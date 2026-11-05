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Moda
Moda

5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari

N. Č.
05. 11. 2026 10.28
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Preverite pet nepogrešljivih modnih kosov, ki bodo zaznamovali letošnjo zimo. Z izbiro kakovostnega volnenega plašča, visokih škornjev in pletenin boste ustvarili šik in topel stil brez zapravljanja.

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Ko temperature padejo, se marsikatera znajde pred isto dilemo: kako osvežiti garderobo, ne da bi zapravila celo premoženje? Dobra novica je, da popolna zimska garderoba ne zahteva desetih novih trendov. Modni strokovnjaki poudarjajo, da je ključ v premišljenih kosih, ki jih lahko nosimo na različne načine in ostanejo aktualni več sezon.

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Če letos načrtujete le nekaj modnih nakupov, so to kosi, v katere se najbolj splača investirati.

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Volnen plašč

Če obstaja kos, ki lahko povzdigne še tako preprosto kombinacijo, je to kakovosten volnen plašč. Letos prevladujejo daljši modeli v sivih, črnih, kameljih in čokoladno rjavih odtenkih.

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Volnen plašč lahko nosimo s kavbojkami in športnimi copati, enako dobro pa deluje tudi v kombinaciji s pleteno obleko ali elegantnimi škornji. Prav zato ostaja eden najbolj uporabnih kosov v zimski garderobi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Škornji do kolen

Visoki škornji ostajajo ena največjih modnih uspešnic letošnje zime. Poleg tega, da nas grejejo, ustvarijo elegantno silhueto in se podajo skoraj vsem postavam.

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Najlepše delujejo v kombinaciji s pletenimi oblekami, midi krili in oprijetimi kavbojkami. Med najbolj priljubljenimi so modeli v črni in temno rjavi barvi.

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Pleten pulover

Moda se letos vrača k udobju in praktičnosti. Zato ni presenetljivo, da med najbolj iskanimi zimskimi kosi ostajajo oversized pleteni puloverji.

Posebej priljubljeni so modeli v krem, bež, sivi in čokoladno rjavi barvi, ki jih zlahka vključimo v vsakodnevne kombinacije. Dober pleten pulover je eden tistih kosov, ki jih lahko nosimo več let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Temen denim

Če so zadnja leta prevladovale svetlejše kavbojke, je letos zgodba drugačna. V ospredje prihaja temen džins, ki deluje precej bolj elegantno in sofisticirano.

Temne kavbojke so odlična izbira za službo, večerjo ali sproščeno druženje, saj jih lahko kombiniramo praktično z vsem. Modne navdušenke jih že označujejo za eno najbolj uporabnih investicij sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Torba v čokoladno rjavi barvi

Čokoladno rjava je trenutno ena najbolj priljubljenih modnih barv. Deluje luksuzno, toplo in precej manj strogo od klasične črne.

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Če letos kupujete novo torbico, je model v tem odtenku ena najboljših izbir. Odlično se ujema z bordo, sivo, bež in črno, zato jo boste brez težav kombinirale z večino svoje garderobe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Manj trendov, več premišljenih nakupov

Modni trendi prihajajo in odhajajo, vendar obstajajo kosi, ki ostajajo. Volnen plašč, visoki škornji, pleten pulover, temen denim in rjava torba so osnova garderobe, ki bo videti elegantno tudi čez nekaj let.

Prav zato stilistke poudarjajo, da je bolje investirati v nekaj kakovostnih kosov kot v številne kratkotrajne trende, ki bodo že prihodnjo sezono utonili v pozabo.

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