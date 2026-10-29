Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Trendi - ig
Moda

To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča

N. Č.
29. 10. 2026 04.00
0

Če ste v zadnjih tednih odprle Instagram ali pokukale v izložbe priljubljenih modnih znamk, ste jo zagotovo že opazile. Barn jakna je postala eden najbolj zaželenih kosov letošnje jeseni in počasi izpodriva celo klasične plašče. Zakaj je osvojila modne navdušenke po vsem svetu in kako jo nositi, da bo videti elegantno?

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Vsaka sezona prinese modni kos, ki nenadoma postane nepogrešljiv del garderobe. Letos je to brez dvoma barn jakna, ki jo modne vplivnice, urednice in ljubiteljice mode nosijo praktično povsod.

Čeprav njen izvor sega v podeželsko okolje in praktična delovna oblačila, je danes eden najbolj zaželenih kosov jesenske garderobe. Združuje udobje, brezčasnost in sproščeno eleganco, zaradi katere je odlična izbira za vsak dan.

Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Preberi še
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen

Kaj sploh je barn jakna?

Barn jakna je kratka ali srednje dolga jakna ravnega kroja, ki jo običajno prepoznamo po kontrastnem ovratniku, večjih žepih in nekoliko sproščenem videzu.

Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane
Preberi še
Dežni plašč, ki je pritegnil pozornost v centru Ljubljane

Najpogosteje jo najdemo v odtenkih olivno zelene, čokoladno rjave, bež ali temno modre barve. Prav ta preprostost je razlog, da jo je tako enostavno kombinirati z različnimi kosi.

Čeprav na prvi pogled deluje precej preprosto, ima vse, kar si želimo od jesenskega modnega kosa: je praktična, udobna, elegantna in primerna za različne priložnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je letos tako priljubljena?

Po letih oprijetih krojev in izrazitih trendov se moda znova obrača k udobju in nosljivosti. Ženske iščemo oblačila, ki jih lahko oblečemo večkrat, na različne načine in brez občutka, da sledimo kratkotrajnim modnim muham. Barn jakna odlično ustreza vsem tem zahtevam.

Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Preberi še
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod

Hkrati deluje sproščeno in urejeno. Lahko jo oblečemo za sprehod, v službo, na kavo s prijateljicami ali celo za večerni mestni sprehod. Gre za kos, ki ne potrebuje veliko dodatkov, da ustvari dovršen videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jo nosijo modne navdušenke?

Ena največjih prednosti barn jakne je njena vsestranskost.

Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Preberi še
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj

S kavbojkami

To je daleč najbolj priljubljena kombinacija. Široke kavbojke, preprost bel pulover in barn jakna ustvarijo videz, ki deluje sproščeno, a hkrati zelo urejeno.

Z visokimi škornji

Za bolj ženstven pridih jo kombinirajte z visokimi škornji in pleteno obleko. Takšna kombinacija je idealna za hladnejše jesenske dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z elegantnimi hlačami

Barn jakna se presenetljivo dobro poda tudi k elegantnim hlačam ravnega kroja. Tako ustvarite videz, primeren za službo ali poslovno kosilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S pletenino

Debel pleten pulover in barn jakna sta eden najbolj priljubljenih jesenskih modnih dvojcev. Poleg tega boste ostale tople tudi v nekoliko hladnejših jutrih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Katere barve so letos najbolj modne?

Čeprav je barn jakna na voljo v številnih odtenkih, letos izstopajo predvsem:

olivno zelena,

temno rjava,

karamelna,

bež,

temno modra,

bordo.

Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice
Preberi še
Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice

Posebej priljubljene so kombinacije z rjavim ali temno bordo žametnim ovratnikom, ki jakni dodajo pridih prestiža.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da praktično vsem. Ženske z višjo postavo lahko izberejo nekoliko daljše modele, medtem ko so za nižje postave odlična izbira krajše različice, ki optično podaljšajo noge.

Prav tako ni pomembna starost. Barn jakna enako dobro deluje pri dvajsetih kot pri petdesetih letih, zato jo modne poznavalke pogosto opisujejo kot naložbo, ki ostane aktualna več sezon.

To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
Preberi še
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod

Kos, ki ga boste nosile še leta

V svetu hitrih trendov je redkost najti kos, ki je hkrati moderen in brezčasen. Barn jakna je eden takšnih. Ni pretirano vpadljiva, vendar vedno deluje urejeno. Prav zato jo številne ženske letos izbirajo namesto klasičnega plašča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če iščete jesenski kos, ki ga boste lahko nosile vsak dan, ga kombinirale s skoraj vsem in se ga ne boste naveličale že prihodnjo sezono, je barn jakna zagotovo ena najboljših modnih investicij te jeseni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda jakna barn jakna jesen 2026 trendi 2026
Moda

Bordo plašč, ki je najbolj elegantna izbira te sezone

Zadovoljna.si Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Zadovoljna.si Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Zadovoljna.si Brez te jakne letošnjo jesen ne bo šlo
Zadovoljna.si Modni kos, ki se je prelevil v glavni trend jeseni
Zadovoljna.si Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Zadovoljna.si Razkrivamo najlepše pletene obleke te jeseni
Zadovoljna.si Model jakne, ki bo to jesen nepogrešljiv
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008