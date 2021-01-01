Tega nocoj ne smete spregledati
S prehrano do mladostnega videza kože z nasveti strokovnjakinjeAli s prehrano res lahko vplivamo na staranje? Ali, bolje rečeno, na pomlajevanje in čvrstost kože? Celo na globino gub? Na sijočo, svežo polt, polno energije? Vsekakor! Ekstrinzično ali prezgodnje vidno staranje je posledica našega življenjskega sloga. Spanje, stres, predelana hrana in aditivi v hrani, kava, cigareti, alkohol in izpostavljanje soncu ključno vplivajo na naše počutje, zdravje in videz. Prehrana je eden štirih ključnih stebrov pomlajevalnega življenjskega sloga.
Koža
Znaki, da si morate nujno vzeti odmor od družbenih omrežijDelo od doma na različnih spletnih platformah, spremljanje aktualnih novic, vzdrževanje stikov prek družbenih omrežij … in dan se počasi konča. Se tudi vam zdi, da večino svojega časa preživite za zasloni digitalnih naprav? Čeprav je po eni strani jasno, da drugače v tem trenutku ne gre, pa druga stran prinaša tudi negativne posledice in lahko močno vpliva na naše telesno in duševno počutje. A kako vedeti, kdaj je preveč in kdaj je čas za prestrukturiranje navad?
Zdravje
Ko so ji pri 25 letih postavili diagnozo anksiozne motnje, je vedela, da je čas za spremembeBrigita Bračko je učiteljica joge, ki je v zadnjih letih tej priljubljeni obliki vadbe in sprostitve namenila res veliko pozornosti. Poleg neverjetnih rezultatov, ki jih izvajanje joge prinaša na fizičnem področju, Brigita priznava, da jo je joga popeljala tudi na nadaljnjo pot raziskovanja sebe in sveta, ki jo obdaja. Tako kot marsikdo drug se je tudi sama dolgo časa borila s stresom in različnimi strahovi, česar jo je osvobodila šele joga. "Ko sem imela pri 25-letih diagnosticirano anksiozno motnjo, sem se odločila, da je čas za spremembe na vseh ravneh življenja. In neverjetno, kaj ti lahko prinese odločitev, ki jo sprejmeš iz globine srca," pravi in dodaja, da ji je joga vrnila ljubezen do življenja. Postala je eden najpomembnejših delov njene 'self-care' rutine.
Mesec dobrega počutja
Sprejeti sebe pomeni odpreti se bolj pozitivnim odnosom z drugimiObčutljivost na kritiko, pretirano jemanje k srcu in nenehno premlevanje o tem, kaj si nekdo misli o nas, so znaki negotovosti in nizke samopodobe. Temu je pridruženo tudi delanje zaključkov, da nas nekdo ne mara ali da nam želi celo škodovati. Vse to pa še bolj okrepi negativne misli o sebi in popači dojemanje resničnosti. A v večini primerov gre le za napačne interpretacije, ob katerih sebe vedno vidimo kot žrtev. Četudi pri sebi opažate, da svojo vrednost iščete v potrditvah drugih, je čas, da začnete delati na svoji samopodobi.
Mesec dobrega počutja
Eva Cesar: 'Družbena omrežja so naše ogledalo. To, kar iščemo, to dobimo'25-letna Eva stoji za profilom na Instagramu, ki ga je preprosto poimenovala Osebna rast. Pravi, da želi z njim svojim sledilcem polepšati dan, jih naučiti ljubezni do sebe, predvsem pa jim pomagati. "Vedno sem v sebi imela občutek, da moram nekomu pomagati in da me ljudje potrebujejo. “Kaj je moj namen?” sem se spraševala in vedno prišla do zaključka, da sem tukaj zato, da pomagam," nam je zaupala in dodala, da najraje piše o svojih osebnih življenjskih izkušnjah.
Mesec dobrega počutja
Zakaj je smeh najboljši brezplačni terapevt?Smeh je pol zdravja, pravi znan pregovor, ki še kako drži. Ne le, da je smeh dober za vaše razpoloženje, ima tudi pozitiven učinek na duševno zdravje, na zdravje srca, deluje kot protibolečinsko sredstvo, podaljšuje življenjsko dobo in je najboljši brezplačni terapevt. To pa je samo nekaj razlogov, zakaj je smeh ena najboljših oblik skrbi zase.
