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Ženske frizure

Ta pričeska iz zlate dobe Hollywooda je spet v modi in deluje neverjetno elegantno

N. Č.
13. 11. 2026 04.00
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Iščete pričesko, ki lasem doda volumen, eleganco in mladosten videz? Eden največjih trendov tega obdobja je vintage kodrasti paž, pričeska, navdihnjena s starim Hollywoodom, ki se vrača v velikem slogu.

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Vintage kodrasti paž je eden največjih trendov letošnjega leta. Po poročanju portala AOL se v ospredje vračajo pričeske, navdahnjene z zlatim obdobjem Hollywooda, medtem ko gladki in povsem ravni paži počasi izgubljajo na priljubljenosti. Vintage kodrasti paž navdušuje z mehkimi kodri, zaobljeno obliko in brezčasnim glamurjem, zaradi česar ga številni uvrščajo med najbolj zaželene pričeske tega obdobja.

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Pričeska, ki jo je navdihnil stari Hollywood

Kot poroča AOL, je vintage kodrasti paž navdih našel v pričeskah iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja ter v zlati dobi Hollywooda. Zanj so značilni mehki kodri, zaobljena oblika in bogat volumen, ki ustvarijo elegantno in ženstveno silhueto.

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Za razliko od minimalističnih in povsem ravnih pažev, ki so bili v ospredju zadnjih nekaj sezon, vintage kodrasti paž stavi na gibanje, teksturo in mehkejši videz. Prav zato ga številni frizerji opisujejo kot sodobno različico klasičnega paža, ki obrazu doda mehkobo in pridih glamurja.

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Zakaj se vintage kodrasti paž vrača v modo?

Eden glavnih razlogov za njegovo priljubljenost je vrnitev nostalgičnih lepotnih trendov. Po navedbah AOL-a se vse več žensk odloča za pričeske, navdahnjene s preteklimi desetletji, saj ponujajo alternativo preprostim in popolnoma zglajenim pričeskam.

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K ponovni priljubljenosti je prispevala tudi Pamela Anderson, ki je oktobra letos na dogodku Academy Museum Gala navdušila s pričesko, navdihnjeno z likom Betty Boop. Zaobljeni kodri in izrazit volumen so hitro pritegnili pozornost modnih in lepotnih medijev.

Kot poroča revija ELLE, ki jo povzema AOL, se vračajo pričeske z več volumna in gibanja, saj delujejo bolj razkošno, elegantno in ženstveno.

Pamela Anderson
Pamela AndersonFOTO: Profimedia

Komu najbolj pristaja?

Ena največjih prednosti vintage kodrastega paža je njegova prilagodljivost. Lahko je krajši ali nekoliko daljši, kodri pa so lahko bolj definirani ali povsem sproščeni. Prav zaradi tega pristaja različnim oblikam obraza in različnim tipom las.

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Posebej dobra izbira je lahko za ženske s tanjšimi lasmi, saj ustvari videz večje gostote in volumna. Mehki kodri pričeski dodajo polnost, ne da bi delovala preveč strogo ali umetno.

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Kako se razlikuje od drugih različic paža?

Po poročanju AOL-a se vintage kodrasti paž od klasičnega ravnega paža razlikuje predvsem po obliki in načinu oblikovanja. Medtem ko ravni paž temelji na ostrih linijah in natančno oblikovanem robu, vintage različica poudarja mehke linije, zaobljeno silhueto in vidne kodre.

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Pogosto ga primerjajo tudi s francoskim pažem, vendar je slednji praviloma krajši, bolj sproščen in pogosto vključuje frufru. Vintage kodrasti paž pa deluje nekoliko bolj glamurozno in prefinjeno ter spominja na filmske zvezdnice starega Hollywooda.

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Trend, ki združuje retro glamur in sodobno eleganco

Če sodimo po letošnjih lepotnih trendih, bo vintage kodrasti paž v prihodnjih mesecih še pridobival priljubljenost. Združuje namreč brezčasno eleganco hollywoodskih ikon in sodoben videz, ki ga je mogoče prilagoditi različnim stilom in priložnostim. Prav zato ga številni frizerji in lepotni strokovnjaki uvrščajo med najlepše pričeske prihajajoče sezone.

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