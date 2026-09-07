Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026

Bordo rdeča
Če bi morali izbrati eno samo barvo letošnje jeseni, bi bila to brez dvoma bordo rdeča. Globok odtenek rdeče, ki spominja na dobro vino, se pojavlja na plaščih, torbicah, čevljih in pleteninah. Modni strokovnjaki jo opisujejo kot novo nevtralno barvo, saj se odlično ujema s črno, sivo, bež in rjavo. Bordo rdeča je elegantna, brezčasna in deluje precej bolj razkošno kot klasična rdeča.
Čokoladno rjava
Čokoladno rjava nadaljuje svoj vzpon med najbolj zaželenimi odtenki sezone. Mnogi jo označujejo za bolj mehko in prefinjeno alternativo črni. Posebej priljubljena bo pri plaščih, usnjenih kosih in pleteninah, saj ustvarja topel in luksuzen videz. Tudi tportal poudarja, da bodo zemeljski odtenki letos med največjimi modnimi favoriti.
Oljčno zelena
Oljčno zelena ostaja ena najbolj uporabnih jesenskih barv. Letos jo bomo videvali predvsem na suknjičih, trench plaščih in hlačah. Gre za odtenek, ki je dovolj nevtralen za vsakodnevne kombinacije, hkrati pa deluje bolj sveže od klasične črne ali sive. Modni trendi za jesen 2026 jo uvrščajo med ključne odtenke sezone.
Slivovo vijolična
Vijolična je ena največjih modnih presenečenj letošnje jeseni. Od kraljevsko vijolične do temnih slivovih tonov bo prisotna v številnih kolekcijah. Modne hiše so jo predstavile kot barvo, ki simbolizira samozavest, eleganco in individualnost. Najlepše pride do izraza na plaščih, večernih oblekah in pleteninah.
Masleno rumena
Rumena jeseni običajno ni v ospredju, a letos bo drugače. Med najbolj priljubljenimi odtenki se pojavlja nežna maslena oziroma zlato rumena, ki osveži garderobo in vnese nekaj optimizma v hladnejše dni. Modne revije Vogue so jo uvrstile med ključne barve prihajajoče sezone.
Električno modra
Za vse, ki prisegajo na nekoliko drznejše modne izbire, bo odlična novica vrnitev intenzivne električno modre. Ta odtenek se je pojavil na številnih modnih pistah in bo idealen za ljubiteljice izrazitih kosov, ki želijo izstopati iz množice. Najpogosteje ga bomo videvali v kombinaciji z nevtralnimi toni.
Kremno bela
Medtem ko je bila črna dolga leta glavna jesenska nevtralna barva, jo letos vse pogosteje nadomešča kremno bela. Ta odtenek deluje mehkejše, bolj sofisticirano in se odlično ujema z burgundsko, olivno zeleno ter čokoladno rjavo. Prav zato jo modni strokovnjaki omenjajo kot eno ključnih spremljevalk vseh jesenskih trendov.
Vir: tportal.hr, Vogue
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