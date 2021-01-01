Zadovoljna.si
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba

Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba

Moda
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Trači
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
Prve sezone šova Na lovu je konec

Prve sezone šova Na lovu je konec

Oddaje
Kultni sandali se vračajo na modno sceno

Kultni sandali se vračajo na modno sceno

Sandali Valentino Rockstud se vračajo v kolekciji pre-fall 2026 pod novim vodstvom Alessandra Micheleja. Reinterpretirani so s poudarkom na čistejših linijah, opazili pa so jih tudi na Mirandi Priestly v filmu Hudičevka v Pradi.
Moda
Plašč, ki je popoln za december

Plašč, ki je popoln za december

V zimskih mesecih naravno posegamo po toplejših modnih kosih, v ospredju pa so plašči, ki nas varujejo pred mrazom in hkrati rešujejo vprašanje dnevne elegance. Med njimi to sezono ponovno izstopajo beli plašči, ki so odlična izbira za turobne zimske mesece – s svojo svežino in svetlostjo takoj poživijo vsak stajling.
Moda
Škornji, ki so hit letošnje zime

Škornji, ki so hit letošnje zime

Škornji iz brušenega usnja so se to sezono dokončno vrnili v ospredje modnih trendov in postali eden najbolj zaželenih kosov jesenske in zimske garderobe.
Moda
Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo

Brez tega modnega kosa to praznično sezono ne bo šlo

Če razmišljaš, kako obogatiti svoj praznični stil z enim kosom, ki združuje eleganco, toplino in trendovski pridih, je žametni suknjič odlična izbira.
Moda
Vzorec, ki je trenutno najbolj priljubljen

Vzorec, ki je trenutno najbolj priljubljen

V hladnejših mesecih je karo vzorec še posebej priljubljen. Obožujejo ga številne modne navdušenke, nosijo pa ga tudi znane igralke, kot je Kate Hudson.
Moda
Škornji, ki bodo absolutni hit letošnje zime

Škornji, ki bodo absolutni hit letošnje zime

Zima 2025 prinaša nov val navdušenja nad škornji z ravnim podplatom. Gre za škornje, ki združujejo udobje, funkcionalnost in brezčasno eleganco.
Moda
Kako nositi ženske škornje to sezono

Kako nositi ženske škornje to sezono

Moda
To so najbolj mehke in udobne bunde letošnjega leta

To so najbolj mehke in udobne bunde letošnjega leta

Zima 2025/2026 prinaša novo dobo elegance in udobja. V ospredje se vračajo bunde iz umetnega krzna, ki združujejo toplino, mehkobo in prefinjenost.
Moda
Modni kos, brez katerega to zimo ne bo šlo

Modni kos, brez katerega to zimo ne bo šlo

Čipkaste žabe so se spet vrnile v ospredje. Tokrat ne kot podcenjen dodatek, ampak kot ključni element outfita, ki z malo domišljije povzdigne vsako kombinacijo.
Moda
Poleg plaščev izstopajo tudi kratke bunde

Poleg plaščev izstopajo tudi kratke bunde

Poleg elegantnih maksi plaščev so to zimo v ospredju tudi mehke, puhaste teddy" bunde, ki jih pogosto opazimo kot del sodobnih street-style outfitov na mestnih ulicah.
Moda
Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo

Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo

Pantone je za leto 2026 izbral odtenek 'Cloud Dancer'. Gre za odtenek bele barve, ki simbolizira stremljenje k miru, resnici in upanju.
Moda
Je to najlepši plašč letošnje zime?

Je to najlepši plašč letošnje zime?

Že smo dobro zakorakali v hladnejši del leta čas, ko posegamo po toplejših modnih kosih, kot so bunde in plašči.
Moda
