Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kopalke
Moda

Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino

N. Č.
05. 07. 2026 04.00
0

Bikini praznuje okroglih 80 let. Preverite, kako se je ta legendarni kroj razvijal skozi desetletja, kdo so bile modne ikone, ki so ga proslavile, in zakaj je danes nepogrešljiv del vsake ženske poletne garderobe.

Pred natanko 80 leti je Louis Réard v Parizu predstavil prve dvodelne kopalke, ki so takrat šokirale javnost. Ključna težava za takratno konservativno družbo ni bil le kroj, temveč predvsem dejstvo, da so kopalke odkrivale ženski popek, kar je veljalo za nedopustno. 

Tako je nekdanja televizijska voditeljica videti v kopalkah
Preberi še
Tako je nekdanja televizijska voditeljica videti v kopalkah

Kopalke, ki so bile sprva prepovedane

Prva jih je upala obleči Micheline Bernardini, saj so jih ostale manekenke zavrnile. Zaradi očitnega kršenja takratnih pravil o dostojnosti so bile bikinke sprva na mnogih plažah in v državah, kot sta Italija in Španija, strogo prepovedane. Kljub začetnemu odporu pa se je začel neustavljiv vzpon tega legendarnega modnega kosa, ki ga danes poznamo prav vsi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Preberi še
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol

Podpora zvezdnic

Brez podpore zvezdnic bi bikinke verjetno ostale le obrobni modni eksperiment. Vse se je spremenilo, ko so jih začele nositi modne ikone tistega časa. Brigitte Bardot je med filmskim festivalom v Cannesu leta 1953 pozirala v kopalkah s cvetličnim motivom in sprožila pravo evforijo med fotografi. 

Pozneje, leta 1962, je Ursula Andress v prvem filmu o Jamesu Bondu, Dr. No, pokazala, kako elegantne in močne so lahko ženske v bikinkah. Ko se je na platnu v kopalkah pojavila še Raquel Welch leta 1967, dvoma ni bilo več – bikini je postal nepogrešljiv kos garderobe, ki so ga želele imeti ženske vseh generacij.

Raquel Welch
Raquel WelchFOTO: Profimedia
Razkrili vzrok smrti igralke Raquel Welch
Preberi še
Razkrili vzrok smrti igralke Raquel Welch

Bikini v modnem svetu

V 90. letih se je bikini preselil na prestižne modne piste, kjer sta nanj vplivala velika oblikovalska imena. Karl Lagerfeld je za znamko Chanel zasnoval elegantne različice, medtem ko je Tom Ford pri Gucciju šel še dlje s predstavitvijo bikinijev s tangicami. 

Bikini
BikiniFOTO: Profimedia

Kakšne kopalke nosimo danes?

Sodobni časi prinašajo nove prioritete, predvsem v materialih. Današnje kopalke niso le lepe, ampak tudi praktične; narejene so iz blaga, ki nudi zaščito pred UV žarki, in so vse bolj izdelane iz ekoloških materialov. To dokazujejo tudi najnovejše kampanje, v katerih nastopa Heidi Klum, in ki kažejo, da so bikinke po 80 letih še vedno v samem vrhu priljubljenosti po vsem svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: 24ur.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
bikini Louis Réard zgodovina mode kopalke Micheline Bernardini modna zgodovina poletna moda 80 let bikinija obletnica bikini kopalke
Moda

Najlepše bele poletne obleke, ki pristojijo skoraj vsaki postavi

Moda

Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta

24ur.com Na ogled legendarne rdeče kopalke Pamele Anderson
Zadovoljna.si 12 najlepših poletnih oblek za ženske vseh starosti
Zadovoljna.si Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Zadovoljna.si Obleke z volančki: boho kos, ki ga letos obožujemo
Zadovoljna.si Top dežni plašči za letošnjo jesen
Zadovoljna.si Frizura, ki jo to poletje nosimo vse
Zadovoljna.si 5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819