Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026

N. Č.
07. 02. 2026 04.00
0

Leto 2026 prinaša raznolike in energične barvne trende, ki bodo zaznamovali modo, dizajn, dekor in vizualno estetiko nasploh. Čeprav je Pantone za barvo leta 2026 izbral odtenek Cloud Dancer – nežno belo, ki simbolizira stremljenje k miru, resnici in upanju –, Pinterestova analiza več kot 600 milijonov uporabnikov napoveduje širšo paleto trendovskih barv, ki odražajo živahnost in kreativnost v prihajajočem letu.

Bela – odtenek Cloud Dancer

Bela barva, ki jo je Pantone izbral za barvo leta 2026, nosi ime Cloud Dancer in predstavlja osnovo za večino barvnih kombinacij v modi in dizajnu. Ta svetel, nežen odtenek bele deluje kot nevtralna in pomirjujoča podlaga, ki se odlično ujema z močnejšimi barvnimi toni in poudarki, obenem pa ohranja občutek zračnosti in prefinjenosti. Pantone poudarja, da Cloud Dancer simbolizira mir in upanje v času, ko si potrošniki in oblikovalci želijo več introspekcije in stabilnosti. Uporablja se v oblačilih, notranjem oblikovanju in grafičnem dizajnu, kjer omogoča ustvarjanje uravnoteženih in elegantnih vizualnih vtisov.

Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo
Preberi še
Razkrita barva leta 2026, ki nosi pomembno sporočilo
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelena – odtenek žad

Zelena, natančneje odtenek žad (ang. jade), je ena izmed barv, ki jih Pinterest napoveduje kot izredno priljubljene v letu 2026. Ta umirjena zelena, ki leži nekje med meto in mahom, izžareva občutek miru, ravnotežja in prefinjenosti. Žad se pojavlja tako v modi kot v dodatkih in lepotnih izdelkih, pri čemer njegova priljubljenost hitro narašča. Iskanja in vsebine, povezane z žadom, kažejo, da potrošniki iščejo naravne, pomirjujoče odtenke, ki jih lahko integrirajo v vsakdanje outfite ali estetiko doma. Zaradi svoje vsestranskosti se žad ujema s številnimi drugimi barvami in tako postaja temelj sodobnih barvnih palet v letu 2026.

Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Preberi še
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pastelno modra

Pastelno modra je še en trendovski odtenek, ki se na Pinterestu uveljavlja kot priljubljena barva za leto 2026. Ta hladna, ledena modra (pogosto imenovana 'cool blue') prinaša občutek svežine in jasnosti ter ustvarja kontrast z bolj intenzivnimi barvami. Povezana je s konceptom spokojnosti in ustvarjanja prostora, ki povabi opazovalca k sprostitvi. V modi se pastelno modra pojavlja v oblačilih, dodatkih in celo manikuri, medtem ko jo v svetu notranjega oblikovanja uporabljajo za doseganje občutka širine in odprtosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rumena – odtenek vasabi

Rumena barva v odtenku vasabi ali wasabi je energetična in drznejša barvna izbira, ki napoveduje veliko pozornosti v letu 2026. Ta živo rumeno-zelena kombinacija prinaša dinamičen in živ obraz vizualnim trendom, saj jo spremlja porast iskanj v modnih slogih, lepotnih posnetkih in celo poročnih inspiracijah. Vasabi barva simbolizira drznost, optimizem in igriv pristop k barvam v vsakdanjih kombinacijah, kar jo uvršča med trendovske odtenke, ki jih trendi napovedujejo kot izraz individualnosti in samozavesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Najlepši nohti v hit barvi te pomladi
Preberi še
Najlepši nohti v hit barvi te pomladi

Živo oranžna

Živo oranžna barva prinaša toplino, energijo in čustveno moč v barvno paleto za leto 2026. Pogosto jo povezujemo s persimmon odtenkom, ki leži med oranžno in rdečo in izžareva optimizem ter vas popelje stran od umirjenih zemeljskih tonov. Ta barva je močna vizualna izjava in se pojavlja v modnih trendih, dekorju in vizualnih temah, ki poudarjajo izraznost in vesel pristop k barvam. Živo oranžna omogoča kreativne kombinacije z nevtralnimi in bolj umirjenimi toni, obenem pa daje vedno prisoten občutek topline in življenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Temno vijolična – odtenek črna sliva

Temno vijolična, znana tudi kot odtenek črna sliva (ang. plum noir), dodaja globino in dramatičnost barvni paleti za leto 2026. Ta bogata vijolično-bordo barva nosi element skrivnosti in razkošja ter pogosto služi kot kontrast svetlejšim tonom, kot je bela ali pastelno modra. Uporablja se v modi, lepotnih trendih in dizajnu, kjer prinaša občutek intenzivnosti in sofisticiranosti. Podatki Pinteresta kažejo, da zanimanje za to barvo narašča, še posebej v kontekstu notranjih ambientov in modnih kosov, ki želijo izstopati z močnejšim vizualnim učinkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: pinterest.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda barve barve 2026 Cloud Dancer Pantone pinterest trendi napoved 2026
Moda

To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517