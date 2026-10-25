5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari

November je eden najbolj zahtevnih modnih mesecev v letu. Jutra so hladna, popoldnevi pogosto presenetljivo topli, proti koncu meseca pa se že pripravljamo na praznično sezono. Zato garderoba potrebuje kose, ki so praktični, udobni in hkrati dovolj elegantni za različne priložnosti.

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Če bi morali letos investirati le v nekaj ključnih kosov, bi bili to naslednji.

Anketa Arhiv Kateri jesenski modni kos letos ne sme manjkati v vaši omari? Rjavi škornji Bordo torbica Semiš jakna Pleten pulover Trenčkot Mokasinke Moški Ženska Rjavi škornji 337 Bordo torbica 146 Semiš jakna 220 Pleten pulover 410 Trenčkot 185 Mokasinke 156 Rjavi škornji 26 Bordo torbica 10 Semiš jakna 19 Pleten pulover 55 Trenčkot 12 Mokasinke 18 Rjavi škornji 311 Bordo torbica 136 Semiš jakna 201 Pleten pulover 355 Trenčkot 173 Mokasinke 138 Skupaj Moški Ženska

Dolg volnen plašč

Noben kos ne deluje tako elegantno kot dobro krojen volnen plašč. Letos so še posebej priljubljeni modeli v čokoladno rjavi, sivi, kamelji in olivno zeleni barvi.

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Dolg plašč je eden tistih kosov, ki lahko tudi povsem preprost videz v trenutku naredi bolj prefinjen. Odlično se poda h kavbojkam, pleteninam, škornjem in celo športnim copatom.

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Bordo kos

Če je bila lanska jesen zaznamovana z rdečo, je letos v ospredju bordo. Ne glede na to, ali gre za hlače, torbico, pletenino ali čevlje, bordo odtenek vsakemu videzu doda pridih razkošja.

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Prednost te barve je tudi njena vsestranskost. Lepo se ujema s črno, sivo, smetanasto belo in olivno zeleno.

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Midi krilo

Če obstaja kos, ki ga modne navdušenke to jesen nosijo skoraj z vsem, je to midi krilo. Njegova največja prednost je vsestranskost, saj ga lahko brez težav vključite tako v poslovne kot tudi sproščene stajlinge.

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Novembra so še posebej priljubljena midi krila iz satena, pletenin, volne in umetnega usnja. Nosimo jih v kombinaciji z oversized pleteninami, oprijetimi puli majicami in visokimi škornji, ki ustvarijo elegantno ter ženstveno silhueto.

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Pletena obleka

Ko temperature padejo, ni veliko kosov, ki bi bili hkrati tako udobni in elegantni. Pletena obleka je popolna rešitev za dneve, ko želite biti urejene brez pretiranega razmišljanja.

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Nosite jo lahko z visokimi škornji, salonarji ali celo robustnimi gležnjarji. Dodajte še dolg plašč in videz je popoln.

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Visoki škornji

Če obstaja en par obutve, ki ga boste novembra nosile skoraj vsak dan, so to visoki škornji.

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Odlično se podajo k oblekam, krilom in ozkim hlačam, hkrati pa poskrbijo za dodatno toploto v hladnejših dneh. Letos prevladujejo modeli v črni, čokoladno rjavi in bordo barvi.

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Formula za popoln novembrski stajling

Najlažji način za moderen videz je kombinacija teh ključnih kosov: dolg plašč, pletena obleka ali kavbojke, visoki škornji in po želji bordo ali olivno zelen modni dodatek. Prav v tem je skrivnost dobre jesenske garderobe. Namesto velikega števila trendovskih kosov raje izberite nekaj premišljenih, ki jih boste lahko med seboj kombinirali ves mesec in tudi v prihajajoči zimski sezoni.

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