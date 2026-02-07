To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026

Bela – odtenek Cloud Dancer

Bela barva, ki jo je Pantone izbral za barvo leta 2026, nosi ime Cloud Dancer in predstavlja osnovo za večino barvnih kombinacij v modi in dizajnu. Ta svetel, nežen odtenek bele deluje kot nevtralna in pomirjujoča podlaga, ki se odlično ujema z močnejšimi barvnimi toni in poudarki, obenem pa ohranja občutek zračnosti in prefinjenosti. Pantone poudarja, da Cloud Dancer simbolizira mir in upanje v času, ko si potrošniki in oblikovalci želijo več introspekcije in stabilnosti. Uporablja se v oblačilih, notranjem oblikovanju in grafičnem dizajnu, kjer omogoča ustvarjanje uravnoteženih in elegantnih vizualnih vtisov.

Preberi še Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zelena – odtenek žad

Zelena, natančneje odtenek žad (ang. jade), je ena izmed barv, ki jih Pinterest napoveduje kot izredno priljubljene v letu 2026. Ta umirjena zelena, ki leži nekje med meto in mahom, izžareva občutek miru, ravnotežja in prefinjenosti. Žad se pojavlja tako v modi kot v dodatkih in lepotnih izdelkih, pri čemer njegova priljubljenost hitro narašča. Iskanja in vsebine, povezane z žadom, kažejo, da potrošniki iščejo naravne, pomirjujoče odtenke, ki jih lahko integrirajo v vsakdanje outfite ali estetiko doma. Zaradi svoje vsestranskosti se žad ujema s številnimi drugimi barvami in tako postaja temelj sodobnih barvnih palet v letu 2026.

Preberi še Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pastelno modra

Pastelno modra je še en trendovski odtenek, ki se na Pinterestu uveljavlja kot priljubljena barva za leto 2026. Ta hladna, ledena modra (pogosto imenovana 'cool blue') prinaša občutek svežine in jasnosti ter ustvarja kontrast z bolj intenzivnimi barvami. Povezana je s konceptom spokojnosti in ustvarjanja prostora, ki povabi opazovalca k sprostitvi. V modi se pastelno modra pojavlja v oblačilih, dodatkih in celo manikuri, medtem ko jo v svetu notranjega oblikovanja uporabljajo za doseganje občutka širine in odprtosti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rumena – odtenek vasabi

Rumena barva v odtenku vasabi ali wasabi je energetična in drznejša barvna izbira, ki napoveduje veliko pozornosti v letu 2026. Ta živo rumeno-zelena kombinacija prinaša dinamičen in živ obraz vizualnim trendom, saj jo spremlja porast iskanj v modnih slogih, lepotnih posnetkih in celo poročnih inspiracijah. Vasabi barva simbolizira drznost, optimizem in igriv pristop k barvam v vsakdanjih kombinacijah, kar jo uvršča med trendovske odtenke, ki jih trendi napovedujejo kot izraz individualnosti in samozavesti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Najlepši nohti v hit barvi te pomladi

Živo oranžna

Živo oranžna barva prinaša toplino, energijo in čustveno moč v barvno paleto za leto 2026. Pogosto jo povezujemo s persimmon odtenkom, ki leži med oranžno in rdečo in izžareva optimizem ter vas popelje stran od umirjenih zemeljskih tonov. Ta barva je močna vizualna izjava in se pojavlja v modnih trendih, dekorju in vizualnih temah, ki poudarjajo izraznost in vesel pristop k barvam. Živo oranžna omogoča kreativne kombinacije z nevtralnimi in bolj umirjenimi toni, obenem pa daje vedno prisoten občutek topline in življenja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Temno vijolična – odtenek črna sliva

Temno vijolična, znana tudi kot odtenek črna sliva (ang. plum noir), dodaja globino in dramatičnost barvni paleti za leto 2026. Ta bogata vijolično-bordo barva nosi element skrivnosti in razkošja ter pogosto služi kot kontrast svetlejšim tonom, kot je bela ali pastelno modra. Uporablja se v modi, lepotnih trendih in dizajnu, kjer prinaša občutek intenzivnosti in sofisticiranosti. Podatki Pinteresta kažejo, da zanimanje za to barvo narašča, še posebej v kontekstu notranjih ambientov in modnih kosov, ki želijo izstopati z močnejšim vizualnim učinkom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.