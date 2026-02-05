Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate

Pozabite na balerinke! Nov modni trend narekuje, da so udobni copati postali ključen kos obutve, tudi za zunanja okolja. Pred tem so bili copati rezervirani zgolj za udobje svojega doma, zdaj pa osvajajo mestne ulice kljub mrzlemu in deževnemu vremenu, poroča britanski Vogue.
Kaj je glavni razlog, da v modo prihajajo copati?
Glavna ideja je preprosta: udobje je na prvem mestu. Ta trend pomeni odmik od tradicionalnih čevljev, kot so sandali s paščki in klasični salonarji s peto, ki so pogosto precej neudobni. Namesto tega modne navdušenke zdaj prisegajo na copate iz izjemno mehkega materiala.
Gre za obutev, ki je na prvi pogled videti zelo občutljiva, a zdaj se je kljub njihovi krhki podobi izkazalo, da so dovolj robustni za mestni vrvež, poroča Tportal.
Tudi številne zvezdnice so že sprejele nov modni trend
Svetovne zvezdnice so kot prve sprejele ta presenetljiv trend. Balerinke so tako ostale v ozadju, saj je na modno sceno stopila 'Stella' – model copat blagovne znamke The Row, ki je izdelan iz tankega in mehkega materiala.
Zoë Kravitz in Kendall Jenner sta jih ponosno nosile že v novembru in januarju, trend pa se ni ustavil v topli Kaliforniji. Nosila jih je tudi Jennifer Lawrence v New Yorku, v omenjenih copatih Stella pa so bile opažene tudi nekatere druge slavne osebnosti, piše Tportal.
Generacija Z prisega na udobje
Generacija Z je med tistimi, ki so hitro vzljubili nov trend udobnih copatov. Zanje je še posebej zanimiv model 'Zora' znamke Ugg – gre za neke vrste hibridno obutev, ki združuje značilnosti kultnih škornjev iz brušenega usnja z mehko ovčjo podlogo, poroča Tportal in dodaja, da je ta obutev idealna za prehod iz zaprtih prostorov na prosto in nazaj, kar ustreza dinamičnemu življenjskemu slogu mlajše generacije.
V zadnjih nekaj letih se je povečala tudi priljubljenost cokel in natikačev. Tu nikakor ne gre za naključje, temveč za modni odmev iz obdobja karantene in s tem povezanega poudarka na udobju. V času omejenega gibanja so ljudje iskali udobno obutev, kar je pripeljalo do takratne obsedenosti z modelom Boston, s podpisom Birkenstocka.
