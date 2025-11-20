6 modelov škornjev, ki bodo to zimo najbolj priljubljeni

Dobri škornji v omari imajo neprecenljivo vrednost, pri nakupu pa se pojavi problem, saj je težko izbrati le enega. V nadaljevanju razkrivamo kar 6 modelov škornjev, ki bodo letošnjo zimo najbolj priljubljeni.

Neverjetno šik in vsestranskih škornjev v svetu mode nikakor ne manjka. Med njimi so tudi bordo škornji in tisti z leopardjim potiskom. Izstopali bodo torej škornji bogatih barv in divjih potiskov, poleg tega pa so škornji, ki so trenutno najbolj aktualni, višji, ležernejši in masivnejši kot kdaj koli prej. Po poročanju Tportala izstopajo tudi škornji čez kolena ter motoristični in nagubani modeli.

Škornji, ki so trenutno najbolj priljubljeni

Bordo škornji Bordo rdeče škornje lahko najdemo tudi v kolekcijah številnih priznanih modnih znamk, kot so Bottega Veneta, Ferragamo in Jimmy Choo. Tudi Gucci je na modno brv v začetku leta poslal odlične različice bordo rdečih škornjev do kolen, Chloé pa je šla še korak dlje in predstavila tudi škornje čez kolena. Zahvaljujoč svoji zamolkli naravi ima temno rdeča vse stilske možnosti klasičnega rjavega škornja, a vseeno naredi močan vtis.

Modeli nad koleni V modo se vračajo tudi škornji čez kolena. Ti so bili sicer izjemno priljubljeni leta 2010, ko smo jih nosile v kombinaciji s skinny kavbojkami, kratkimi oblekami in oversized puloverji. V začetku letošnjega leta so se škornji nad koleni ponovno vrnili na modne brvi, vrnitev modnega trenda pa so potrdile znamke, kot so Fendi, Gucci in Chloé. Še posebej izstopajo ultra visoki škornji iz mehkega usnja, ki so pravi hit in so videti izredno prefinjeno.

Zmečkani modeli škornjev To sezono so velik modni hit tudi modeli škornjev, ki so nagubani oz. 'nabrani' v zgornjem delu. Gre za modele, ki delujejo zelo sproščeno in niso primerni za vsakogar. Kombinirate jih lahko s svojo najljubšo midi obleko, dobro pa se podajo tudi h kavbojkam.

Motoristični škornji Priljubljeni so tudi motoristični škornji s paščki. Izstopali so modeli modne znamke Miu Miu, svoje različice motorističnih škornjev pa so v začetku leta pokazali tudi Coach, Burberry in Loewe.

Leopardji potisk Leopardji potisk lahko opazimo tako na nohtih kot na plaščih in torbicah. Od zdaj naprej bomo leopardji potisk videvale tudi na škornjih, navdih pa lahko poiščete pri modni znamki Versace. Trendu so se pridružile tudi modne znamke, kot so Toteme, Prada in Isabel Marant, saj so vse izdale svoje modele škornjev z leopardjim vzorcem.

Škornji iz brušenega usnja Modeli iz brušenega usnja se vzpenjajo na sam vrh modne hierarhije. Predstavile so jih znamke Vivienne Westwood, Khaite, Ralph Lauren in Prada. Nosite jih lahko skupaj s kavbojkami, priljubljene pa so tudi številne druge kombinacije.

