Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk

Balon hlače so kroj, ki se poigrava z volumnom: značilne so širše pri stegnih, rahlo "napihnjene" oblike, nato pa se zožijo proti gležnjem, piše Žena.hr. Silhueta spominja na balon, kar jim daje ime. Pogosto so izdelane iz lahkotnih materialov, kot so bombaž, lan ali mešanice z viskozo, zaradi česar so izjemno udobne in zračne. Ta kroj je idealen za vse, ki želite kombinacijo udobja, trendovskega videza in sproščenosti.
Zakaj v spomladanskih mesecih obožujemo balon hlače?
Balon hlače so popolne za pomlad, ker omogočajo več svobode pri gibanju in so veliko bolj zračne kot klasične kavbojke, piše Žena.hr. Ko se temperature dvignejo, se oprijeti materiali hitro začutijo kot pretesni, medtem ko balon kroj omogoča, da koža diha. Poleg tega so izjemno udobne za vsakodnevne opravke, sprehode ali delo od doma.
Drugi razlog za njihovo priljubljenost je njihova vsestranskost. Balon hlače lahko delujejo elegantno ali športno, odvisno od tega, kako jih kombiniramo. Zaradi svoje oblike ustvarijo zanimivo silhueto, ki je hkrati modna in praktična. Mnoge ženske jih obožujejo tudi zato, ker lepo skrijejo morebitne nepravilnosti na spodnjem delu telesa, ne da bi bile videti neurejene.
Kako kombinirati balon hlače?
Balon hlače se odlično podajo k oprijetim topom, majicam ali tankim puloverjem, saj uravnotežijo volumen v spodnjem delu. Če želite bolj eleganten videz, jih lahko kombinirate z bluzo, ki jo zatlačite v pas, ter dodate pas za poudarjeno silhueto. Za sproščen vsakdanji videz pa so brez dvoma najboljša izbira enostavne bombažne majice ali kratki topi.
Pri obutvi so možnosti skoraj neomejene. Za športno-eleganten videz izberite superge, za bolj ženstven videz pa sandale ali balerinke. Balon hlače se dobro ujemajo tudi z mokasini ali nizkimi petami, kar jih naredi idealne za službo ali večerne priložnosti. Ključ je v tem, da zgornji del ostane bolj oprijet ali strukturiran, spodnji pa sproščen in voluminozen.
Vir: zena.net.hr
