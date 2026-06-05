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Moda

Zračne hlače, ki bodo hit letošnjega poletja

N. Č.
05. 06. 2026 04.00
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Balon hlače so eden najbolj opaznih trendov poletja 2026. Zaradi udobja, lahkotnosti in izrazitega kroja so postale kos, ki ga obožujejo tako modne navdušenke kot tiste, ki prisegajo na praktičnost.

Balon hlače so kroj, ki ga prepoznamo po širokih, zaobljenih hlačnicah, ki se proti gležnjem rahlo zožijo. Pogosto so izdelane iz bombaža, lana ali mešanice z viskozo, zato so idealne za vroče poletne dni. Tak kroj je v zadnjih sezonah postal pravi hit, saj združuje trendovsko estetiko in praktičnost, ki jo v poletnih mesecih še posebej cenimo.

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Zakaj obožujemo balon hlače?

Balon hlače so priljubljene predvsem zaradi svoje vsestranskosti. Z lahkoto jih kombiniramo z osnovnimi majicami, elegantnimi topi ali celo s strukturiranimi srajcami. Zaradi sproščenega kroja se odlično prilegajo različnim postavam in ustvarijo modno silhueto brez občutka utesnjenosti. To je eden redkih trendov, ki je hkrati udoben in izjemno estetski.

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Drugi razlog za njihovo priljubljenost je udobje, ki ga ponujajo. Široke hlačnice omogočajo zračnost, materiali pa so običajno lahki in prijetni na koži. To jih postavlja ob bok najbolj udobnim poletnim kosom, ki jih lahko nosimo tako v mestu kot na dopustu. Ni presenetljivo, da so postale "must-have" kos poletja 2026.

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Kako to poletje nositi balon hlače?

To poletje balon hlače kombiniramo z oprijetimi topi, da uravnotežimo volumen spodnjega dela. Odlično se podajo k kratkim majicam, športnim topom ali elegantnim satenastim srajcam. Za bolj sproščen videz jih lahko združiš z oversized srajco, ki jo spredaj rahlo zatlačiš v pas. Tako ustvariš moden, a nezahteven videz, ki deluje premišljeno.

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Za večerne kombinacije izberi balon hlače v temnejših odtenkih ali iz bolj strukturiranih materialov. Dodaj sandale z visoko peto ali minimalistične usnjene natikače, ter torbico čiste, geometrijske oblike. Rezultat je sodoben, eleganten videz, ki ostaja udoben tudi v poletni vročini.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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