Staromodni kos, ki se vrača nazaj v modo

Letošnja zima je prinesla presenetljive modne preobrate, a eden najzanimivejših trendov, ki sta ga opazila tako modna industrija kot ulični stili, je povratek klasične baretke.

Kot poroča Tportal, se baretka vrača nazaj v modo in je že navdušila številne slavne osebe ter modne ustvarjalke, ki jo nosijo tako kot del dnevnega outfita kot tudi v bolj sofisticiranih kombinacijah – od oversized plaščev do minimalističnih linij, kjer deluje kot osrednji modni detajl.

Zakaj obožujemo baretke?

Baretka je modna klasika s francoskim pridihom, ki jo danes obožujejo številne prefinjene dame po vsem svetu. Postala je simbol prestiža, številne trendseterke pa jo nosijo kot simbol brezčasne elegance. Baretke so vsestranske in se prilegajo različnim materialom in izvedbam, od tradicionalne volne do bolj luksuznih tekstur, kar jim omogoča široko uporabo skozi sezono.

Zakaj so se vrnile v modo?

Povratek baretke ni naključen; moda v letu 2026 ponovno slavi statement dodatke in vintage estetiko, ki nagovarjata tako generacijo ljubiteljev klasičnega sloga kot tiste, ki iščejo individualnost v svoji garderobi. Po pisanju Harper's Bazaar so klobuki nasploh eden od ključnih modnih trendov letošnjega leta in ponovno postajajo več kot zgolj funkcionalna oprema. Postali so izraz osebnega sloga in stila, ki dopolnjuje oziroma dviguje vsak outfit na višjo raven. Baretke se tako vklapljajo v širši trend retro in statement klobukov, ki jih modni uredniki uvrščajo med najvplivnejše dodatke sezone.

Kako kombinirati baretke?

Čeprav je baretka videti kot klasičen in morda celo formalnejši kos, jo lahko nosite na številne sodobne načine. Za dnevni videz se najbolje obnese kombinacija nevtralnih tonov. Baretka v bež, črni ali krem barvi v kombinaciji z minimalističnim plaščem ali usnjeno jakno lahko ustvari prefinjen, a dostopen outfit. Za bolj drzen videz pa lahko kombinirate kontrastne teksture, denimo volneno baretko z denimom ali žametom, kar daje outfitu dodatno dimenzijo in vizualni interes. Baretke se odlično ujemajo tudi s klasičnimi črnimi hlačami ali krili, kar je pristop, ki poudarja tako eleganco kot osebno estetiko.