Mesec dobrega počutja
Naj influencerka meseca je Martina MedvedInfluencerka meseca s področja duševnega zdravja in osebne rasti je Martina Medved, ustvarjalka Instagram profila Brlog nasvetov.
Mesec dobrega počutja
Martina Medved: 'Najtežje se je pogledati v ogledalo in si priznati, da ne živimo tega, kar si želimo.'Martina Medved stoji za Instagram profilom Brlog nasvetov, na katerem odpira teme s področja osebne rasti, odnosov in duševnega zdravja in s katerim se je uvrstila v naš marčevski izbor naj influencerja. Na Univerzi v Ljubljani je dokončala podiplomski študij iz zakonske in družinske terapije ter se specializirala na programu Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije, zato so njeni nasveti strokovno podkovani in v teh časih, ko se vsi kdaj znajdemo v takšni ali drugačni stiski ali pa se soočamo z občutki tesnobe, več kot dobrodošli. "Menim, da smo Slovenci v zadnjih nekaj letih že naredili preboj, kar se tiče motivacije za delo na sebi. Vse bolj prepoznavamo pomembnost dela na sebi, na duševnem zdravju," pojasnjuje in dodaja, da je vedno več ljudi, ki želijo vlagati vase in narediti spremembo v življenju. "Sama interes za osebnostno rast in delo na sebi še posebej zaznavam pri starostni skupini 25–35 let."
Mesec dobrega počutja
Biti ženska je nekaj najlepšega, kar nam je dala mati naravaBiti ženska je nekaj najlepšega, kar nam je dala mati narava, če znamo v tem tudi iskreno uživati. A mnoge svojo ženstvenost zanikajo, da bi se počutile močnejše, a se le odmikajo od svoje prirojene moči. Ženstvenost ni vaša šibkost, ampak dodana vrednost, in danes ste tudi kot ženstvene ženske lahko vse, kar si želite biti, uspešne, poročene, materinske, svobodne ...
Mesec dobrega počutja
7 korakov za popolno domačo pedikuroKdaj ste nazadnje svojim stopalom namenile popolno nego in razvajanje? Medtem ko jim v poletnih mesecih ves čas negujemo in skrbimo za njihovo urejenost, pa pozimi zelo rade pozabimo na njih. Zato je zadnji čas, da poskrbite za popolno domačo pedikuro!
Mesec dobrega počutja
5 razlogov, zakaj bi morale danes na sprehodČe bi se tudi ve rade v svojem telesu počutile bolje in izgubile nekaj odvečnih kilogramov, a nimate časa in denarja za obiske fitnesa, potem je hoja odlična izbira telesne aktivnosti. Poleg tega, da prispeva k boljšem počutju, zmanjšuje stres in povečuje energijo, ima hoja tudi številne druge pozitivne učinke, zaradi katerih bi morale današnje popoldne izkoristiti za dolg sprehod. Če se povzpnete na bližnji hrib pa še toliko bolje!
Mesec dobrega počutja
Manca Šepetavc: 'Punce se primerjajo z drugimi in ne vidijo več svoje vrednosti.'Motivatorka, osebna trenerka, influencerka in nekdanja profesionalna atletinja, ki je na svoji atletski poti osvojila več državnih rekordov in redno tekmovala na evropskih in svetovnih prvenstvih – vse dokler ni bila zaradi poškodbe primorana spremeniti svojega življenja. A šport je še danes njena največja ljubezen in nad njim je navdušila tudi številne pripadnice ženskega spola. "Res je treba vlagati trud vase. Gibanje, prehrana in miselnost zelo vplivajo na naše duševno in seveda tudi na telesno znanje," pravi Manca Šepetavc. Želi si pomagati vsem Slovenkam, ki bi rade spremenile svoj življenjski stil, in jim omogočiti preoblikovanje postave ter miselnosti – za vse življenje.
Mesec dobrega počutja
