simbol sprejemanja svoje identitete, zrelosti in življenjskih izkušenj. Mnoge ženske po 50. letu pravijo, da se po prehodu na naravno barvo počutijo bolj sproščeno, bolj pristno in manj obremenjeno z mnenjem drugih. V času, ko vse več ljudi ceni avtentičnost, je morda prav to razlog, da srebrni prameni niso več nekaj, kar skrivamo, ampak nekaj, na kar smo lahko ponosni. Ste se odločile, da svojih sivih las ne boste več skrivale? V pogovoru za Zadovoljna.si nam je priznani slovenski frizer in strokovnjak Marko Hriberšek zaupal svojo strokovno mnenje o negi sivih las in pomembnosti sprejemanja naravne lepote. Vabljene k branju!

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5 nasvetov za prehod na sive lase

1. Ne hitite, ampak si pripravite načrt Prehod na sive lase je maraton, ne sprint. Če lase že leta barvate, lahko traja več mesecev, da naravna barva popolnoma preraste pobarvane dele. Veliko žensk se odloči za postopni prehod s pomočjo pramenov ali krajšega striženja, da je razlika manj opazna. 2. Poiščite frizerja, ki ima izkušnje s prehodom na sivo Dober frizer vam lahko pomaga omiliti kontrast med pobarvanimi in sivimi lasmi. Pri mnogih ženskah prehod vključuje svetlenje posameznih pramenov ali postopno odstranjevanje stare barve, kar ustvari bolj naraven videz. 3. Pripravite se na drugačno nego Sivi lasje imajo pogosto drugačno strukturo. Lahko postanejo bolj suhi, grobi, štrlijo ali izgubijo sijaj. Strokovnjaki zato priporočajo vlažilne maske, kakovostne balzame ter vijolične šampone, ki pomagajo preprečevati rumenkast odtenek. 4. Ne bojte se komentarjev okolice Veliko žensk priznava, da jih je bilo najbolj strah odziva drugih. V praksi pa pogosto doživijo ravno nasprotno. Številne poročajo o komplimentih in občutku večje samozavesti, ko sprejmejo svoj naravni videz. 5. Osredotočite se na celoten videz Sivi lasje so lahko izjemno elegantni. Sveža pričeska, urejene obrvi, primerna ličila in oblačila v pravih odtenkih lahko poudarijo srebrne pramene in ustvarijo zelo sodoben videz. Tudi številne zvezdnice, kot sta Andie MacDowell in Sarah Jessica Parker, dokazujejo, da so sivi lasje lahko eden najbolj prepoznavnih modnih adutov. Najpomembnejše je, da prehod na sive lase razumete kot proces sprejemanja sebe. Mnoge ženske pravijo, da niso pridobile le nove pričeske, ampak tudi občutek svobode in samozavesti.

Anketa Arhiv Ali bi se prenehale barvati in pustile svoje naravne sive lase? Da, sive lase že nosim z veseljem in se ne barvam več. Resno razmišljam o tem, vendar se za zdaj še barvam. Morda v prihodnosti, ko bo sivih las več. Ne, še naprej si bom barvala lase. Nimam sivih las oziroma jih je za zdaj zelo malo. Moški Ženska Da, sive lase že nosim z veseljem in se ne barvam več. 9 Resno razmišljam o tem, vendar se za zdaj še barvam. 9 Morda v prihodnosti, ko bo sivih las več. 0 Ne, še naprej si bom barvala lase. 3 Nimam sivih las oziroma jih je za zdaj zelo malo. 0 Da, sive lase že nosim z veseljem in se ne barvam več. 0 Resno razmišljam o tem, vendar se za zdaj še barvam. 0 Morda v prihodnosti, ko bo sivih las več. 0 Ne, še naprej si bom barvala lase. 0 Nimam sivih las oziroma jih je za zdaj zelo malo. 0 Da, sive lase že nosim z veseljem in se ne barvam več. 9 Resno razmišljam o tem, vendar se za zdaj še barvam. 9 Morda v prihodnosti, ko bo sivih las več. 0 Ne, še naprej si bom barvala lase. 3 Nimam sivih las oziroma jih je za zdaj zelo malo. 0 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk

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Viri: Vogue, HELLO! Magazine, Parade, AARP, Edina Magazine, Yahoo Entertainment