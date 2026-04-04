5 modnih kosov, ki jih morate imeti v omari letošnjo pomlad

Jakna iz brušenega usnja

Jakna iz brušenega usnja je eden ključnih kosov letošnje pomladi, saj odlično združuje eleganco in sproščen videz. Nevtralni odtenki, kot so bež, svetlo rjava ali peščena, se lepo podajo tako k jeansu kot tudi k bolj lahkotnim oblekam in krilom. Takšna jakna je popolna izbira za prehodno obdobje, ko so jutra še nekoliko hladna, popoldnevi pa že prijetno topli.

Lahkoten pulover

Lahkoten pulover ostaja nepogrešljiv kos v spomladanski garderobi, saj je praktičen in hkrati zelo udoben. Tanjši materiali, kot sta bombaž ali fina pletenina, omogočajo, da ga nosite samostojno ali v kombinaciji s srajco. Posebej priljubljeni bodo modeli v pastelnih tonih, ki ustvarijo nežen in svež videz.

Pikčast vzorec

Pikčast vzorec se to pomlad vrača v velikem slogu in prinaša pridih retro elegance. Najpogosteje ga bomo videli na oblekah, bluzah in lahkotnih krilih, kjer deluje igrivo, a še vedno zelo sofisticirano. Črno-bele kombinacije ostajajo klasika, medtem ko so za bolj drzen videz odlična izbira tudi barvne različice.

Balerinke s paščkom

Balerinke s paščkom so letos še vedno v ospredju, saj združujejo udobje in prefinjen videz. Pašček čez nart doda poseben detajl, zaradi katerega delujejo nekoliko bolj elegantno kot klasične balerinke. Odlično se podajo tako k hlačam kot tudi k oblekam in krilom, zato so vsestranska izbira za vsakodnevne spomladanske kombinacije.

Lahkotno krilo

Lahkotno krilo je idealen kos za toplejše dni, saj omogoča svobodno gibanje in ženstven videz. Letos bodo še posebej priljubljeni midi modeli iz satena, bombaža ali lahkotnih plisiranih materialov. Takšno krilo lahko kombinirate z enostavno majico, lahkim puloverjem ali elegantno bluzo, zato je primerno tako za vsakdan kot za bolj posebne priložnosti.

