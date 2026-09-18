7 jesenskih trendov čevljev, ki bodo letos povsod

Jesen in zima 2026 prinašata veliko več karakterja: visoke škornje, mehki semiš, bogate rjave odtenke, ženstvene pete in celo enega od najbolj prepoznavnih trendov iz 2010-ih. Preverili smo, kateri modeli bodo zaznamovali novo sezono in katere boste našli tudi v trgovinah Mass. Jesenska moda ima posebno moč. Dovolj je nov par čevljev, da kavbojke, ki jih imamo v omari že nekaj sezon, nenadoma delujejo povsem drugače. In prav obutev bo letos tista, ki bo pogosto določila celoten videz. V ospredju so modeli, ki jih je mogoče dejansko nositi za vse priložnosti. Za v službo, na kavo, po opravkih ali na večerjo, hkrati pa imajo dovolj modnega značaja, da stajling ni videti dolgočasen. Nižje pete, mehkejši materiali in klasične silhuete se srečujejo z izrazitimi detajli, zanimivimi teksturami in barvami.

Če boste letos kupili samo en par škornjev, naj bodo visoki

Gležnjarji seveda ne odhajajo nikamor, toda njihovo dolgoletno modno prevlado bodo letos resno izzvali visoki škornji. In ne govorimo samo o enem modelu. Nosili bomo elegantne škornje z nižjo peto, modele z visoko peto, oprijete škornje, širše različice, nagubane modele in škornje v jahalnem slogu. Za bolj drzne so tu tudi kavbojski vplivi in modeli, ki segajo zelo visoko, celo čez koleno. Najlažje jih boste kombinirale z mini ali midi krilom, pleteno obleko ali pa jih pustile pokukati izpod daljšega plašča.

Barva, zaradi katere bo črna letos dobila resno konkurenco

Če obstaja ena barva obutve, ki jo morate poznati pred začetkom jeseni, je to rjava. Čokoladna, konjak, karamela, kostanj, temni mahagonij ... Rjava se vrača v toliko različicah, da praktično ni jesenskega stajlinga, v katerega je ne bi mogli vključiti. In najboljše? Ni je treba kombinirati samo z bež in kremnimi toni. Čokoladno rjavi čevlji so čudoviti ob denimu, bordo rdeči, olivno zeleni in celo rožnati. Trend se ne ustavi pri ženskih čevljih. Rjavi toni bodo močno prisotni tudi v moški kolekciji, medtem ko bodo pri otroški obutvi jesenske barve zaznamovale predvsem udobne superge in gležnjarje.

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Semiš je material, zaradi katerega vsak stajling izgleda dražje

Če imate rade tisti nekoliko bolj prefinjen jesenski videz, bo semiš letos skoraj nemogoče spregledati. Pojavlja se na škornjih, gležnjarjih, mokasinih in salonarjih ter še posebej lepo deluje v toplih rjavih in bordo odtenkih. Poleg semiša ostajajo aktualni gladko usnje, kroko teksture in živalski vzorci. Modni trik? Če ne želite popolnega semiš videza, izberite le en tak kos. Rjavi semiš mokasini ob kavbojkah, beli srajci in suknjiču so dovolj, da osnovna kombinacija deluje bistveno bolj premišljeno.

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Mokasini še niso rekli zadnje besede

Če ste mislile, da smo mokasine nosile že dovolj, imamo novico: ostajajo. Le da bodo letos nekoliko manj strogi in bolj zanimivi. V ospredju bodo mehkejše oblike, nabrani modeli, nekoliko poudarjeni podplati, manjše pete ter kovinski in drugi dekorativni detajli. Barvno ostajamo v jesenskem območju, od rjave, bordo, zelene in seveda večne črne. Z nogavicami in mini krilom dobijo preppy pridih, s širokimi hlačami so odlični za v pisarno, z ravnimi kavbojkami pa postanejo popoln vsakodnevni čevelj.

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Pete so nižje – in naše noge se ne pritožujejo

Eden prijetnejših trendov letošnje jeseni je zagotovo vrnitev nižjih pet. Posebej izstopajo salonarji s t. i. kitten heel peto, ki ohranijo ženstven videz, vendar so precej prijaznejši za več ur hoje kot ekstremno visoke pete. V kolekcijah bomo videvale koničaste modele, elegantne različice s paščki, črno klasiko ter rjave in bordo odtenke, obogatene s semišem, kroko teksturami in drobnimi okraski. Gre za čevelj, ki lahko v trenutku spremeni tudi najbolj preprost stajling s kavbojkami in blazerjem.

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Trend, za katerega nismo pričakovali, da se bo tako hitro vrnil

Moda ima rada nostalgijo in letos se vrača eden najbolj prepoznavnih modelov iz obdobja okoli leta 2010: visoke superge s skrito peto. Da, tiste, ki jih je proslavila Isabel Marant. Njihova sodobna različica je nekoliko bolj umirjena, zato jih lahko kombiniramo tudi z minimalističnimi stajlingi. V trgovinah Mass jih boste med drugim lahko opazile v ponudbi znamk Steve Madden, Guess in Tamaris. Če pa ostajate zveste klasičnim supergam, bodo še naprej aktualni nizki retro modeli in zemeljski odtenki. Pri New Balance bodo denimo priljubljene silhuete 574, 327, 530 in 2002 spremljali predvsem rjavi in bež toni, medtem ko bo adidas ponudbo nadaljeval z modeli VL Court, Barreda in drugimi retro navdahnjenimi različicami.

In še detajl, ki bo iz običajnih čevljev naredil modne

Pentlje, bleščeči kamenčki, kovinski dodatki, broške, perle in verižice se selijo tudi na čevlje in torbice. Prav personalizacija bo eden tistih mikrotrendov, ki lahko najhitreje osvežijo garderobo brez nakupa povsem novih stajlingov. V trgovinah Mass bodo izbrani okraski na voljo tudi samostojno, v okviru razširjene ponudbe UP Accessories, zato jih bo mogoče dodajati različnim čevljem, supergam ali torbicam. In morda je prav to najboljši povzetek letošnje jeseni: ni treba zamenjati celotne garderobe. Pravi škornji, zanimiva tekstura, nova barva ali majhen modni detajl lahko naredijo ogromno razliko. V trgovinah Mass je nova jesensko-zimska kolekcija združila aktualne modne trende, preverjene klasike in udobne modele za vsak dan, zato bo precej težje vprašanje kot kaj je letos moderno verjetno to, kateri par izbrati najprej.

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