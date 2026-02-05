Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Balerinke Stella - ig
Moda

Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate

N. Č.
05. 02. 2026 04.00
0

Trendi za pomlad 2026 kažejo na to, da je udobje še vedno na prvem mestu. Britanski Vogue namreč razkriva, da so copati najbolj nepričakovan trend obutve za mesece, ki so pred nami.

Pozabite na balerinke! Nov modni trend narekuje, da so udobni copati postali ključen kos obutve, tudi za zunanja okolja. Pred tem so bili copati rezervirani zgolj za udobje svojega doma, zdaj pa osvajajo mestne ulice kljub mrzlemu in deževnemu vremenu, poroča britanski Vogue.

Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Preberi še
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih

Kaj je glavni razlog, da v modo prihajajo copati?

Glavna ideja je preprosta: udobje je na prvem mestu. Ta trend pomeni odmik od tradicionalnih čevljev, kot so sandali s paščki in klasični salonarji s peto, ki so pogosto precej neudobni. Namesto tega modne navdušenke zdaj prisegajo na copate iz izjemno mehkega materiala.

Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Preberi še
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah

Gre za obutev, ki je na prvi pogled videti zelo občutljiva, a zdaj se je kljub njihovi krhki podobi izkazalo, da so dovolj robustni za mestni vrvež, poroča Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi številne zvezdnice so že sprejele nov modni trend

Svetovne zvezdnice so kot prve sprejele ta presenetljiv trend. Balerinke so tako ostale v ozadju, saj je na modno sceno stopila 'Stella' – model copat blagovne znamke The Row, ki je izdelan iz tankega in mehkega materiala.

Torba, ki bo hit leta 2026
Preberi še
Torba, ki bo hit leta 2026

Zoë Kravitz in Kendall Jenner sta jih ponosno nosile že v novembru in januarju, trend pa se ni ustavil v topli Kaliforniji. Nosila jih je tudi Jennifer Lawrence v New Yorku, v omenjenih copatih Stella pa so bile opažene tudi nekatere druge slavne osebnosti, piše Tportal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Generacija Z prisega na udobje

Generacija Z je med tistimi, ki so hitro vzljubili nov trend udobnih copatov. Zanje je še posebej zanimiv model 'Zora' znamke Ugg – gre za neke vrste hibridno obutev, ki združuje značilnosti kultnih škornjev iz brušenega usnja z mehko ovčjo podlogo, poroča Tportal in dodaja, da je ta obutev idealna za prehod iz zaprtih prostorov na prosto in nazaj, kar ustreza dinamičnemu življenjskemu slogu mlajše generacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zadnjih nekaj letih se je povečala tudi priljubljenost cokel in natikačev. Tu nikakor ne gre za naključje, temveč za modni odmev iz obdobja karantene in s tem povezanega poudarka na udobju. V času omejenega gibanja so ljudje iskali udobno obutev, kar je pripeljalo do takratne obsedenosti z modelom Boston, s podpisom Birkenstocka.

To je najbolj priljubljen kos oblačila
Preberi še
To je najbolj priljubljen kos oblačila

Pred kratkim smo pisali tudi o udobnem modnem kosu, ki ima celo svoj praznik. 21. januarja namreč praznujemo svetovni dan trenirk. Več si lahko preberete TUKAJ!

Anketa Arhiv
Se vam trenirka zdi primerna izbira tudi za v službo ali šolo, ne le za doma in šport?
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: vogue.co.uk, tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
modni trendi udobje papuči ulični stil The Row Ugg Zora JW Anderson
Moda

Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496