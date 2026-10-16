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Ženske frizure

Frizura, ki ženskam po 50. letu odvzame leta z obraza in doda volumen

N. Č.
16. 10. 2026 08.15
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Ko govorimo o pomlajevalnem učinku, večina najprej pomisli na nego kože, ličila ali način oblačenja. A frizerji opozarjajo, da lahko prav dobra frizura naredi največjo razliko. Po 50. letu se lasje pogosto stanjšajo, izgubijo del volumna in sijaja, zato ni presenetljivo, da številne ženske iščejo pričesko, ki bo obrazu vrnila svežino in mladostnejši videz.

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Med najbolj priljubljenimi izbirami trenutno izstopa večplastni paž, ki velja za eno najbolj laskavih frizur za zrele ženske. Ne le da lasem doda gibanje in polnost, temveč lahko tudi optično zmehča obrazne poteze ter poudari oči in ličnice.

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Zakaj je paž tako priljubljen?

Klasični paž nikoli ni zares izginil iz mode, vendar je njegova sodobna različica še posebej priljubljena med ženskami po 50. letu. Gre za pričesko, ki jo je mogoče prilagoditi različnim oblikam obraza, teksturi las in osebnemu slogu.

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Njegova največja prednost je, da ustvari videz gostejših las. Večplastno striženje namreč ustvari občutek volumna, zaradi česar lasje delujejo bolj polni in živahni.

Poleg tega je paž dovolj eleganten za posebne priložnosti, hkrati pa dovolj sproščen za vsak dan.

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Frizura, ki obrazu povrne svežino

S staranjem se lahko obrazne poteze nekoliko spremenijo, zato pričeske, ki so nam pristajale pri 30 letih, morda niso več najboljša izbira. Frizerji pogosto poudarjajo, da lahko ravno pravilno postrižen paž obrazu povrne lahkotnost.

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Mehko postriženi prameni okoli obraza ustvarijo nežnejši videz, hkrati pa pomagajo preusmeriti pozornost na oči in nasmeh. Rezultat je videz, ki deluje bolj spočito in mladostno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je napaka, ki jo dela veliko žensk

Ena najpogostejših napak je prepričanje, da morajo biti lasje po 50. letu čim daljši. Če so lasje tanki ali brez volumna, lahko dolga pričeska brez oblike obraz optično obteži in celo poudari znake staranja.

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To seveda ne pomeni, da se je treba odpovedati dolžini. Ključna je oblika pričeske. Če so lasje lepo postriženi v plasti in imajo dovolj gibanja, lahko tudi nekoliko daljši paž deluje izjemno moderno in pomlajevalno.

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Še posebej lepo pristaja redkim lasem

Mnoge ženske po menopavzi opazijo, da so njihovi lasje manj gosti kot nekoč. Prav zato strokovnjaki pogosto priporočajo paž.

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Zaradi plastenja lasje delujejo bolj polni, pričeska pa ohranja obliko tudi brez dolgotrajnega oblikovanja. To je odlična novica za vse, ki si želijo urejenega videza brez vsakodnevnega zapravljanja časa pred ogledalom.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Frufru? Zakaj pa ne

Čeprav se številne ženske po 50. letu izogibajo frufruju, je lahko prav ta detajl eden najbolj pomlajevalnih elementov pričeske.

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Posebej priljubljeni so mehki stranski frufruji ali rahlo razprti frufruji, ki nežno uokvirijo obraz. Takšna rešitev lahko zmehča poteze in ustvari bolj svež videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sivi lasje so bolj modni kot kadar koli prej

Dobra novica je, da se paž odlično ujema tudi s srebrnimi in sivimi odtenki las. Sivi lasje že nekaj časa niso več nekaj, kar bi morale ženske skrivati. Nasprotno. Vedno več žensk jih nosi samozavestno in z ponosom. Elegantna oblika pričeske poudari naravno lepoto las in ustvari moderen videz, ki deluje brezčasno.

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Ženske po 50. letu jo izbirajo pogosteje kot kadar koli prej

Frizerji opažajo, da se vedno več žensk odloča za pričeske, ki združujejo praktičnost in eleganco. Prav paž izpolnjuje oba pogoja. Ne zahteva zapletenega oblikovanja, hkrati pa vedno deluje urejeno.

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Mnoge ženske se zanj odločijo tudi zato, ker jim omogoča osvežitev videza brez drastične spremembe. Že nekaj centimetrov krajši lasje in dobro postrižene plasti lahko naredijo presenetljivo razliko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere različice paža bodo letos najbolj modne?

Kratek paž

Elegantna in brezčasna izbira, ki poudari obrazne poteze.

Večplastni paž

Najboljša izbira za vse, ki si želijo več volumna in gibanja.

Daljši paž

Odlična možnost za ženske, ki se ne želijo odpovedati dolžini.

Paž s frufrujem

Pričeska, ki lahko obrazu doda mehkobo in mladosten pridih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najlepša frizura je tista, ob kateri se počutite samozavestno

Trendi prihajajo in odhajajo, a dobra pričeska ostane. Če razmišljate o spremembi videza in iščete nekaj, kar bo lasem dodalo volumen, obrazu pa svežino, je paž zagotovo ena najboljših izbir.

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Ni naključje, da ga številni frizerji označujejo za najbolj pomlajevalno frizuro za ženske po 50. letu. Je eleganten, praktičen, enostaven za vzdrževanje in predvsem takšen, da lahko z njega preprosto ne zgrešite.

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