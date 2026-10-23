Danes na delovnem mestu nosimo rožnato: majhna gesta z velikim pomenom

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, zato Združenje Europa Donna Slovenija tudi letos v okviru pobude Pink@Work (Think Pink Europe) vabi zaposlene, naj danes v službo pridejo v rožnatih oblačilih ali z rožnatimi modnimi dodatki.

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Kaj je pobuda Pink@Work?

Akcija Na delovnem mestu nosimo rožnato je del evropske pobude Pink@Work, ki poteka v okviru organizacije Think Pink Europe. Vsako leto v oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, spodbuja zaposlene po vsej Evropi, da na delovno mesto pridejo oblečeni v rožnato ter tako izrazijo podporo ženskam, ki se soočajo z rakom dojk, in opozorijo na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni. V Sloveniji pobudo podpira in promovira Združenje Europa Donna Slovenija.

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Zakaj prav rožnata?

Rožnata pentlja je že desetletja mednarodni simbol ozaveščanja o raku dojk. Namen akcije Na delovnem mestu nosimo rožnato je s preprosto gesto spodbuditi pogovor o bolezni, ki vsako leto prizadene številne ženske, ter opozoriti na pomen preventivnih pregledov in zgodnjega odkrivanja sprememb. Pri Europa Donni poudarjajo, da lahko prav zgodnje odkritje bolezni bistveno izboljša možnosti za uspešno zdravljenje. Zato je pomembno, da ženske redno spremljajo zdravje svojih dojk, poznajo svoje telo in se odzovejo na morebitne spremembe.

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Kako lahko sodelujete?

Sodelovanje je povsem preprosto: v službo pridite oblečeni v rožnato ali dodajte rožnat modni dodatek, k sodelovanju spodbudite sodelavke in sodelavce, naredite skupinsko fotografijo in jo delite na družbenih omrežjih. Organizatorji poudarjajo, da je namen akcije prav v tem, da z majhnim, a vidnim dejanjem skupaj širimo zavedanje o bolezni in pomenu preventive.

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Rak dojk je še vedno najpogostejši rak pri ženskah

Po podatkih strokovnih organizacij je rak dojk najpogostejša oblika raka pri ženskah. Če je bolezen odkrita dovolj zgodaj, so možnosti za uspešno zdravljenje zelo dobre. Prav zato zdravniki in organizacije, ki delujejo na področju ozaveščanja, redno opozarjajo na pomen samopregledovanja dojk, odzivanja na spremembe ter udeležbe v preventivnih programih.

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Današnja rožnata oblačila so lahko tudi prijazen opomnik, da ne pozabimo na svoje zdravje. Če vas zanima več o raku dojk, samopregledovanju ter pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni, obiščite Vizita.si, kjer boste našli številne koristne in strokovno podprte vsebine na to temo.

Rožnata oblačila kot opomnik za pomembno sporočilo

Današnja akcija je tako priložnost, da rožnata barva na hodnikih pisarn, podjetij in ustanov dobi nekoliko drugačen pomen. Ne gre le za videz, ampak za podporo ženskam, ki se soočajo z boleznijo, ter opomnik, da lahko preventiva in pravočasno ukrepanje rešujeta življenja.

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Če boste danes oblekli nekaj rožnatega, boste tudi sami postali del pobude, ki želi povečati ozaveščenost o raku dojk in spodbuditi več pogovorov o zdravju žensk.

Pobudi smo se pridružili tudi v našem uredništvu. Današnji dan smo izkoristili kot priložnost, da oblečemo nekaj rožnatega in s tem podpremo prizadevanja za večjo ozaveščenost o raku dojk. Verjamemo, da lahko tudi majhne geste pomagajo širiti pomembna sporočila, spodbujajo pogovor o zdravju in opominjajo na pomen preventive ter zgodnjega odkrivanja bolezni. Akcija PINK@WORK namreč temelji prav na ideji, da lahko vsak posameznik z majhnim, a vidnim dejanjem prispeva k večji ozaveščenosti o najpogostejšem raku pri ženskah.