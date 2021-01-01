Martina Medved: 'Najtežje se je pogledati v ogledalo in si priznati, da ne živimo tega, kar si želimo.' Martina Medved stoji za Instagram profilom Brlog nasvetov, na katerem odpira teme s področja osebne rasti, odnosov in duševnega zdravja in s katerim se je uvrstila v naš marčevski izbor naj influencerja. Na Univerzi v Ljubljani je dokončala podiplomski študij iz zakonske in družinske terapije ter se specializirala na programu Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije, zato so njeni nasveti strokovno podkovani in v teh časih, ko se vsi kdaj znajdemo v takšni ali drugačni stiski ali pa se soočamo z občutki tesnobe, več kot dobrodošli. "Menim, da smo Slovenci v zadnjih nekaj letih že naredili preboj, kar se tiče motivacije za delo na sebi. Vse bolj prepoznavamo pomembnost dela na sebi, na duševnem zdravju," pojasnjuje in dodaja, da je vedno več ljudi, ki želijo vlagati vase in narediti spremembo v življenju. "Sama interes za osebnostno rast in delo na sebi še posebej zaznavam pri starostni skupini 25–35 let."

Mesec dobrega počutja