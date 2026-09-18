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Zendaya
Ženske frizure

Poslovila se je od dolgih las, njen novi videz pa je pravi hit

N. Č.
18. 09. 2026 04.00
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Zendaya je na rdeči preprogi presenetila z eno največjih lepotnih preobrazb zadnjih let. Zvezdnica se je poslovila od daljših las in pokazala kratko pixie pričesko, ki jo številni že razglašajo za enega največjih trendov prihajajoče sezone.

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Zendaya na podelitvi televizijskih nagrad Emmy 2026 ni pozornosti pritegnila le z bleščečo modno izbiro, temveč tudi z novo pričesko. Zendaya je na rdeči preprogi prvič uradno predstavila svojo novo pixie pričesko, ki je med ljubitelji mode in lepote že sprožila val navdušenja.

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Zendaya
Zendaya FOTO: Profimedia

Presenetila z novo pričesko

Igralka, ki je bila nominirana za vlogo Rue v seriji Euphoria, je na dogodek prispela s kratko, teksturirano pričesko, ki predstavlja eno njenih najkrajših preobrazb doslej. Čeprav je v zadnjih mesecih že eksperimentirala s krajšimi dolžinami, je bil prav nastop na Emmyjih trenutek, ko je novo pričesko pokazala v vsej njeni veličini.

Klasična pixie pričeska v sodobni različici

Za njen videz je poskrbel frizer Coree Moreno, ki je za revijo Allure pojasnil, da je želel ustvariti sodobno interpretacijo klasične pixie pričeske.

"Navdih je bila klasična pixie pričeska, predstavljena skozi moderen in uredniški pogled. Želel sem, da deluje ženstveno in prefinjeno, a hkrati nekoliko uporniško," je pojasnil Moreno.

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Poseben poudarek je dal teksturi na vrhu glave, medtem ko so stranice ostale bolj gladke in urejene. Rezultat je pričeska, ki deluje sodobno, lahkotno in zelo nosljivo.

Zendaya
ZendayaFOTO: Profimedia

Poklon eni največjih hollywoodskih ikon

Po besedah stilista Lawa Roacha pričeska ni nastala po naključju. Navdih zanjo naj bi bila mlada Halle Berry, ki je v devetdesetih letih pixie pričesko spremenila v eno najbolj ikoničnih hollywoodskih frizur.

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Številni modni komentatorji so podobnost opazili takoj. Kratek rez z razigrano teksturo in poudarjenimi potezami obraza marsikoga spominja prav na legendarne videze Halle Berry iz začetka njene kariere.

Zendaya
ZendayaFOTO: Profimedia

Bo pixie največji trend leta 2027?

Zendaya že leta velja za eno največjih lepotnih in modnih vplivnic svoje generacije, zato ni presenetljivo, da številni napovedujejo nov razcvet kratkih pričesk. Modni mediji opozarjajo, da se po obdobju dolgih slojevitih pričesk vse več žensk ponovno odloča za kratke, lahkotne in bolj drzne reze.

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Njena nova pričeska dokazuje, da je pixie lahko hkrati elegantna, ženstvena in sodobna, zato ne bi bilo presenečenje, če bi v prihodnjih mesecih postala ena najbolj zaželenih frizur v frizerskih salonih.

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Vir: Allure, E! News

Zendaya pixie pričeska frizerski trendi lepota kratki lasje pixie nova frizura
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Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026

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