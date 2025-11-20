Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Moda
Moda

6 modelov škornjev, ki bodo to zimo najbolj priljubljeni

N. Č.
20. 11. 2025 05.00
0

Dobri škornji v omari imajo neprecenljivo vrednost, pri nakupu pa se pojavi problem, saj je težko izbrati le enega. V nadaljevanju razkrivamo kar 6 modelov škornjev, ki bodo letošnjo zimo najbolj priljubljeni.

Neverjetno šik in vsestranskih škornjev v svetu mode nikakor ne manjka. Med njimi so tudi bordo škornji in tisti z leopardjim potiskom. Izstopali bodo torej škornji bogatih barv in divjih potiskov, poleg tega pa so škornji, ki so trenutno najbolj aktualni, višji, ležernejši in masivnejši kot kdaj koli prej. Po poročanju Tportala izstopajo tudi škornji čez kolena ter motoristični in nagubani modeli.

Pozabite na črno, to je barva, ki bo hit letošnje zime
Preberi še
Pozabite na črno, to je barva, ki bo hit letošnje zime

Škornji, ki so trenutno najbolj priljubljeni

Bordo škornji

Bordo rdeče škornje lahko najdemo tudi v kolekcijah številnih priznanih modnih znamk, kot so Bottega Veneta, Ferragamo in Jimmy Choo. Tudi Gucci je na modno brv v začetku leta poslal odlične različice bordo rdečih škornjev do kolen, Chloé pa je šla še korak dlje in predstavila tudi škornje čez kolena. Zahvaljujoč svoji zamolkli naravi ima temno rdeča vse stilske možnosti klasičnega rjavega škornja, a vseeno naredi močan vtis.

Taylor Hill - teden mode, modna revija Chloé
Taylor Hill - teden mode, modna revija ChloéFOTO: Profimedia
Ženska v bordo rdeči jakni navdušila v središču mesta
Preberi še
Ženska v bordo rdeči jakni navdušila v središču mesta

Modeli nad koleni

V modo se vračajo tudi škornji čez kolena. Ti so bili sicer izjemno priljubljeni leta 2010, ko smo jih nosile v kombinaciji s skinny kavbojkami, kratkimi oblekami in oversized puloverji. V začetku letošnjega leta so se škornji nad koleni ponovno vrnili na modne brvi, vrnitev modnega trenda pa so potrdile znamke, kot so Fendi, Gucci in Chloé. Še posebej izstopajo ultra visoki škornji iz mehkega usnja, ki so pravi hit in so videti izredno prefinjeno.

Škornji, ki bodo poskrbeli, da bodo vaše noge videti vitkejše
Preberi še
Škornji, ki bodo poskrbeli, da bodo vaše noge videti vitkejše

Zmečkani modeli škornjev

To sezono so velik modni hit tudi modeli škornjev, ki so nagubani oz. 'nabrani' v zgornjem delu. Gre za modele, ki delujejo zelo sproščeno in niso primerni za vsakogar. Kombinirate jih lahko s svojo najljubšo midi obleko, dobro pa se podajo tudi h kavbojkam.

Teden mode v Parizu, modna revija Chloé
Teden mode v Parizu, modna revija ChloéFOTO: Profimedia
Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile
Preberi še
Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile

Motoristični škornji

Priljubljeni so tudi motoristični škornji s paščki. Izstopali so modeli modne znamke Miu Miu, svoje različice motorističnih škornjev pa so v začetku leta pokazali tudi Coach, Burberry in Loewe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leopardji potisk

Leopardji potisk lahko opazimo tako na nohtih kot na plaščih in torbicah. Od zdaj naprej bomo leopardji potisk videvale tudi na škornjih, navdih pa lahko poiščete pri modni znamki Versace. Trendu so se pridružile tudi modne znamke, kot so Toteme, Prada in Isabel Marant, saj so vse izdale svoje modele škornjev z leopardjim vzorcem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Škornji iz brušenega usnja

Modeli iz brušenega usnja se vzpenjajo na sam vrh modne hierarhije. Predstavile so jih znamke Vivienne Westwood, Khaite, Ralph Lauren in Prada. Nosite jih lahko skupaj s kavbojkami, priljubljene pa so tudi številne druge kombinacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

škornji čevlji obutev moda trendi modne znamke zima 2025
SORODNI ČLANKI
Pozabite na črno, to je barva, ki bo hit letošnje zime

Pozabite na črno, to je barva, ki bo hit letošnje zime

Modni spodrsljaj Kim Kardashian

Modni spodrsljaj Kim Kardashian

Zimski pulover, brez katerega to sezono ne bo šlo

Zimski pulover, brez katerega to sezono ne bo šlo

To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam

To so hlače, ki so odlična alternativa kavbojkam

Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?

Je to najlepša usnjena jakna letošnjega leta?

Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Denim krila, ki jih bomo nosile tudi pozimi

Kakšne plašče bomo nosile letošnjo zimo?

Kakšne plašče bomo nosile letošnjo zimo?

Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile

Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile

Jesenska klasika, ki jo bomo nosile tudi pozimi

Jesenska klasika, ki jo bomo nosile tudi pozimi

Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje

Popolna jesenska kombinacija, ki še vedno navdušuje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
V Bruslju 10.000 kmetov, policija odgovorila s solzivcem in vodnim topom
šport
Zlatko Zahović o reprezentanci: To ni vprašanje zame
Zlatko Zahović o reprezentanci: To ni vprašanje zame
popin
Na ogled zadnje pismo škotske kraljice Marije: napisano tik pred usmrtitvijo
Na ogled zadnje pismo škotske kraljice Marije: napisano tik pred usmrtitvijo
tv oddaje
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna
Vizita.si
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Bibaleze.si
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Cekin.si
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Dominvrt.si
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332