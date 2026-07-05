Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino

Pred natanko 80 leti je Louis Réard v Parizu predstavil prve dvodelne kopalke , ki so takrat šokirale javnost. Ključna težava za takratno konservativno družbo ni bil le kroj, temveč predvsem dejstvo, da so kopalke odkrivale ženski popek , kar je veljalo za nedopustno.

Prva jih je upala obleči Micheline Bernardini , saj so jih ostale manekenke zavrnile. Zaradi očitnega kršenja takratnih pravil o dostojnosti so bile bikinke sprva na mnogih plažah in v državah, kot sta Italija in Španija, strogo prepovedane . Kljub začetnemu odporu pa se je začel neustavljiv vzpon tega legendarnega modnega kosa , ki ga danes poznamo prav vsi.

Brez podpore zvezdnic bi bikinke verjetno ostale le obrobni modni eksperiment. Vse se je spremenilo, ko so jih začele nositi modne ikone tistega časa. Brigitte Bardot je med filmskim festivalom v Cannesu leta 1953 pozirala v kopalkah s cvetličnim motivom in sprožila pravo evforijo med fotografi.

Pozneje, leta 1962, je Ursula Andress v prvem filmu o Jamesu Bondu, Dr. No, pokazala, kako elegantne in močne so lahko ženske v bikinkah. Ko se je na platnu v kopalkah pojavila še Raquel Welch leta 1967, dvoma ni bilo več – bikini je postal nepogrešljiv kos garderobe, ki so ga želele imeti ženske vseh generacij.