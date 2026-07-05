Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino

Pred natanko 80 leti je Louis Réard v Parizu predstavil prve dvodelne kopalke, ki so takrat šokirale javnost. Ključna težava za takratno konservativno družbo ni bil le kroj, temveč predvsem dejstvo, da so kopalke odkrivale ženski popek, kar je veljalo za nedopustno.
Kopalke, ki so bile sprva prepovedane
Prva jih je upala obleči Micheline Bernardini, saj so jih ostale manekenke zavrnile. Zaradi očitnega kršenja takratnih pravil o dostojnosti so bile bikinke sprva na mnogih plažah in v državah, kot sta Italija in Španija, strogo prepovedane. Kljub začetnemu odporu pa se je začel neustavljiv vzpon tega legendarnega modnega kosa, ki ga danes poznamo prav vsi.
Podpora zvezdnic
Brez podpore zvezdnic bi bikinke verjetno ostale le obrobni modni eksperiment. Vse se je spremenilo, ko so jih začele nositi modne ikone tistega časa. Brigitte Bardot je med filmskim festivalom v Cannesu leta 1953 pozirala v kopalkah s cvetličnim motivom in sprožila pravo evforijo med fotografi.
Pozneje, leta 1962, je Ursula Andress v prvem filmu o Jamesu Bondu, Dr. No, pokazala, kako elegantne in močne so lahko ženske v bikinkah. Ko se je na platnu v kopalkah pojavila še Raquel Welch leta 1967, dvoma ni bilo več – bikini je postal nepogrešljiv kos garderobe, ki so ga želele imeti ženske vseh generacij.
Bikini v modnem svetu
V 90. letih se je bikini preselil na prestižne modne piste, kjer sta nanj vplivala velika oblikovalska imena. Karl Lagerfeld je za znamko Chanel zasnoval elegantne različice, medtem ko je Tom Ford pri Gucciju šel še dlje s predstavitvijo bikinijev s tangicami.
Kakšne kopalke nosimo danes?
Sodobni časi prinašajo nove prioritete, predvsem v materialih. Današnje kopalke niso le lepe, ampak tudi praktične; narejene so iz blaga, ki nudi zaščito pred UV žarki, in so vse bolj izdelane iz ekoloških materialov. To dokazujejo tudi najnovejše kampanje, v katerih nastopa Heidi Klum, in ki kažejo, da so bikinke po 80 letih še vedno v samem vrhu priljubljenosti po vsem svetu.
Vir: 24ur.com
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