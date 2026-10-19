To so bile najbolje oblečene zvezdnice prestižnega gala večera

V Los Angelesu je 17. oktobra potekal šesti Academy Museum Gala, eden najpomembnejših modnih dogodkov leta. Prireditev, ki zbira sredstva za Academy Museum of Motion Pictures, je tudi letos privabila največja imena iz sveta filma, glasbe in mode.
Med častnimi nagrajenci večera so bili Charlize Theron, John Carpenter in Colman Domingo, za glasbeni vrhunec večera pa je poskrbela Taylor Swift, poročata Harper's Bazaar in W Magazine. Ob številnih glamuroznih videzih so modni mediji izpostavili nekaj zvezdnic, ki so na rdeči preprogi še posebej blestele.
Taylor Swift kot sodobna princesa
Med najbolj opaženimi je bila Taylor Swift, ki je za večer izbrala svetlomodro kreacijo modne hiše Dior. Kot poroča WWD je njen videz navdihnil klasični hollywoodski glamur petdesetih let, številni modni komentatorji pa so jo uvrstili med najbolje oblečene goste večera.
Kendall Jenner navdušila v Valentinu
Veliko pozornosti je pritegnila tudi Kendall Jenner, ki je na rdeči preprogi blestela v kreaciji Valentino po meri. Harper's Bazaar jo je uvrstil med najbolje oblečene zvezdnice večera, modni uredniki pa so pohvalili njeno elegantno in brezčasno podobo.
Charlize Theron dokazala, da je črna vedno prava izbira
Ena najbolj elegantnih je bila brez dvoma Charlize Theron, ki je nosila črno obleko modne hiše Tom Ford. Kot poroča Xmag, je kreacija združevala čipko, kristale in ročno izdelane detajle, celoten videz pa je dopolnila z nakitom znamke Boucheron.
Teyana Taylor v umetniški Schiaparelli kreaciji
Če je kdo poskrbel za modni spektakel, je bila to Teyana Taylor. Za gala večer je izbrala Schiaparelli Haute Couture v nežnem modrem odtenku z izrazitim korzetnim zgornjim delom in tridimenzionalnimi cvetličnimi detajli. Harper's Bazaar je njen videz uvrstil med najbolj izstopajoče kreacije večera.
Kim Kardashian in poklon modni zgodovini
Veliko pozornosti je požela tudi Kim Kardashian, ki je na dogodek prišla v arhivski kreaciji modne hiše Balenciaga iz leta 1951. Kot poroča WWD, je bila obleka iz obdobja, ko je hišo še vodil Cristóbal Balenciaga, njen videz pa je spominjal na eleganco starega Hollywooda.
Hunter Schafer ponovno navdušila modne poznavalce
Med najbolje oblečenimi se je pogosto znašla tudi Hunter Schafer, ki je izbrala črno žametno kreacijo Prada po meri. Harper's Bazaar in Just Jared poudarjata, da je igralka tudi tokrat stavila na minimalistično eleganco, s katero redno navdušuje modne kritike.
Večer pastelnih odtenkov in starega Hollywooda
Po poročanju W Magazine, Harper's Bazaar in WWD so na letošnjem Academy Museum Gala prevladovali pastelni odtenki, arhivske kreacije in pokloni klasičnemu hollywoodskemu glamurju. Med najbolj opaznimi modnimi hišami so bili Dior, Valentino, Chanel, Prada, Schiaparelli in Balenciaga.
Prav zaradi kombinacije brezčasne elegance in sodobnih trendov mnogi Academy Museum Gala danes označujejo kar za "zahodnoobalno različico Met Gale".
Viri: Harper's Bazaar, W Magazine, WWD/Yahoo Entertainment, Just Jared, Fashion Bomb Daily, Xmag
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