To jesen bomo klasične balerinke zamenjale za ta šik model

Če so zadnjih nekaj sezon prevladovale klasične balerinke, letošnja jesen prinaša nekoliko bolj elegantno različico. Balerinke s peto so postale eden najbolj zaželenih modelov sezone, saj združujejo udobje, ki ga obožujemo pri balerinkah, in prefinjen videz, ki ga običajno povezujemo s salonarji.
Zakaj so postale tako priljubljene?
Balerinke s peto so idealna rešitev za ženske, ki želijo nekoliko bolj urejen videz, vendar se ne želijo odpovedati udobju. Zaradi nižje pete so primerne za službo, mestne opravke ali večerne priložnosti.
Poleg tega se odlično podajo k praktično vsem jesenskim kosom, od širokih hlač in kavbojk do pletenih oblek in midi kril.
Kako jih nositi to jesen?
Modne navdušenke jih najraje kombinirajo z ravnimi kavbojkami, elegantnimi hlačami in dolgimi trenčkoti. Še posebej priljubljene so različice v črni, temno rjavi, bordo in bež barvi, ki se brez težav vključijo v jesensko garderobo.
Za nekoliko bolj izrazit videz pa lahko posežete po modelih z lakiranim zaključkom, paščkom čez nart ali koničasto oblikovano kapico.
Trend, ki bo zaznamoval jesen
Če sodimo po ponudbi trgovin in modnih kombinacijah, ki jih videvamo na ulicah modnih prestolnic, bodo balerinke s peto eden ključnih obuval letošnje jeseni. Gre za trend, ki združuje dve stvari, ki ju ženske iščejo vedno pogosteje: eleganco in udobje.
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