Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Balerinke - ig
Moda

To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala

N. Č.
18. 04. 2026 04.00
0

Našli smo odličen model balerink, ki je kot nalašč za vse, ki imate široka stopala in se vsako spomladansko sezono soočate z iskanjem udobne, a hkrati modne obutve.

Mrežaste balerinke so odlična izbira za vse s širokimi stopali, saj se zaradi svoje strukture lažje prilagodijo obliki stopala in ne povzročajo neprijetnega tiščanja. Njihova prožna zasnova omogoča več svobode pri gibanju, hkrati pa ohranja prefinjen videz, ki ga od balerink pričakujemo.

Zakaj obožujemo mrežaste balerinke?

Mrežaste balerinke so v prvi vrsti izjemno udobne. Material, ki je pogosto raztegljiv in zračen, omogoča, da se čevelj prilagodi širini stopala, namesto da bi ga omejeval. To pomeni manj pritiska na občutljive točke in več udobja skozi ves dan, kar je še posebej pomembno v toplejših pomladnih dneh, ko stopala pogosto nekoliko otečejo, piše Tportal.

Poleg udobja pa navdušujejo tudi s svojo estetiko. Mrežasti detajli dodajo lahkotnost in sodoben pridih klasični silhueti balerink. Na voljo so v različnih barvah in vzorcih, kar omogoča enostavno vključevanje v različne modne kombinacije – od minimalističnih do bolj izrazitih slogov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati mrežaste balerinke?

Mrežaste balerinke se odlično podajo k sproščenim dnevnim videzom. Lahko jih kombinirate z lahkotnimi kavbojkami, lanenimi hlačami ali midi krili, saj bodo celotnemu videzu dodale svežino in ženstvenost. Posebej lepo pridejo do izraza v nevtralnih tonih, ki jih lahko brez težav vključite v garderobo.

Za bolj eleganten videz jih lahko nosite tudi s preprostimi oblekami ali poslovno-sproščenimi kombinacijami. Dodajo subtilno noto igrivosti, ne da bi pri tem izgubile svojo prefinjenost. Tako postanejo vsestranski kos obutve, ki ga boste zlahka nosili od jutra do večera.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640