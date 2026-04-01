Barrel kavbojke
Moda

Kavbojke, ki jih ne more nositi vsaka

N. Č.
01. 04. 2026 04.00
0

Barrel kavbojke so eden najbolj opaznih modnih trendov leta 2026. Gre za model, ki ga modne navdušenke obožujejo zaradi udobja, posebne silhuete in nekoliko bolj sproščenega videza. Njihov kroj je prepoznaven po ožjem pasu, širšem delu okoli bokov in stegen ter rahlo zožanih hlačnicah pri gležnjih.

Čeprav so barrel kavbojke trenutno zelo priljubljene, niso model, ki bi pristajal vsaki postavi. Njihova voluminozna oblika lahko hitro poruši proporce telesa, zato jih ni vedno najlažje nositi, piše Tportal. Na nekaterih postavah delujejo zelo elegantno in trendovsko, pri drugih pa lahko poudarijo širino bokov ali optično skrajšajo noge. Prav zato je pomembno, da jih izberemo premišljeno in jih znamo pravilno kombinirati.

5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

Za koga so primerne barrel kavbojke?

Barrel kavbojke najbolje pristajajo ženskam, ki imajo nekoliko višjo postavo ali daljše noge, saj lahko zaradi svoje zaobljene oblike optično skrajšajo silhueto. Lepo se podajo tudi ženskam z izrazitejšim pasom, saj poudarijo razliko med pasom in boki. Če so pravilno krojene, lahko zelo lepo poudarijo ženstveno postavo in ustvarijo moden videz brez pretiranega truda.

Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad

Manj primerne pa so za zelo drobne postave ali za tiste, ki imajo širše boke in si želijo bolj uravnotežen videz. V takšnem primeru lahko dodatni volumen v spodnjem delu telesa ustvari občutek širine. Pomembno je tudi, da izberemo pravi model – bolj strukturirani materiali in nekoliko višji pas običajno delujejo bolj elegantno in pomagajo ustvariti lepšo silhueto.

Kako kombinirati barrel kavbojke?

Ker so barrel kavbojke že same po sebi zelo opazen kos, jih je najbolje kombinirati z enostavnejšimi zgornjimi deli. Odlično se podajo k oprijetim majicam, minimalističnim topom, klasičnim srajcam ali tanjšim puloverjem, ki jih lahko delno zataknemo za pas. Tako se poudari pas in celoten videz deluje bolj uravnoteženo. Zelo priljubljena izbira so tudi denim srajce v podobnem odtenku, saj ustvarijo moderen videz v slogu "all denim".

Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026

Pri obutvi je najbolje poseči po modelih, ki optično podaljšajo noge. Dobra izbira so gležnjarji s peto, salonarji, mokasini ali elegantne superge z nekoliko bolj ozko silhueto. Masivni čevlji in preveč voluminozni zgornji deli lahko hitro ustvarijo pretežak videz, zato je pri barrel kavbojkah ključna ravno uravnoteženost med zgornjim in spodnjim delom stajlinga. Tako bo ta trendovski model deloval modno, premišljeno in predvsem laskavo.

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda kavbojke barrel kavbojke široke kavbojke trendi 2026
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

