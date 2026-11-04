Ženske jo obožujejo, strokovnjaki pa svarijo: povzroči lahko izpadanje las

Gladko speljani lasje, tesno speti v čop ali figo, so že nekaj sezon eden največjih lepotnih trendov. Tako imenovana pričeska slick back je priljubljena zaradi svojega elegantnega videza, nosijo pa jo tako zvezdnice kot modne vplivnice. A strokovnjaki opozarjajo, da lahko prepogosto nošenje takšne pričeske povzroči težave z lasmi.

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Pričeska, ki jo obožujejo modne navdušenke

Med najbolj znanimi zagovornicami tega videza je tudi Bella Hadid, ki že več let pogosto izbira tesno zalizane pričeske, pri katerih so lasje močno speljani nazaj in utrjeni z geli ali drugimi izdelki za oblikovanje. Takšna pričeska poudari obrazne poteze in se poda tako k vsakodnevnim kot elegantnim stajlingom. Prav zaradi svoje preprostosti in urejenega videza je slick back postal ena najbolj priljubljenih pričesk zadnjih let.

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Težava se lahko pojavi ob prepogostem nošenju

Po besedah strokovnjakinje za nego las Tine Mui lahko pogosto in močno zategovanje las povzroči trakcijsko alopecijo, obliko izpadanja las, ki nastane zaradi ponavljajočega se vlečenja lasnih mešičkov. Najpogosteje se težave pojavijo ob lasni liniji in na sencih.

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Ko so lasje dlje časa izpostavljeni napetosti, lahko začnejo postopoma izgubljati gostoto. Strokovnjaki opozarjajo, da se to običajno ne zgodi čez noč, temveč gre za proces, ki se razvija skozi mesece ali celo leta.

icon-expand Bella Hadid FOTO: Profimedia

Za izpadanje las pogosto ni kriva le pričeska

Kot poudarjajo strokovnjaki, tesno speti lasje niso vedno edini razlog za redčenje las. Na rast in kakovost las lahko vplivajo tudi hormonska neravnovesja, stres, pomanjkanje hranil, bolezni, kronično pomanjkanje spanja in hitra izguba telesne teže. Ravno zato je pomembno, da na izpadanje las pogledamo celostno in ne krivimo zgolj ene navade.

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Kako zaščititi lase?

Strokovnjaki svetujejo, da tesno zalizane pričeske nosite zmerno in jih izmenjujete z bolj sproščenimi pričeskami, ki ne obremenjujejo korenin las. Prav tako priporočajo nežno česanje in oblikovanje las. Če vas lasišče boli, peče ali je razdraženo, je to lahko znak, da so lasje preveč zategnjeni.

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Po besedah Shaine Rainford je ključ v ravnovesju med želenim videzom in zdravjem las. Dolgoročno bodo vaši lasje hvaležni, če jim boste občasno privoščili odmor od tesnih čopov in fig.

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