To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase

Za mnoge so tanki lasje, ki se hitro sprijemajo in izgubijo obliko, velik izziv. Priznajte si, da je ohranjanje volumna pri tankih laseh lahko zelo frustrirajoče. Pričeske, ki v salonu delujejo polno, pogosto pri tankih laseh postanejo 'ploske' že po nekaj urah. Vendar ne obupajte: obstajajo rešitve, ki resnično delujejo.

Kako bodo vaši lasje videti gostejši in polnejši?

Ključ do bolj polnih in gostejših las ni v enem samem izdelku, temveč v kombinaciji pametnih pristopov. Ti vključujejo izbiro prave frizure, uporabo specifičnih izdelkov za volumen ter obvladovanje nekaterih osnovnih tehnik stiliziranja, ki lahko bistveno izboljšajo videz in obstojnost vaše pričeske, piše Žena.hr.

Kako izbrati prave izdelke za lase?

Začnite z izbiro pravih izdelkov za lase. Izogibajte se težkim balzamom in oljem, saj ti obtežijo tanke lase. Namesto tega uporabite lahke formule, ki so zasnovane za povečanje volumna, piše Žena.hr. En izdelek, ki ga strokovnjaki v zadnjem času poudarjajo kot ključnega, je puder za lase. Po besedah frizerke Amy Abramite za Allure: "puder za lase takoj doda tankim, finim lasem poudarek na volumnu, zaradi česar so lasje videti in na otip polnejši."

Kako uporabljati puder za lase?

Puder za lase nanesite neposredno na suhe korenine las. Vpil bo odvečno maščobo, ustvaril teksturo in preprečil sprijemanje las. Poleg pudra za lase so učinkovite tudi pene in spreji za 'dvig' las pri korenu, ki jih nanesete na vlažne lase pred sušenjem. Ti izdelki obložijo vsak las, kar ustvari občutek gostejše pričeske, ne da bi jo obtežili.

Tehnika sušenja las, s katero boste ustvarili volumen

Metoda sušenja je ključnega pomena za dolgotrajen volumen. Sušilnika ne usmerjajte samo v lase, temveč uporabite nekaj specifičnih tehnik. Ena najpogostejših in najučinkovitejših je sušenje las z glavo navzdol. To omogoča koreninam, da se posušijo dvignjene od lasišča, kar ustvarja volumen, piše Žena.hr. Strokovnjaki svetujejo, da lase najprej 'grobo' osušite brez krtače, dokler niso približno 80 % suhi. Nato uporabite okroglo krtačo in po sekcijah dokončajte sušenje, pri čemer pramene dvigujete od korenin navzgor. Ta postopek preprečuje prekomerno raztezanje in poškodbe občutljivih mokrih las. Zadnji korak: vsak dvignjeni pramen 'fiksirajte' z dotokom hladnega zraka iz sušilnika. Hladni zrak bo zaprl lasno kutikulo in učvrstil obliko, kar bo zagotovilo, da bo vaša pričeska ostala obstojna dlje časa.

Izbira prave frizure

Tudi če uporabljate najboljše izdelke in tehnike, napačna frizura lahko uniči vse napore. Lasje, daljši od ramen, s svojo težo pogosto vlečejo tanke lase navzdol, kar poudarja pomanjkanje volumna ob lasišču. Zato stilisti priporočajo krajše in srednje dolge lase. To je osnovno pravilo, ki zagotavlja boljšo izhodiščno točko za volumen, saj krajša dolžina zmanjša obremenitev lasnih korenin in jim omogoča naravnejše dviganje.

Paž in dolgi paž sta odlični izbiri za tanke lase

Paž in dolgi paž sta dve izmed najbolj učinkovitih frizur za tanke lase. Glavna značilnost je 'blunt' rez oziroma ravno odrezane konice. Frizerka Kristen Shaw je za Parade povedala, da tak rez pri tankih laseh "ustvarja iluzijo polnosti, saj so konice videti močne in goste, namesto tanke in prozorne." Prekomerno stopničasto striženje je bilo včasih pogosta praksa, a danes se uveljavlja mnenje, da to lahko zmanjša videz gostote pri tankih laseh. Namesto tega se priporočajo tako imenovani 'nevidni sloji', ki so diskretno vključeni v frizuro. Ti dodajo gibanje in volumen na vrhu, vendar ne stanjšajo konic. S tem se ohranja občutek polnosti, hkrati pa se doseže dinamika, ki oživlja pričesko in poudarja njeno teksturo.

Sprememba pričeske

Enostavne, a učinkovite spremembe včasih prinesejo najboljše rezultate. Če običajno nosite prečo na sredini, jo poskusite preložiti globoko na stran. Lasje, ki so bili navajeni enega položaja, se bodo takoj dvignili.

Drugi preprost trik je dodajanje valov. Popolnoma ravni lasje vedno delujejo tanjše od valovitih. Tudi lahkotni, sproščeni valovi, ki jih lahko ustvarite z likalnikom ali s spanjem s spletenimi kitami, bodo lasem dodali dimenzijo in širino, s čimer boste ustvarili vtis polnejše in bujnejše pričeske.

