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Taylor Swift
Moda slavnih

To so bile najbolje oblečene zvezdnice prestižnega gala večera

N. Č.
19. 10. 2026 09.42
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Hollywoodske zvezdnice so tudi letos poskrbele za pravo modno poslastico. Na prestižni prireditvi Academy Museum Gala 2026 smo videli vrsto osupljvih kreacij, med katerimi je nekaj videzov še posebej izstopalo.

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V Los Angelesu je 17. oktobra potekal šesti Academy Museum Gala, eden najpomembnejših modnih dogodkov leta. Prireditev, ki zbira sredstva za Academy Museum of Motion Pictures, je tudi letos privabila največja imena iz sveta filma, glasbe in mode. 

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Med častnimi nagrajenci večera so bili Charlize Theron, John Carpenter in Colman Domingo, za glasbeni vrhunec večera pa je poskrbela Taylor Swift, poročata Harper's Bazaar in W Magazine. Ob številnih glamuroznih videzih so modni mediji izpostavili nekaj zvezdnic, ki so na rdeči preprogi še posebej blestele.

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Taylor Swift kot sodobna princesa

Med najbolj opaženimi je bila Taylor Swift, ki je za večer izbrala svetlomodro kreacijo modne hiše Dior. Kot poroča WWD je njen videz navdihnil klasični hollywoodski glamur petdesetih let, številni modni komentatorji pa so jo uvrstili med najbolje oblečene goste večera.

Taylor Swift
Taylor SwiftFOTO: Profimedia

Kendall Jenner navdušila v Valentinu

Veliko pozornosti je pritegnila tudi Kendall Jenner, ki je na rdeči preprogi blestela v kreaciji Valentino po meri. Harper's Bazaar jo je uvrstil med najbolje oblečene zvezdnice večera, modni uredniki pa so pohvalili njeno elegantno in brezčasno podobo.

Kendall Jenner
Kendall JennerFOTO: Profimedia

Charlize Theron dokazala, da je črna vedno prava izbira

Ena najbolj elegantnih je bila brez dvoma Charlize Theron, ki je nosila črno obleko modne hiše Tom Ford. Kot poroča Xmag, je kreacija združevala čipko, kristale in ročno izdelane detajle, celoten videz pa je dopolnila z nakitom znamke Boucheron.

Charlize Theron
Charlize TheronFOTO: Profimedia

Teyana Taylor v umetniški Schiaparelli kreaciji

Če je kdo poskrbel za modni spektakel, je bila to Teyana Taylor. Za gala večer je izbrala Schiaparelli Haute Couture v nežnem modrem odtenku z izrazitim korzetnim zgornjim delom in tridimenzionalnimi cvetličnimi detajli. Harper's Bazaar je njen videz uvrstil med najbolj izstopajoče kreacije večera.

Teyana Taylor
Teyana TaylorFOTO: Profimedia

Kim Kardashian in poklon modni zgodovini

Veliko pozornosti je požela tudi Kim Kardashian, ki je na dogodek prišla v arhivski kreaciji modne hiše Balenciaga iz leta 1951. Kot poroča WWD, je bila obleka iz obdobja, ko je hišo še vodil Cristóbal Balenciaga, njen videz pa je spominjal na eleganco starega Hollywooda.

Kim Kardashian
Kim KardashianFOTO: Profimedia

Hunter Schafer ponovno navdušila modne poznavalce

Med najbolje oblečenimi se je pogosto znašla tudi Hunter Schafer, ki je izbrala črno žametno kreacijo Prada po meri. Harper's Bazaar in Just Jared poudarjata, da je igralka tudi tokrat stavila na minimalistično eleganco, s katero redno navdušuje modne kritike.

Hunter Schafer
Hunter SchaferFOTO: Profimedia

Večer pastelnih odtenkov in starega Hollywooda

Po poročanju W Magazine, Harper's Bazaar in WWD so na letošnjem Academy Museum Gala prevladovali pastelni odtenki, arhivske kreacije in pokloni klasičnemu hollywoodskemu glamurju. Med najbolj opaznimi modnimi hišami so bili Dior, Valentino, Chanel, Prada, Schiaparelli in Balenciaga. 

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Prav zaradi kombinacije brezčasne elegance in sodobnih trendov mnogi Academy Museum Gala danes označujejo kar za "zahodnoobalno različico Met Gale".

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Viri: Harper's Bazaar, W Magazine, WWD/Yahoo Entertainment, Just Jared, Fashion Bomb Daily, Xmag

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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