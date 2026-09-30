Ženske s tetovažami naj bi imele eno posebno lastnost

Tetovaže kot izraz samozavesti

V zadnjih desetletjih so tetovaže postale del vsakdana. Kljub temu pa se ženske še vedno pogosteje kot moški srečujejo s predsodki zaradi poslikanega telesa. Raziskava iz leta 2015 je pokazala zanimiv vzorec: ženske, ki imajo več tetovaž (štiri ali več), so v povprečju poročale o višji stopnji samospoštovanja kot tiste z manj tetovažami ali brez njih.

Preberi še Povej mi, kaj si po horoskopu, in povem ti, katera tetovaža je zate!

Strokovnjaki menijo, da je razlog v tem, da se takšne ženske manj ozirajo na družbene norme in pogumneje izražajo svojo identiteto. Odločitev za tetovažo tako ni le estetska, ampak pogosto pomeni sprejemanje lastnega telesa in svoje zgodbe.

Preberi še Kako poteka odstranitev tetovaže?

Ženske se zaradi tetovaž še vedno počutijo bolj obsojane

Raziskava iz leta 2018 je pokazala, da ženske bistveno pogosteje kot moški občutijo, da jih okolica zaradi tetovaž ocenjuje. Mnoge jih zato v določenih situacijah celo skrivajo. Po drugi strani pa prav tiste, ki se ne pustijo omejevati mnenju drugih, pogosto poročajo o večji samozavesti. Tetovaže zanje niso nekaj, kar bi bilo treba prikriti, ampak del njihove osebnosti.

Preberi še 10 najlepših cvetličnih tetovaž

Eden zanimivejših delov raziskave je pokazal, da so imele ženske z več tetovažami pogosteje za seboj težka življenjska obdobja, vključno z večjim deležem preteklih poskusov samomora. Na prvi pogled se to sliši zaskrbljujoče, vendar raziskovalci poudarjajo pomembno razliko. Vodja raziskave Jerome Koch je pojasnil, da več tetovaž ni pomenilo večje depresije ali slabšega duševnega zdravja. Nasprotno. Pri številnih ženskah so tetovaže predstavljale način, kako ponovno prevzeti nadzor nad svojim telesom in življenjem. Po njegovem mnenju so ženske pogosto pod večjim pritiskom glede videza zaradi družbenih idealov lepote, medijev in nerealnih standardov. Tetovaža lahko zato postane simbol moči, okrevanja in novega začetka.

icon-expand Tatuji na ženski FOTO: Shutterstock

Ko bolečina postane umetnost

Mnogi ljudje si tetovažo omislijo po izgubi ljubljene osebe, koncu pomembnega razmerja ali drugi življenjski preizkušnji. Nekateri z njo prekrijejo brazgotino, drugi ovekovečijo pomemben spomin. Psiholog Kirby Farrell pojasnjuje, da imajo tetovaže močno simbolno vrednost. Predstavljajo željo po osebni rasti, večjem sprejemanju samega sebe in občutku, da smo močnejši od svojih preteklih izkušenj. Prav zato številni strokovnjaki tetovaže razumejo kot obliko spoprijemanja z bolečino in način, kako posameznik svojo zgodbo spremeni v nekaj lepega.

Preberi še Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?

Čeprav tetovaže niso za vsakogar, raziskave kažejo, da pri mnogih ženskah predstavljajo veliko več kot le okras na koži. Lahko so simbol poguma, osebne svobode in sprejemanja same sebe. Namesto da bi bile znak uporništva, so pogosto dokaz, da je posameznica pripravljena živeti po svojih pravilih in svojo življenjsko zgodbo nositi ponosno.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.