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tetovaža
Lepota

Ženske s tetovažami naj bi imele eno posebno lastnost

M. A.
30. 09. 2026 04.00
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Tetovaže že dolgo niso več le uporniški simbol ali modni trend. Za številne ženske predstavljajo način izražanja, osebno zgodbo in opomnik na pomembne življenjske prelomnice. Prav zato ni presenetljivo, da raziskave kažejo, da imajo ženske z več tetovažami pogosto višjo samozavest in bolj pozitiven odnos do same sebe.

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Tetovaže kot izraz samozavesti

V zadnjih desetletjih so tetovaže postale del vsakdana. Kljub temu pa se ženske še vedno pogosteje kot moški srečujejo s predsodki zaradi poslikanega telesa. Raziskava iz leta 2015 je pokazala zanimiv vzorec: ženske, ki imajo več tetovaž (štiri ali več), so v povprečju poročale o višji stopnji samospoštovanja kot tiste z manj tetovažami ali brez njih.

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Strokovnjaki menijo, da je razlog v tem, da se takšne ženske manj ozirajo na družbene norme in pogumneje izražajo svojo identiteto. Odločitev za tetovažo tako ni le estetska, ampak pogosto pomeni sprejemanje lastnega telesa in svoje zgodbe.

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Ženske se zaradi tetovaž še vedno počutijo bolj obsojane

Raziskava iz leta 2018 je pokazala, da ženske bistveno pogosteje kot moški občutijo, da jih okolica zaradi tetovaž ocenjuje. Mnoge jih zato v določenih situacijah celo skrivajo. Po drugi strani pa prav tiste, ki se ne pustijo omejevati mnenju drugih, pogosto poročajo o večji samozavesti. Tetovaže zanje niso nekaj, kar bi bilo treba prikriti, ampak del njihove osebnosti.

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Eden zanimivejših delov raziskave je pokazal, da so imele ženske z več tetovažami pogosteje za seboj težka življenjska obdobja, vključno z večjim deležem preteklih poskusov samomora. Na prvi pogled se to sliši zaskrbljujoče, vendar raziskovalci poudarjajo pomembno razliko.

Vodja raziskave Jerome Koch je pojasnil, da več tetovaž ni pomenilo večje depresije ali slabšega duševnega zdravja. Nasprotno. Pri številnih ženskah so tetovaže predstavljale način, kako ponovno prevzeti nadzor nad svojim telesom in življenjem. Po njegovem mnenju so ženske pogosto pod večjim pritiskom glede videza zaradi družbenih idealov lepote, medijev in nerealnih standardov. Tetovaža lahko zato postane simbol moči, okrevanja in novega začetka.

Tatuji na ženski
Tatuji na ženskiFOTO: Shutterstock

Ko bolečina postane umetnost

Mnogi ljudje si tetovažo omislijo po izgubi ljubljene osebe, koncu pomembnega razmerja ali drugi življenjski preizkušnji. Nekateri z njo prekrijejo brazgotino, drugi ovekovečijo pomemben spomin. Psiholog Kirby Farrell pojasnjuje, da imajo tetovaže močno simbolno vrednost. Predstavljajo željo po osebni rasti, večjem sprejemanju samega sebe in občutku, da smo močnejši od svojih preteklih izkušenj.

Prav zato številni strokovnjaki tetovaže razumejo kot obliko spoprijemanja z bolečino in način, kako posameznik svojo zgodbo spremeni v nekaj lepega.

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Čeprav tetovaže niso za vsakogar, raziskave kažejo, da pri mnogih ženskah predstavljajo veliko več kot le okras na koži. Lahko so simbol poguma, osebne svobode in sprejemanja same sebe. Namesto da bi bile znak uporništva, so pogosto dokaz, da je posameznica pripravljena živeti po svojih pravilih in svojo življenjsko zgodbo nositi ponosno.

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Vir: yourtango.com

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