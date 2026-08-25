Alternativna moda osvaja svet visoke mode

Alternativna moda osvaja visoko modo
Goth romantika Dilare Findikoglu
Med najbolj prepoznavnimi imeni novega vala je Dilara Findikoglu, ki združuje viktorijanske kroje, korzete, čipko, punk in rockovsko estetiko. Njene kreacije danes nosijo številne zvezdnice, njena alternativa klasični eleganci pa je dosegla celo poročno modo. Julija je predstavila kolekcijo za neveste, polno korzetov, postarane čipke in nekonvencionalnih silhuet.
Temačna moda, ki je postala luksuz
Če obstaja oblikovalec, ki je dokazal, da lahko temačna alternativa postane luksuz, je to Rick Owens. Ogromni škornji, usnje, dolge črne silhuete in skoraj postapokaliptični videzi so postali njegov zaščitni znak. Podobno mesto v modi ima Ann Demeulemeester, kjer se goth romantika srečuje z rockom, androginostjo in elegantnimi črnimi silhuetami.
Na modnih pistah Ricka Owensa je že večkrat navdušil tudi slovenski model Grayson, ki si uspešno utira pot na mednarodni modni sceni. S svojim nekonvencionalnim videzom in drzno estetiko dokazuje, da tudi slovenski modeli lahko pustijo pečat na največjih svetovnih modnih pistah.
Še bolj ekstremna stran visoke mode
Alternativna moda pa se ne ustavi pri goth estetiki. Matières Fécales slovi po skoraj nezemeljskih silhuetah in ekstremnih modnih transformacijah, Windowsen združuje klubsko kulturo, futurizem in fantazijo, medtem ko Robert Wun ustvarja dramatično modo, ki pogosto deluje kot prizor iz temačnega filma. Prav takšni oblikovalci dokazujejo, da ima eksperimentalna moda vse več prostora tudi v svetu luksuza.
Alternativa osvaja tudi rdeče preproge
Meja med alternativno in klasično visoko modo se briše tudi med zvezdnicami. Ashi Studio je denimo letos z dramatičnimi korzeti in nenavadnimi materiali oblekel Zendayo, med njegovimi znanimi strankami pa so tudi Jenna Ortega, FKA Twigs, Kylie Jenner in Anok Yai. Harper's Bazaar prav uspeh takšnih znamk povezuje z vse večjim zanimanjem za drzno, teatralno in eksperimentalno modo.
Meje pri oblikovanju obutve pa že nekaj časa premikajo tudi najbolj drzni oblikovalci. Modni dvojec Fecal Matter je veliko pozornosti vzbudil s svojimi slovitimi Skin Heels, ki so videti, kot da se človeška noga nadaljuje neposredno v čevelj, medtem ko je Rick Owens s svojimi vrtoglavo visokimi Kiss Boots ustvaril enega najbolj prepoznavnih modelov sodobne avantgardne mode.
Alternativna moda pravzaprav nikoli ni izginila
Pri vsem tem ne gre za popolnoma nov trend. Punk, goth in druge subkulture že desetletja vplivajo na visoko modo, od Vivienne Westwood in Alexandra McQueena do današnjih oblikovalcev. Razlika je predvsem v tem, da so elementi, ki so nekoč veljali za izrazito subkulturne, danes veliko bolj prisotni v mainstream modi. Korzeti, čipka, ogromni škornji ali popolnoma črn videz tako ne pomenijo več nujno pripadnosti določeni subkulturi. Alternativna moda je postala še eden od načinov, kako lahko z oblačili pokažemo svojo osebnost.
Vir: Vogue, Vogue Runway in Harper's Bazaar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV