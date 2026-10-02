Psihologi o tem, zakaj mlajše ženske izbirajo starejše moške

Ko se v javnosti pojavi par, v katerem je moški deset, petnajst ali celo dvajset let starejši od partnerice, se komentarji skoraj vedno začnejo enako. Ona naj bi iskala varnost, on mladost. A psihologi opozarjajo, da so takšne razlage pogosto preveč poenostavljene. Raziskave namreč kažejo, da so razlogi za takšne zveze veliko bolj kompleksni, kot si večina predstavlja.
Starostna razlika v partnerskih odnosih ni nič novega. Po podatkih mednarodne raziskave, ki je analizirala podatke iz 130 držav, so moški v heteroseksualnih zvezah v povprečju približno štiri leta starejši od partneric. V Evropi je povprečna razlika nekoliko manjša, okoli 2,7 leta.
Toda kaj se zgodi, ko razlika ni dve ali tri leta, temveč deset ali več?
Zakaj mlajše ženske privlačijo starejši moški?
Čeprav obstaja veliko stereotipov, strokovnjaki ugotavljajo, da številne mlajše ženske pri starejših partnerjih cenijo predvsem zrelost, čustveno stabilnost in življenjske izkušnje. Ti pogosto vedo, kaj želijo od življenja in odnosov, manj jih zanimajo igrice in nejasni odnosi.
Psihologi poudarjajo tudi, da so za privlačnost pomembni občutek varnosti, samozavest ter sposobnost odprte komunikacije. To seveda ne pomeni, da teh lastnosti mlajši moški ne morejo imeti, vendar jih nekateri ljudje pogosteje povezujejo z življenjskimi izkušnjami, ki pridejo z leti.
A tudi starejši moški v teh zvezah ne iščejo nujno le mladosti
Javnost pogosto predvideva, da starejši moški iščejo predvsem fizično privlačnost in občutek, da so še vedno mladi in atraktivni. Del psiholoških teorij res nakazuje, da lahko mladost predstavlja enega od dejavnikov privlačnosti, vendar sodobne raziskave poudarjajo, da je slika veliko bolj zapletena.
Nekateri moški poročajo, da jih pri mlajših partnericah privlačijo energija, optimizem, drugačen pogled na svet in pripravljenost na nove izkušnje. Pogosto gre za občutek dopolnjevanja, ne le za vprašanje letnice rojstva.
Največja težava sploh ni starost
Presenetljivo raziskave kažejo, da največjih izzivov pogosto ne povzroča sama starostna razlika, ampak odziv okolice. Partnerji se lahko soočajo z neodobravanjem družine, prijateljev ali celo popolnih neznancev. Strokovnjaki ugotavljajo, da je prav družbeni pritisk eden pomembnejših dejavnikov, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo v takšni zvezi.
Marsikateri par se tako ne bori z razliko v letih, temveč z vprašanji in sodbami drugih ljudi. "Kako dolgo bo to trajalo?" "Ali ni med vama prevelika razlika?" "Kaj sploh vidi v njej?"
Takšni komentarji lahko sčasoma vplivajo na odnos, četudi partnerja sama starostne razlike ne doživljata kot težavo.
Kje se lahko pojavijo resnični izzivi?
To ne pomeni, da starostna razlika nima nobenega vpliva. Večja kot je, večja je verjetnost, da bosta partnerja v različnih življenjskih obdobjih.
Eden si morda želi otrok, drugi jih že ima in si nove družine ne predstavlja več. Eden šele gradi kariero, drugi razmišlja o upokojitvi. Prav tako lahko sčasoma postanejo pomembnejša vprašanja zdravja in skrbi za starajočega se partnerja.
Psihologi med najpogostejšimi izzivi omenjajo:
- različna pričakovanja glede prihodnosti,
- razlike v življenjskem slogu,
- finančno neravnovesje,
- komunikacijske razlike med generacijami,
- pritisk okolice.
Kaj določa uspešnost zveze?
Enoznačnega odgovora ni. Raziskave kažejo, da sama starostna razlika ne določa uspešnosti zveze. Veliko pomembnejši so skupne vrednote, medsebojno spoštovanje, kakovost komunikacije in sposobnost reševanja konfliktov.
Strokovnjaki zato opozarjajo, da bi morali o partnerskih odnosih manj soditi po številkah in bolj po tem, kako se partnerja dejansko obnašata drug do drugega. Navsezadnje lahko deset let razlike predstavlja nepremostljivo oviro za en par, za drugega pa zgolj zanimivo podrobnost v ljubezenski zgodbi.
Tudi številni znani pari dokazujejo, da leta niso vedno ovira
Čeprav so zveze z večjo starostno razliko pogosto tarča komentarjev, številni znani pari dokazujejo, da lahko trajajo leta ali celo desetletja.
Zakonca Janša
Urška Bačovnik Janša je že vrsto let poročena s slovenskim politikom in trenutnim predsednikom vlade Janezom Janšo, ki je od nje starejši za 22 let.
Ameriške sanje mlade Melanie
Precejšnja starostna razlika (24 let) je tudi med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom ter njegovo ženo, Sevničanko Melanio Trump.
George Clooney in Amal Clooney
Med njima je približno 17 let razlike. Ko sta se poročila leta 2014, so številni ugibali, ali bo zveza obstala, danes pa veljata za enega najbolj stabilnih in vplivnih parov v svetu šovbiznisa.
Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones
Med igralcema je natanko 25 let razlike, zanimivo pa je, da imata isti rojstni dan. Skupaj sta že več kot dve desetletji in pogosto veljata za dokaz, da starost sama po sebi ne določa uspešnosti zveze.
Harrison Ford in Calista Flockhart
Slavni igralec je od žene starejši približno 22 let. Spoznala sta se leta 2002, poročila pa osem let pozneje. Še danes veljata za enega najbolj zasebnih in stabilnih hollywoodskih parov.
Jason Statham in Rosie Huntington-Whiteley
Akcijski zvezdnik je od manekenke in igralke starejši približno 20 let. Kljub številnim pomislekom javnosti sta skupaj že od leta 2010 in imata dva otroka.
Mick Jagger in Melanie Hamrick
Frontman skupine Rolling Stones je od partnerice starejši kar 44 let. Kljub ogromni generacijski razliki sta skupaj že več kot desetletje in imata tudi sina.
Nicolas Cage in Riko Shibata
Oskarjevec je od svoje žene starejši približno 31 let. Njuna zveza je ob začetku pritegnila veliko pozornosti, a zakon za zdaj uspešno kljubuje skeptikom.
VIRI: Psychology Today, 24sata
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