3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad

Prav zato ni presenetljivo, da bodo pomlad 2026 zaznamovali čevlji z ravnim podplatom – elegantni, praktični in enostavni za kombiniranje. Modni stilisti poudarjajo, da bodo v ospredju predvsem brezčasni modeli, ki združujejo minimalizem, eleganco in funkcionalnost. Spodaj predstavljamo tri modele ravnih čevljev, ki jih bomo to pomlad videvale povsod.

Balerinke

Balerinke so eden tistih kosov obutve, ki nikoli povsem ne izginejo iz modnega sveta, a se vsako sezono vrnejo v nekoliko prenovljeni podobi. To pomlad bodo še posebej priljubljene elegantne različice v mehkih materialih in nežnih barvah, ki združujejo udobje in prefinjen videz. Gre za izjemno vsestranski model, ki je postal sinonim za lahkotno pomladno eleganco, zato ni presenetljivo, da jih stilisti ponovno postavljajo v središče trendov.

Kako jih kombinirati? Balerinke lahko brez težav vključimo v različne pomladne kombinacije. Odlično se podajo h kavbojkam ravnega kroja, lahkotnim oblekam ali plisiranim krilom. Če želimo bolj eleganten videz, jih lahko nosimo z elegantnimi hlačami in suknjičem, za sproščen vsakdanji stil pa z lahkotno srajco in kratkim trenčem.

Superge

Superge ostajajo ena najbolj praktičnih izbir za vsakodnevne pomladne kombinacije. V sezoni 2026 bodo v ospredju predvsem minimalistične in nekoliko ožje silhuete, ki delujejo bolj elegantno kot masivni modeli iz preteklih let. Zaradi svoje udobnosti in športno-elegantnega videza so popolna izbira za dinamičen življenjski slog, saj omogočajo enostavno prehajanje med različnimi priložnostmi.

Kako jih kombinirati? Superge lahko nosimo skoraj z vsem. Odlično se podajo h kavbojkam, širokim hlačam ali midi krilom, prav tako pa jih lahko kombiniramo tudi z bolj elegantnimi kosi, kot so suknjiči ali lahke obleke. Takšna kombinacija ustvari zanimiv kontrast med športnim in elegantnim slogom ter poskrbi za sodoben videz.

Mokasini

Mokasini so v zadnjih sezonah postali pravi modni favorit in ta trend se nadaljuje tudi letos. Gre za brezčasen model čevljev, ki združuje eleganco in udobje, zato je idealen za prehodne mesece. Spomladi jih bomo videvale v različnih različicah – od klasičnih usnjenih modelov do nekoliko bolj sproščenih silhuet, ki poudarjajo minimalističen in prefinjen slog.

Kako jih kombinirati? Mokasini se odlično podajo k elegantnim hlačam, kostimom ali krilom midi dolžine. Za bolj sproščen videz jih lahko kombiniramo tudi s kavbojkami in preprosto srajco ali pletenim puloverjem. Prav zaradi svoje vsestranskosti so popolna izbira za dni, ko želimo združiti udobje in urejen videz.

