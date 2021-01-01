Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Trači
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Horoskop znamenja
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
Prve sezone šova Na lovu je konec
Oddaje
Arhiv člankov
Kultni sandali se vračajo na modno scenoSandali Valentino Rockstud se vračajo v kolekciji pre-fall 2026 pod novim vodstvom Alessandra Micheleja. Reinterpretirani so s poudarkom na čistejših linijah, opazili pa so jih tudi na Mirandi Priestly v filmu Hudičevka v Pradi.
Moda
Plašč, ki je popoln za decemberV zimskih mesecih naravno posegamo po toplejših modnih kosih, v ospredju pa so plašči, ki nas varujejo pred mrazom in hkrati rešujejo vprašanje dnevne elegance. Med njimi to sezono ponovno izstopajo beli plašči, ki so odlična izbira za turobne zimske mesece – s svojo svežino in svetlostjo takoj poživijo vsak stajling.
Moda
Škornji, ki so hit letošnje zimeŠkornji iz brušenega usnja so se to sezono dokončno vrnili v ospredje modnih trendov in postali eden najbolj zaželenih kosov jesenske in zimske garderobe.
Moda
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šloČe razmišljaš, kako obogatiti svoj praznični stil z enim kosom, ki združuje eleganco, toplino in trendovski pridih, je žametni suknjič odlična izbira.
Moda
Vzorec, ki je trenutno najbolj priljubljenV hladnejših mesecih je karo vzorec še posebej priljubljen. Obožujejo ga številne modne navdušenke, nosijo pa ga tudi znane igralke, kot je Kate Hudson.
Moda
Škornji, ki bodo absolutni hit letošnje zimeZima 2025 prinaša nov val navdušenja nad škornji z ravnim podplatom. Gre za škornje, ki združujejo udobje, funkcionalnost in brezčasno eleganco.
Moda
To so najbolj mehke in udobne bunde letošnjega letaZima 2025/2026 prinaša novo dobo elegance in udobja. V ospredje se vračajo bunde iz umetnega krzna, ki združujejo toplino, mehkobo in prefinjenost.
Moda
Modni kos, brez katerega to zimo ne bo šloČipkaste žabe so se spet vrnile v ospredje. Tokrat ne kot podcenjen dodatek, ampak kot ključni element outfita, ki z malo domišljije povzdigne vsako kombinacijo.
Moda
Poleg plaščev izstopajo tudi kratke bundePoleg elegantnih maksi plaščev so to zimo v ospredju tudi mehke, puhaste teddy" bunde, ki jih pogosto opazimo kot del sodobnih street-style outfitov na mestnih ulicah.
Moda
Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočiloPantone je za leto 2026 izbral odtenek 'Cloud Dancer'. Gre za odtenek bele barve, ki simbolizira stremljenje k miru, resnici in upanju.
Moda
