To so bile najbolje oblečene zvezdnice prestižnega gala večera

V Los Angelesu je 17. oktobra potekal šesti Academy Museum Gala, eden najpomembnejših modnih dogodkov leta. Prireditev, ki zbira sredstva za Academy Museum of Motion Pictures, je tudi letos privabila največja imena iz sveta filma, glasbe in mode.

Preberi še V pravljični obleki ukradla vse poglede: modni trenutek, o katerem govorijo vsi

Med častnimi nagrajenci večera so bili Charlize Theron, John Carpenter in Colman Domingo, za glasbeni vrhunec večera pa je poskrbela Taylor Swift, poročata Harper's Bazaar in W Magazine. Ob številnih glamuroznih videzih so modni mediji izpostavili nekaj zvezdnic, ki so na rdeči preprogi še posebej blestele.

Preberi še Zendaya, Nicole Kidman in Selena Gomez: kdo je najbolj navdušil na Emmyjih?

Taylor Swift kot sodobna princesa

Med najbolj opaženimi je bila Taylor Swift, ki je za večer izbrala svetlomodro kreacijo modne hiše Dior. Kot poroča WWD je njen videz navdihnil klasični hollywoodski glamur petdesetih let, številni modni komentatorji pa so jo uvrstili med najbolje oblečene goste večera.

icon-expand Taylor Swift FOTO: Profimedia

Kendall Jenner navdušila v Valentinu

Veliko pozornosti je pritegnila tudi Kendall Jenner, ki je na rdeči preprogi blestela v kreaciji Valentino po meri. Harper's Bazaar jo je uvrstil med najbolje oblečene zvezdnice večera, modni uredniki pa so pohvalili njeno elegantno in brezčasno podobo.

icon-expand Kendall Jenner FOTO: Profimedia

Charlize Theron dokazala, da je črna vedno prava izbira

Ena najbolj elegantnih je bila brez dvoma Charlize Theron, ki je nosila črno obleko modne hiše Tom Ford. Kot poroča Xmag, je kreacija združevala čipko, kristale in ročno izdelane detajle, celoten videz pa je dopolnila z nakitom znamke Boucheron.

icon-expand Charlize Theron FOTO: Profimedia

Teyana Taylor v umetniški Schiaparelli kreaciji

Če je kdo poskrbel za modni spektakel, je bila to Teyana Taylor. Za gala večer je izbrala Schiaparelli Haute Couture v nežnem modrem odtenku z izrazitim korzetnim zgornjim delom in tridimenzionalnimi cvetličnimi detajli. Harper's Bazaar je njen videz uvrstil med najbolj izstopajoče kreacije večera.

icon-expand Teyana Taylor FOTO: Profimedia

Kim Kardashian in poklon modni zgodovini

Veliko pozornosti je požela tudi Kim Kardashian, ki je na dogodek prišla v arhivski kreaciji modne hiše Balenciaga iz leta 1951. Kot poroča WWD, je bila obleka iz obdobja, ko je hišo še vodil Cristóbal Balenciaga, njen videz pa je spominjal na eleganco starega Hollywooda.

icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Hunter Schafer ponovno navdušila modne poznavalce

Med najbolje oblečenimi se je pogosto znašla tudi Hunter Schafer, ki je izbrala črno žametno kreacijo Prada po meri. Harper's Bazaar in Just Jared poudarjata, da je igralka tudi tokrat stavila na minimalistično eleganco, s katero redno navdušuje modne kritike.

icon-expand Hunter Schafer FOTO: Profimedia

Večer pastelnih odtenkov in starega Hollywooda

Po poročanju W Magazine, Harper's Bazaar in WWD so na letošnjem Academy Museum Gala prevladovali pastelni odtenki, arhivske kreacije in pokloni klasičnemu hollywoodskemu glamurju. Med najbolj opaznimi modnimi hišami so bili Dior, Valentino, Chanel, Prada, Schiaparelli in Balenciaga.

Preberi še Modna mojstrovina: Obleka, s katero je Emina Jahović ukradla šov

Prav zaradi kombinacije brezčasne elegance in sodobnih trendov mnogi Academy Museum Gala danes označujejo kar za "zahodnoobalno različico Met Gale".

Preberi še Biti bos na rdeči preprogi? Zvezdnice dokazujejo, da so čevlji včasih povsem odveč

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.