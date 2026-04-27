Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trendi - ig
Moda

Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk

N. Č.
27. 04. 2026 04.00
0

Pomlad je čas, ko težke, oprijete in temne kose zamenjamo za bolj sproščene, lahkotne in udobne silhuete. Prav zato se številne ženske v spomladanskih mesecih odločajo za tako imenovane balon hlače oziroma hlače balon kroja. Gre za trend, ki je v zadnjih sezonah postal izjemno priljubljen – in to z razlogom. Več o njih si lahko preberete v nadaljevanju.

Balon hlače so kroj, ki se poigrava z volumnom: značilne so širše pri stegnih, rahlo "napihnjene" oblike, nato pa se zožijo proti gležnjem, piše Žena.hr. Silhueta spominja na balon, kar jim daje ime. Pogosto so izdelane iz lahkotnih materialov, kot so bombaž, lan ali mešanice z viskozo, zaradi česar so izjemno udobne in zračne. Ta kroj je idealen za vse, ki želite kombinacijo udobja, trendovskega videza in sproščenosti.

Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Preberi še
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku

Zakaj v spomladanskih mesecih obožujemo balon hlače?

Balon hlače so popolne za pomlad, ker omogočajo več svobode pri gibanju in so veliko bolj zračne kot klasične kavbojke, piše Žena.hr. Ko se temperature dvignejo, se oprijeti materiali hitro začutijo kot pretesni, medtem ko balon kroj omogoča, da koža diha. Poleg tega so izjemno udobne za vsakodnevne opravke, sprehode ali delo od doma.

Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Preberi še
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice

Drugi razlog za njihovo priljubljenost je njihova vsestranskost. Balon hlače lahko delujejo elegantno ali športno, odvisno od tega, kako jih kombiniramo. Zaradi svoje oblike ustvarijo zanimivo silhueto, ki je hkrati modna in praktična. Mnoge ženske jih obožujejo tudi zato, ker lepo skrijejo morebitne nepravilnosti na spodnjem delu telesa, ne da bi bile videti neurejene.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati balon hlače?

Balon hlače se odlično podajo k oprijetim topom, majicam ali tankim puloverjem, saj uravnotežijo volumen v spodnjem delu. Če želite bolj eleganten videz, jih lahko kombinirate z bluzo, ki jo zatlačite v pas, ter dodate pas za poudarjeno silhueto. Za sproščen vsakdanji videz pa so brez dvoma najboljša izbira enostavne bombažne majice ali kratki topi.

Prvi spomladanski stajlingi so že zasijali v centru Ljubljane
Preberi še
Prvi spomladanski stajlingi so že zasijali v centru Ljubljane

Pri obutvi so možnosti skoraj neomejene. Za športno-eleganten videz izberite superge, za bolj ženstven videz pa sandale ali balerinke. Balon hlače se dobro ujemajo tudi z mokasini ali nizkimi petami, kar jih naredi idealne za službo ali večerne priložnosti. Ključ je v tem, da zgornji del ostane bolj oprijet ali strukturiran, spodnji pa sproščen in voluminozen.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

3 spomladanski stajlingi, ki smo jih opazili na ulicah Ljubljane

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1671