Plašč, ki je popoln za december V zimskih mesecih naravno posegamo po toplejših modnih kosih, v ospredju pa so plašči, ki nas varujejo pred mrazom in hkrati rešujejo vprašanje dnevne elegance. Med njimi to sezono ponovno izstopajo beli plašči, ki so odlična izbira za turobne zimske mesece – s svojo svežino in svetlostjo takoj poživijo vsak stajling.

Moda